Les fans de ‘Counting On’ pensent que Lauren Duggar a beaucoup changé depuis son mariage avec la famille

La famille Duggar ne vit pas le style de vie moderne qui

la plupart des familles américaines le font. Michelle

et Jim Bob Duggar sont baptistes, et ils prennent leur religion très

sérieusement. Ils ont élevé leurs enfants avec des règles et des valeurs strictes, et

les enfants ont tendance à se marier très jeunes.

Josiah Duggar a épousé Lauren Swanson, alors âgée de 18 ans, en 2018. Et les fans pensent qu’elle a beaucoup changé depuis son mariage avec la famille.

Josiah Duggar et Lauren Swanson | Josiah et Lauren Duggar via Instagram

Les Duggars n’attendent pas longtemps pour se marier

Michelle et Jim Bob ont commencé à sortir ensemble quand ils étaient en haut

l’école, et ils se sont mariés alors qu’ils n’avaient que 17 et 19 ans, respectivement. Depuis,

les deux ont accueilli 19 enfants – et ont maintenu leur incrédulité à la naissance

méthodes de contrôle. Maintenant que de nombreux Duggars ont plus de 18 ans, beaucoup ont déjà

courtisé, marié et fondé sa propre famille.

De nombreuses personnes profondément liées à la religion considèrent les enfants comme des bénédictions de Dieu. Et une partie de la raison pour laquelle les Duggars ont tant d’enfants est d’élever des familles qui répandront la parole de Dieu. Cela signifie que les enfants ont tendance à se marier jeunes, ce qui leur permet de fonder une famille tôt dans la vie et d’avoir beaucoup d’enfants.

Lauren n’avait que 18 ans lorsqu’elle a épousé Josiah

La plupart des Duggars attendent jusqu’à la mi-vingtaine pour se marier,

à l’exception de Joy, qui a épousé Austin Forsyth quand elle avait 19 ans. Mais Lauren

Swanson (maintenant Lauren Duggar) n’avait que 18 ans lorsqu’elle a épousé Josiah, et les deux

a commencé à essayer un bébé tout de suite.

En 2018, quelques mois seulement après le mariage, ils ont appris qu’ils attendaient leur premier enfant. Mais en peu de temps, Lauren a réalisé qu’elle avait fait une fausse couche. Elle a parlé de sa perte dans l’émission, disant une fois qu’elle avait l’impression qu’elle n’avait plus rien à vivre maintenant qu’elle avait perdu son bébé. Plusieurs mois plus tard, les deux ont annoncé qu’ils s’attendaient à nouveau, et Lauren a accouché d’une petite fille en bonne santé en novembre 2019.

Les fans pensent qu’elle fait trop d’efforts maintenant qu’elle est un Duggar

Lorsque Lauren a rejoint la famille pour la première fois, elle avait toujours l’air très tendance mais mignonne; il était difficile de dire qu’elle a vécu une vie protégée pendant tant d’années. Mais avec le temps, son style a un peu changé; les fans pensent qu’elle essaie maintenant “trop ​​fort” de ressembler à une célébrité.

“Une fois que [Lauren] se sont tous mêlés aux Duggars et ont vu à quel point les filles Bates sont à la mode et à la mode, je pense qu’elle a commencé à essayer trop fort et ça se voit », a écrit un utilisateur sur Reddit. D’autres pensaient que la pose de Lauren avec sa fille sur une photo récente d’Instagram semblait trop mise en scène, ce qui est autre chose que les Duggars ont déjà appelé. “Elle a l’air d’essayer si fort de faire croire qu’elle est liée à ce bébé dans chaque photo posée”, a écrit quelqu’un d’autre.

On croyait largement que les femmes Duggar devaient se conformer aux règles de leur mari

Les valeurs de la famille Duggar donnent la priorité aux hommes en tant que chef de famille. Cela signifie que lorsque les femmes se marient, elles suivent les règles de leur mari plutôt que celles de leur famille. Cela explique pourquoi Jinger a mené une vie beaucoup plus moderne depuis son mariage avec Jeremy Vuolo; il n’a pas été élevé comme elle.

Maintenant que Lauren est plus connue qu’elle ne l’était, son sens de la mode a changé. Mais elle s’habille toujours très modestement malgré son envie d’être à la mode. Il est possible que Josiah ait établi de nouvelles règles familiales en ce qui concerne la façon de s’habiller. Ou, cela pourrait être le contraire – peut-être qu’elle explore encore plus son propre sens de la mode, et cela la conduit à s’habiller différemment qu’auparavant.