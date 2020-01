Les fans de ‘Counting On’ sont convaincus que Jill Duggar et Derick Dillard boivent de l’alcool

Jill Duggar et Derick Dillard ne sont plus dans les meilleures conditions avec la famille de Duggar. Les deux ont quitté Counting On en 2017, et alors que beaucoup pensaient qu’ils avaient été licenciés, Dillard a depuis laissé entendre que cela avait quelque chose à voir avec Jim Bob et TLC, qui pourrait retenir de l’argent. Quoi qu’il en soit, le couple n’a pas de bonnes relations avec les parents de Duggar, ce qui a conduit certains à se demander s’ils respectent toujours les règles prévues par Michelle et Jim Bob. Et certains fans sont convaincus que les deux boivent maintenant de l’alcool.

Jill Duggar et Derick Dillard | D Dipasupil / . pour Extra

Duggar et Dillard n’ont jamais complètement expliqué pourquoi ils ont quitté ‘Counting On’

Lorsque l’annonce du départ du couple est intervenue

2017, c’était juste après les tweets controversés de Dillard sur certains

d’autres étoiles TLC. De nombreux fans pensaient que le couple avait été licencié de l’émission pour

cette raison, mais maintenant, plus de deux ans plus tard, ils informent toujours les fans

que ce n’était pas le cas.

Dillard a laissé entendre qu’il y avait des problèmes entre sa famille, Jim Bob, et TLC, censés provenir d’un salaire injuste. Duggar a dit un jour que deux d’entre eux étaient partis parce que le spectacle commençait à devenir trop pour eux, mais c’était difficile de prendre cela comme la vérité.

Dillard a récemment déclaré que Duggar avait besoin d’une autorisation pour se rendre chez ses parents

Dillard aime utiliser les médias sociaux pour dénoncer la célèbre famille. Et comme les femmes de la famille de Duggar apprennent à être soumises à leurs maris, il n’y a pas grand-chose que Duggar puisse faire pour l’arrêter. Dillard s’est ouvert sur la famille dans le passé, et il a récemment répondu à un fan expliquant que lui et Duggar avaient besoin d’une autorisation pour aller chez ses parents. Il a également ajouté que lorsque Duggar voulait aider sa sœur, Jessa Duggar, alors qu’elle était en travail, elle devait d’abord obtenir l’accord de son père.

Les autres enfants de Duggar sont toujours les bienvenus dans la maison de leurs parents dans l’émission, il est donc clair qu’il existe une tension majeure entre les parents de Duggar et son mari.

Les fans sont convaincus que les deux ont commencé à boire de l’alcool

Alors que les Duggars grandissent, se marient et créent leur propre

familles, ils réécrivent parfois les règles de leur maison. Et bien que Michelle et

Jim Bob ne boit pas d’alcool, les fans sont convaincus que Duggar et Dillard le font.

“Honnêtement, je ne serais pas choqué si elle a un verre ici ou là, ou si Derrick a une bière quand il est chez des amis”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Derick a dit qu’ils n’avaient jamais dit qu’ils ne buvaient pas dans l’un de ses tweets”, a souligné quelqu’un d’autre. «Si Jill buvait, elle ne boireait probablement qu’avec son mari», a écrit un autre utilisateur.

Les enfants Duggar ne jouent pas toujours selon les règles de leurs parents

Lorsque les enfants Duggar se marient et déménagent, ils sont autorisés à

former leur propre ensemble de règles. Cela explique pourquoi Jinger Duggar est devenu le

rebelle familial; elle et Jeremy Vuolo ont un ensemble de règles différent de celui qu’elle était

élevé avec. Cela explique également pourquoi Dillard et Duggar sont techniquement autorisés

à boire, s’ils le souhaitent. Cela ne signifie pas que les parents de Duggar tolèrent

mais comme ils ne vivent plus sous leur toit, ils ne peuvent pas en dire long sur

il.