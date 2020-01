Les fans de DC paniquent sur le crossover Batman / Joker dans la remorque Morbius

La première bande-annonce de Morbius est arrivé hier et Internet a en quelque sorte explosé avec la révélation de qui apparaissait dans le film. La scène finale du premier aperçu du prochain spin-off de Sony Spider-Man comportait un camée surprise de Michael Keaton, reprenant son rôle de Vulture de Spider-Man: Homecoming.

Le court clip montre Morbius, vraisemblablement en fuite par la loi, passant Adrian Toomes dans une ruelle. “Michael Morbius”, dit la voix familière de Keaton, avant qu’il ne soit révélé dans la chair. «Vous en avez assez de tout ce bon gars, hein? Quoi de neuf doc?”

Ce camée est significatif à bien des égards, de la confirmation que l’univers de Sony est le même que le MCU à la mise en place potentielle de la formation du Sinister Six dans un futur film. En voici un que vous avez peut-être oublié: il unit Batman et le Joker. Keaton, bien sûr, a joué Batman pour Tim Burton en 1989 et 1992 tandis que la star de Morbius, Jared Leto, était le prince clown du crime dans Suicide Squad. C’est un crossover DC, mais dans un film Marvel! Et une fois que les fans ont compris cela, ils ne pouvaient pas arrêter de tweeter à ce sujet.

Ce moment où vous réaliserez que le film #Morbius aura un camée Batman avec Joker. pic.twitter.com/UPneo311Wz

Pour certaines personnes, il a fallu un certain temps pour que le penny de Two-Face baisse.

LES GARS CE N’EST PAS LE VAUTURE ET MORBIUS, C’EST BATMAN ET JOKER !!! 1

(pourquoi cela m’a-t-il pris autant de temps pour réaliser cela) https://t.co/NCZoamLCi6

Les ennemis réunis.

Batman et Joker réunissent #Morbius https://t.co/COolN4Ph6g

C’est encore plus drôle étant donné les similitudes de Michael Morbius avec Batman.

Joker a pris son obsession pour Batman WAY trop loin😅 #Morbius #MorbiusTrailer pic.twitter.com/BGA6a40BTe

Une lecture alternative de l’intrigue de Morbius.

Réflexions sur la bande-annonce de #Morbius: #Joker voulait être #Batman si mauvais, qu’il est devenu une chauve-souris… homme!

Et puis Batman est apparu à la fin de la bande-annonce! pic.twitter.com/pUDDuTxBam

Nous vivons maintenant dans Bizarro World, les gens!

Batman et Joker feront donc équipe sur #Morbius? Sauf que Joker est maintenant l’homme chauve-souris? Et Batman fait une blague à la fin de la bande-annonce ??? pic.twitter.com/MK1mpaeY3C

Dernières nouvelles: Morbius est secrètement un film de DC.

Quelqu’un a mis un Batman et un Joker dans un film sur l’homme-chauve-souris vampire de Marvel.

C’est donc assez bizarre. # Morbius https://t.co/X8OgRyodfy

Comme un grand homme l’a dit (presque) une fois…

Soit tu meurs le Joker, soit tu vis assez longtemps pour devenir le Batman # Morbius

Rappelez-vous, Leto n’a jamais vraiment rencontré Batman de Ben Affleck dans le DCEU, mais au moins maintenant, il a rencontré le Dark Knight sous la forme de Keaton. Merci d’avoir coché cette case, Morbius!

Alors finalement, le joker a rencontré batman #Morbius pic.twitter.com/6Gy4Dsi5Qi

Bien sûr, Vulture n’est peut-être pas le seul autre méchant emblématique de Spidey dans le film, car les fans théorisent que Jared Harris joue également au docteur Octopus. Nous découvrirons la vérité quand Morbius atteint les cinémas le 31 juillet.