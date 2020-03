Les fans de ‘Counting On’ pensent que Jinger Duggar est ‘au fond’ quand il s’agit d’être une bonne mère

La famille Duggar vit une vie très différente de la plupart des familles américaines modernes. Michelle et Jim Bob Duggar ont élevé leurs enfants avec des règles très strictes et conservatrices, et cela a conduit certains fans à penser que tous les enfants n’étaient pas heureux. De plus, certains fans sont certains que les techniques parentales des enfants plus âgés pourraient utiliser du travail. Mais quand il s’agit de savoir qui ils pensent être un bon ou un mauvais parent, Jinger Duggar est au fond.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Tommaso Boddi / .

Jinger Duggar partage une fille avec Jeremy Vuolo

Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, se sont mariés en 2016 après avoir courtisé pendant plusieurs mois. Après le mariage, les deux ont déménagé à Laredo, au Texas, où Vuolo travaillait comme pasteur. Ils ont choisi de faire les choses un peu différemment du reste de la famille de Duggar – ils n’ont pas eu d’enfants tout de suite. Au lieu de cela, les deux ont attendu plus d’un an avant d’annoncer une grossesse.

Le couple a accueilli leur fille, Felicity, en juillet 2018. Depuis, cependant, ils n’ont pas eu d’autre enfant – ce qui a surpris les fans, car les Duggars ont tendance à avoir des enfants l’un après l’autre.

Les fans se sont demandé si Duggar était vraiment heureuse dans son mariage

Certains qui suivent l’émission sont convaincus que Duggar n’est pas complètement heureuse dans son mariage. Il y a eu des opinions des fans selon lesquelles Vuolo est arrogant, ce qui pourrait entraîner des tensions dans la relation du couple. De plus, Duggar était plongée dans une vie beaucoup plus moderne qu’elle n’était habituée, ce qui pourrait avoir du mal à s’adapter pour certains.

Il est important de noter, cependant, qu’il n’ya jamais eu de confirmation que les deux n’ont pas de relation amoureuse. Ils semblent s’apprécier grandement sur les réseaux sociaux, c’est la seule façon pour les fans de voir les tenants et aboutissants de leur mariage.

Les fans ne pensent pas que Duggar a bien pris la maternité

Certains fans ont remis en question le bonheur de Duggar depuis qu’elle était jeune. Il y a eu des spéculations selon lesquelles elle a lutté contre des troubles de santé mentale dans le passé, et les fans ne sont pas certains qu’elle soit plus heureuse depuis son mariage (bien que rien n’ait été confirmé). Et, selon un récent fil de discussion sur Reddit, ils ne pensent pas qu’elle semble heureuse d’être mère.

«Les yeux de Jinger sont passés de morts à plus morts avec la maternité», a écrit un utilisateur. «Je suis d’accord avec Jinger étant au fond. Elle n’a jamais l’air heureuse que lorsqu’elle fait quelque chose d’amusant à LA », a écrit quelqu’un d’autre. “Jinger semble totalement vérifié”, a commenté une autre personne. “Jinger agit comme si sa fille était une poupée et ne montrait aucun lien avec elle”, lit-on dans un commentaire.

Duggar ne montre que de l’amour pour sa fille sur les réseaux sociaux

Bien que certains fans aient leur opinion sur Duggar en tant que parent,

tout le monde n’est pas d’accord avec la négativité. Les fans ont souvent fait des commentaires positifs

choses sur les messages de Duggar avec sa fille et ont suggéré qu’elle semble

comme une mère incroyable. Il est également important de noter que Duggar aime

Felicity sur les réseaux sociaux et semble vraiment aimer passer du temps avec elle. De

bien sûr, il est impossible de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu’un, donc c’est difficile

pour dire définitivement ce que pense Duggar quand il s’agit d’être maman.