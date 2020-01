Les fans de ‘Counting On’ pensent que certaines femmes Duggar ont d’étranges relations avec leur père

Les fans de Counting On savent maintenant que la famille Duggar est différente de la plupart des familles américaines modernes. Michelle et Jim Bob Duggar ont choisi d’élever leurs enfants avec un ensemble de règles strictes qui les ont gardés hors de contact avec le monde réel pour toute leur éducation. Mais les valeurs du couple découlent de la religion, où les hommes et les femmes sont considérés différemment. Et certains fans pensent que les femmes Duggar (les filles et les conjoints) ont d’étranges relations avec leurs pères.

La famille Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

La religion des Duggars valorise les hommes différemment des femmes

Michelle et Jim Bob Duggar sont baptistes, et ils n’ont pas les mêmes rôles de genre que la plupart des familles modernes. Pour eux, le travail d’une femme consiste plutôt à s’occuper des enfants et à faire plaisir à son mari. Michelle a dit un jour la tristement célèbre phrase: «N’importe qui peut préparer le déjeuner pour lui… Mais vous êtes le seul à pouvoir répondre à ce besoin particulier qu’il a dans sa vie d’intimité.» Il est clair que le rôle d’une femme est d’être soumise et de laisser son mari contrôle tout. Mais cela semble avoir créé une étrange relation entre les pères et leurs filles.

Les filles de Duggar auraient une photo de leur père dans leur salle de bain

Quelqu’un qui suit la famille Duggar a publié une fois une capture d’écran sur Reddit, qui montrait clairement une photo d’un jeune Jim Bob encadrée dans la salle de bain de ses filles. Les utilisateurs de Reddit ont ensuite discuté de la photo, suggérant qu’il était tout à fait inapproprié d’avoir une photo de leur père adolescent qui les regardait apparemment alors qu’ils étaient dans la salle de bain. “C’est tellement bizarre que c’est une photo de quand il était jeune ET seul”, a écrit un utilisateur. Des commentaires similaires ont rempli le fil.

Lauren Swanson a eu un «premier regard» avec son père à son mariage

Les filles Duggar ne sont pas les seules à avoir d’étranges relations père-fille. Les fans ont suggéré la même chose à la fois de Lauren Swanson (mariée à Josiah Duggar) et de Kendra Caldwell (mariée à Joseph Duggar). Les utilisateurs de Reddit discutaient également de la nature étrange de Swanson ayant un «premier regard» avec son père avant son mariage, et Josiah demandant à son père la permission de l’embrasser en disant: «Puis-je l’embrasser, papa?» Certains membres du fil Reddit ont exprimé qu’ils ressentaient également les mêmes vibrations inconfortables du père de Caldwell; Caldwell a été élevé de manière très similaire aux Duggars.

Les pères des filles sont ceux auxquels ils doivent obéir dans la famille

Il est possible que la raison pour laquelle les filles ont un tel

l’attachement à leur père est parce qu’ils sont élevés à croire que leur

le père est la personne la plus importante de leur vie. La famille Duggar, et

des familles qui leur sont semblables, valorisent les hommes comme le «chef» de la famille –

décideur et celui qui

ils doivent toujours obéir. Ces pères élèvent leurs filles pour croire que

les hommes dans leur vie sont leurs supérieurs, ce qui pourrait expliquer la constante

besoin d’une autorisation, comme Josiah Duggar demandant au père de sa femme s’il pouvait

l’embrasser.