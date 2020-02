Les fans de ‘Counting On’ ont une toute nouvelle théorie pour expliquer pourquoi Jana Duggar n’est pas mariée

La famille Duggar, dirigée par Michelle

et Jim Bob Duggar, semble annoncer une nouvelle parade nuptiale, mariage ou

grossesse au moins une fois par an. Mais une personne qui n’a jamais été le centre

d’attention à cet égard est

Jana Duggar, la fille aînée de Duggar. La femme de 30 ans est célibataire et

vit toujours à la maison et, même si ce n’est pas «normal» de le faire dans sa famille, elle

semble profiter de la vie.

Les fans de Counting On ont longtemps théorisé pourquoi Jana Duggar reste célibataire. Mais maintenant, il y a une toute nouvelle théorie qui gagne du terrain.

Jana Duggar, à l’extrême droite, avec trois de ses sœurs | D Dipasupil / . pour Extra

Jana Duggar est la seule fille majeure à être célibataire

Jana Duggar a eu 30 ans plus tôt cette année, et elle a toujours

n’a pas fait le nœud. Pour les Américains grand public, ce n’est pas inhabituel. Beaucoup de femmes

sont célibataires à leur 30e anniversaire. Mais pour Duggar, c’est

vu comme incroyablement rare. Les enfants Duggar ont tendance à commencer à courtiser non

plus tard que leur début de la vingtaine, bien que certains d’entre eux se soient même mariés à l’adolescence. Et

pour la plupart, ils ont plusieurs enfants avant l’âge de 30 ans.

Duggar vit sous le toit de ses parents et, malgré son âge, n’est pas autorisée à déménager. Mais tout bien considéré, elle semble apprécier la vie.

Il y a eu diverses rumeurs pour expliquer pourquoi Duggar est toujours célibataire

Beaucoup de ceux qui regardent l’émission ont demandé pourquoi Duggar n’a pas trouvé «celui» alors qu’il semblait si facile pour ses frères et sœurs de le faire. Certains croient que Duggar est lesbienne, bien qu’elle ait nié avec véhémence cette rumeur dans le passé. D’autres ont suggéré que ses parents l’empêchent de se marier parce qu’elle est devenue une aide importante dans la maison. Et une autre théorie veut que Duggar évite délibérément le mariage parce qu’elle ne veut pas avoir autant d’enfants que ses parents s’attendent à ce qu’elle en ait.

Un adepte de l’émission vient de proposer une nouvelle théorie

Un utilisateur de Reddit qui suit les Duggars a suggéré une nouvelle théorie concernant l’absence de mariage de Duggar. “Je pense [Jim Bob] n’a approuvé aucun homme qui l’a approchée parce qu’elle était trop importante pour gérer le ménage », a écrit l’utilisateur. Ils ont ensuite suggéré que Duggar était découragée que son père n’approuve personne jusqu’à ce qu’il soit finalement trop tard et qu’elle ne puisse plus trouver quelqu’un de son âge devant les tribunaux. L’utilisateur suggère que Duggar est maintenant trop découragée (et trop vieille) pour épouser quelqu’un avec ses mêmes valeurs extrêmes, et que Jim Bob ne voulait au départ que retarder son mariage, pas l’empêcher complètement.

Certains soupçonnent que «cette année ou jamais» Duggar comparaîtra devant les tribunaux

Duggar a célébré son 30e anniversaire en janvier, et depuis lors, elle est toujours restée célibataire. Pour ceux qui sont aussi religieux que Duggar, il est important de se marier jeune, et certains pensent que Duggar a raté sa chance d’avoir jamais une cour. Les critiques de l’émission suggèrent que c’est “cette année ou jamais” pour Duggar en termes de trouver un mari. Mais elle semble satisfaite de l’endroit où elle se trouve dans la vie qu’elle pourrait finalement décider de ne pas se marier du tout. Le temps nous dira si Duggar rencontre son âme sœur cette année ou si elle continue de se sentir satisfaite de la vie actuelle qu’elle vit.