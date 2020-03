Les fans de ‘Counting On’ théorisent sur la question de savoir si Jinger Duggar et Jeremy Vuolo divorceront jamais: ‘J’espère que oui’

Compter sur les étoiles Jinger

Duggar et Jeremy Vuolo vivent une vie très différente de la plupart des

Fratrie. Les deux se sont mariés en 2016, et depuis lors, ils se sont séparés d’un

beaucoup de Duggar

règles strictes de la famille. Duggar semble pouvoir s’exprimer beaucoup

plus maintenant qu’elle est seule.

Cependant, certains fans pensent que c’est juste le contraire, et ils ont lu assez loin dans les messages et le langage corporel de Duggar. Ses actions laissent penser qu’elle pourrait ne pas être aussi heureuse qu’elle le semble, et cela les a amenés à se demander s’ils pensaient que le mariage durerait.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Tommaso Boddi / .

Duggar et Vuolo semblaient tellement amoureux pendant qu’ils faisaient la cour

Lorsque Counting On présentait la séduction de Duggar et Vuolo, tous les deux semblaient fous. Les deux étaient loin jusqu’à leur mariage, et chaque fois qu’ils pouvaient se voir, ils étaient ravis. Vuolo a une fois surpris Duggar avec une visite alors qu’elle était sortie déjeuner avec sa sœur Jessa, et l’excitation pouvait être vue sur son visage. Il semblait que c’était clairement le coup de foudre pour ces deux-là.

Les deux affichent toujours des messages positifs l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux

Ces jours-ci, Duggar et Vuolo semblent avoir maintenu une très

relation solide. Ils aiment tous les deux Instagram et publient de doux messages

l’un sur l’autre souvent. Les deux ont récemment déménagé à Los Angeles, où ils ont

explore leur nouveau quartier et essaie tous les meilleurs restaurants.

Le jour de la Saint-Valentin, les deux se sont beaucoup aimés, et ils le font également les jours non fériés. Mais malgré tout, certaines personnes pensent qu’elles cachent des défis plus importants.

Les fans sont certains que Duggar cache son malheur

Les fans de Duggar se rendent souvent sur Reddit pour discuter de la famille. Bien que beaucoup de messages soient négatifs, les utilisateurs soulèvent de bons points sur certains membres de la famille – et ils sont certains que Duggar cache à quel point elle est vraiment malheureuse. Les fans ont affirmé que les yeux de Duggar racontaient une histoire plus grande dans ses photos. Ils sont certains que ses expressions faciales épuisées semblent forcées et qu’elle n’a pas aimé la vie avec Jeremy autant qu’elle le voulait.

Certains pensent que Vuolo semble arrogant et ne traite pas sa femme aussi bien qu’il le devrait, bien qu’il n’y ait rien à prouver – ce n’est que de la spéculation.

Un divorce entre le couple est très peu probable

Les fans se sont récemment rendus sur Reddit pour discuter de l’idée de savoir si Duggar et Vuolo pourraient divorcer s’ils n’étaient pas satisfaits. Alors que de nombreuses personnes partageaient la même conviction que les deux ne sont pas heureux ensemble, le divorce semble tout à fait exclu. “J’en doute … Elle ne croirait jamais qu’elle pourrait y arriver par elle-même”, a écrit un utilisateur. “[Fundamentalists] ne divorcez pas pour avoir triché, abusé ou ne pas vous entendre », a ajouté quelqu’un d’autre. “J’espère [they get divorced]. J’espère qu’elle le quitte pour Ben Affleck et qu’ils ont frappé tous les bars de Los Angeles ensemble », a plaisanté quelqu’un.

Rien ne confirme que Duggar et Vuolo ont un

mauvaise relation; en fait, les médias sociaux suggèrent exactement le contraire. Mais

les fans théorisent toujours que les choses pourraient ne pas être aussi parfaites qu’elles le paraissent.

En réalité, cependant, nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité.