Les fans de ‘Counting On’ se demandent combien de temps Jinger Duggar et Jeremy Vuolo dureront à Los Angeles

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont déménagé à Los Angeles à l’été 2019. Le couple avait passé du temps à Laredo, au Texas après leur mariage, mais quand Vuolo a eu l’occasion de suivre des cours de troisième cycle à Los Angeles, ils n’ont pas laissé passer cette chance. Duggar et Vuolo se sont bien installés, mais les fans ne pensent pas qu’ils dureront très longtemps.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Michael Kovac / . pour Discovery Channel

Duggar et Vuolo aiment leur vie californienne

Lorsque Duggar et Vuolo ont annoncé leur déménagement en Californie, les fans étaient heureux pour eux. Ils sont le couple Duggar le plus moderne, et si quelqu’un dans la famille peut vivre en Californie, c’est bien eux. Depuis leur arrivée il y a plusieurs mois, ils adorent explorer leur quartier. Les deux se sont fait des amis, ont essayé de nouveaux restaurants et ont assisté à des événements passionnants tels que des matchs de football professionnel et des premières de films. Leur fille, Felicity, semble également s’être bien adaptée. Mais leur situation de vie devra éventuellement changer.

Ils vivent actuellement sans loyer

Au cours de la saison 10 de Counting On, Duggar et Vuolo ont commencé à chercher une maison pour un appartement dans la région de L.A. Ils cherchaient quelque chose avec deux chambres, mais tout semblait petit. Ensuite, des membres de l’église de Vuolos ont offert au couple une maison récemment rénovée (appartenant à l’église) dans laquelle les deux pourraient rester pendant qu’ils poursuivaient leurs recherches. Dans l’épisode, il semblait qu’ils seraient partis avant la fin de l’année, mais les deux vivent toujours à la maison.

Vivre sans loyer dans une partie aussi chère du pays a donné aux deux une sérieuse pause lors de leur déménagement initial. Mais avec le temps, ils devront trouver un nouvel endroit pour vivre.

Les fans ne pensent pas qu’ils dureront longtemps à cause des dépenses et du manque d’emplois

Bien que Duggar et Vuolo apprécient L.A., les fans pensent que leur

la situation de vie les amènera à quitter la région plus tôt que certains à l’origine

pensée. “Si [Vuolo] n’arrive pas à les intégrer aux réseaux sociaux

célébrité chrétienne foule ou accrochez-vous à une Megachurch, je pense qu’ils partiront

LA », a écrit un utilisateur sur Reddit.

D’autres ont suggéré que Vuolo n’a pas la capacité de parler pour devenir pasteur dans une église très prospère, donc il finira par se contenter d’un endroit plus petit. “LA est pleine de types théâtraux talentueux, donc je ne peux pas imaginer que Jeremy y durera”, a écrit quelqu’un. D’autres encore ont laissé entendre qu’ils ne voudraient pas rester à Los Angeles même s’ils en avaient la possibilité. «Ils peuvent se déplacer vers l’Est. Ses parents sont en Pennsylvanie et ils aiment tous les deux NYC. Ils pourraient tirer un coup de cross-country quand il obtient son diplôme », a commenté une personne.

La maison haut de gamme du couple serait trop chère s’ils devaient payer.

La carrière de Duggar en tant qu’influenceur de Los Angeles ne va pas bien

Depuis que le couple a déménagé en Californie, Duggar a travaillé pour devenir un influenceur des médias sociaux. Cependant, ses deux premières campagnes, l’une avec une entreprise de beignets et l’autre avec la créatrice Rebecca Minkoff, ont toutes deux été retirées. Les valeurs strictes conservatrices de Duggar ne correspondent pas bien à la plupart des marques avec lesquelles elle a essayé de travailler en Californie, c’est pourquoi il lui a été difficile d’obtenir un concert d’influenceur rémunéré. Si elle ne peut pas gagner d’argent, ils ne pourront pas se permettre la belle maison dans laquelle ils vivent actuellement. Plutôt que de réduire leur taille, les deux pourraient déménager quelque part de nouveau.