Les fans de ‘Counting On’ pensent que les enfants de Jill Duggar auront du mal à s’entendre avec leurs cousins

Jill Duggar est devenue le membre le plus rebelle de sa famille. Pendant un certain temps, c’était Jinger Duggar, mais la deuxième fille Duggar a depuis changé la donne en inscrivant son fils aîné, Israël, à l’école publique. Mais maintenant, certains fans craignent que les changements majeurs de Duggar en termes d’élevage de ses enfants n’entraînent une relation difficile avec leurs cousins ​​très conservateurs.

Duggar et son mari ont été séparés de la famille pendant un certain temps

Au cours des dernières années, Duggar a grandi de plus en plus

loin du reste de sa famille. Son mari, Derick Dillard, n’a pas été

timide d’avoir des problèmes avec le père de Duggar, Jim Bob. Quand Duggar et

Dillard quitte Counting On de retour dans

2017, les fans pensaient que c’était à cause de la controverse sur certains des tweets de Dillard.

Mais Dillard a depuis lors suggéré que cela avait quelque chose à voir avec un

désaccord qu’il avait avec Jim Bob sur l’argent.

Dillard est devenu une mine d’informations sur le fonctionnement des Duggars. Il a également déclaré que Duggar et lui ne sont pas autorisés à habiter chez ses parents à moins qu’ils ne demandent une autorisation spéciale, ce qui a dissipé les fans du couple entre ses parents et ses parents.

Duggar vient d’inscrire son fils aîné à la maternelle publique

Duggar a récemment fait l’impensable: elle a inscrit son fils dans

maternelle publique. Michelle et Jim Bob Duggar n’ont jamais cru à envoyer leur

les enfants à l’école publique, car la religion n’est pas enseignée dans les écoles publiques.

Au lieu de cela, Michelle a choisi de scolariser ses enfants à la maison, ce qui lui a permis d’éduquer

eux à travers un programme qui a lié la religion ainsi.

L’annonce de Duggar au sujet de l’école publique signifie qu’elle exposera son fils à des gens très différents d’elle. Cela signifie également que les vues d’Israël pourraient être influencées par les gens qui l’entourent, car tout le monde ne pratique pas la même religion des Duggars.

Les fans pensent que les manières de Duggar vont créer des problèmes entre ses fils et leurs cousins

Les fans ont pris Reddit

pour discuter de la décision de Duggar, et certains pensent que l’envoi de ses enfants en public

l’école affectera leur relation avec leurs cousins, puisque les Duggars ne

semblent interagir beaucoup avec ceux qui pensent différemment d’eux.

“Aucune pièce non surveillée ne se déroulera avec Israël et les cousins ​​… Pour modérer la conversation”, soupçonne un utilisateur. «Israël et Samuel seront traités comme Amy. Ils ne seront autorisés à être avec leurs cousins ​​que sous surveillance », a déclaré un autre utilisateur en écho. “Bien sûr, vous êtes invité mais étroitement surveillé”, a ajouté une autre personne. Le consensus général était que les enfants de Duggar n’établiraient pas de relations avec leurs cousins ​​sans qu’un autre adulte écoute attentivement.

Certains fans soupçonnent d’autres Duggars de faire de même

Bien que certains craignent que les enfants de Duggar n’aient pas

relation avec leurs cousins, d’autres pensent que la décision de Duggar pourrait

certains de ses frères et sœurs à emboîter le pas. Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont également

été considéré comme courant dominant (pour les Duggars, au moins), et les fans pensent qu’ils

envoyer au moins leur fille dans une école privée, sinon

l’école publique, plutôt que de la scolariser à la maison. Jessa Duggar et Ben Seewald’s

le fils aîné, Spurgeon, est presque majeur pour aller à l’école.

l’air qu’ils le fassent à la maison ou non.