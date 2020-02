Les fans de ‘Counting On’ pensent que Joy Duggar ressemble tellement à Jessa dans sa photo récente

La famille Duggar est l’une des plus grandes familles du

pays. Michelle

et Jim Bob Duggar ont 19 enfants, qui ont tous été élevés avec beaucoup de

règles et valeurs strictes. Pour cette raison, la famille a piqué les

intérêt, et ils ont joué dans leur propre émission de téléréalité sur TLC depuis 2008.

Joy Duggar, le neuvième enfant, a récemment rencontré Carlin Bates, une amie de longue date, pour rencontrer la nouvelle petite fille de Bates. Et les fans ne pouvaient pas croire à quel point elle ressemblait à Jessa.

Les fans pensent que Joy Duggar, deuxième à droite, ressemble plus à Jessa Duggar, à gauche, que jamais auparavant | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Duggar et Bates sont amis depuis des années

Ces deux ont

été là les uns pour les autres à travers tout cela. Duggar et Bates reconnaissent toujours

les uns les autres le jour de leur anniversaire, et Duggar s’est assuré de publier des

des photos du mariage de Bates lorsqu’elle s’est mariée l’année dernière.

Lorsque Duggar a traversé sa fausse couche douloureuse, Bates a fait le voyage en Arkansas (la famille Bates réside au Tennessee) pour réconforter Duggar. Elle a également fait le maquillage de Duggar pour pouvoir faire une séance photo avec le bébé avant de lui dire au revoir.

Duggar s’est récemment débarrassée de sa frange

L’année dernière, Duggar a fait ses débuts

tout nouveau look: elle avait une frange. Les fans ont également remarqué que ses cheveux étaient apparus

beaucoup plus sombre, bien que Duggar ait insisté sur le fait qu’elle ne l’avait pas teint. Duggar, qui avait été

blonde toute sa vie, semble maintenant être plus d’une brune. À mesure que les gens vieillissent,

leurs cheveux deviennent parfois plus foncés, ce qui pourrait être ce qui se passe dans son cas.

Sur une récente photo Instagram, Duggar n’avait plus de frange. Ce fut une surprise, car elle ne les avait montrés aux fans que pour la première fois en novembre. Mais une fois qu’elle s’est débarrassée d’eux, il est immédiatement devenu évident qu’elle ressemble tellement à sa sœur.

Les fans ne pouvaient pas croire sa ressemblance avec Jessa Duggar

Lorsque les fans ont vu les photos que Duggar avait postées aux côtés de Bates, son apparence a enlevé le sens des photos parce que les gens ne pouvaient pas en avoir assez de l’apparence de sa sœur aînée, Jessa Duggar.

“Je pensais que c’était Jessa!” un utilisateur a commenté. “Je pensais que tu étais Jessa à première vue !!” une autre personne a écrit. La section des commentaires était remplie de gens qui pensaient que Duggar ressemblait à sa sœur aînée. Une personne l’a même comparée à Jinger Duggar, une autre sœur aînée, que nous pouvions aussi voir totalement – leurs sourires étaient les mêmes. Duggar n’a répondu à aucun des commentaires, mais maintenant que ses cheveux s’assombrissent, la ressemblance entre elle et ses autres sœurs devient encore plus claire.

Une question quand Duggar annoncera une autre grossesse

L’année dernière, Duggar a subi une fausse couche difficile lorsque

elle a perdu son bébé à 20 semaines. Depuis lors, les fans se demandent quand elle

annoncer une nouvelle grossesse. Et les photos de sa rencontre avec la petite fille de Bates

avait des fans qui se demandaient si elle avait la fièvre de bébé.

Pour le moment, Duggar et Forsyth ne semblent pas prêts à

annoncer une grossesse. Perdre leur fille a probablement pris

un lourd tribut émotionnel sur eux, et ils ont probablement utilisé l’année dernière pour

guérir. De plus, si Duggar tombe enceinte, elle et Forsyth attendront probablement

un bon moment avant de partager leurs nouvelles avec le monde.