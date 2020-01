Les fans de Dean Unglert appellent Caelynn Miller-Keyes un «gardien» après cela

Bachelor in Paradise alun, Dean Unglert n’a pas eu le temps le plus facile ces derniers temps. Heureusement, sa petite amie, Caelynn Miller-Keyes a été là pour le soutenir quand il en avait le plus besoin. Unglert est connu pour son penchant pour le wanderlust et ses tendances nomades. En fait, il s’est fait un nom au cours de cette saison de Bachelor in Paradise parce qu’il vit dans une mini-fourgonnette pendant de longues périodes lorsqu’il ne voyage pas.

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Steve Granitz / WireImage

Dean Unglert partage sa blessure sur Instagram

Malheureusement, le dernier voyage d’Unglert en Suisse s’est soldé par des blessures assez graves. Le 23 décembre 2019, le diplômé de Bachelor in Paradise s’est rendu sur sa page Instagram pour faire une annonce sur les blessures qu’il a subies dans un accident de ski. «Le sauvetage en montagne en Suisse m’a impressionné aujourd’hui. il m’a fallu environ une heure pour signaler quelqu’un à l’aide, mais une fois que je l’ai fait, j’étais en l’air et en chirurgie en moins d’une heure. une hanche disloquée et un fémur fracturé ont mis 4 vis et une plaque dans ma jambe mais les choses auraient pu être bien pire et pour cela, je suis extrêmement reconnaissant! »Unglert a légendé une photo de lui dans un lit d’hôpital.

Caelynn Miller-Keyes s’envole pour soutenir son petit ami

Immédiatement, Unglert a été inondé de bons voeux et de messages de soutien. Mais, peut-être son plus grand système de soutien provenait de Miller-Keyes. Elle s’est envolée pour l’Europe pour aider l’infirmière Unglert à retrouver la santé. Les deux avaient prévu de passer la nouvelle année à voyager ensemble, mais au lieu de cela, ils l’ont dépensé pour que Unglert soit en bonne santé et continue à traverser l’Europe et à revenir aux États-Unis. Maintenant, la paire est de retour aux États-Unis et Unglert prévoit de commencer bientôt la physiothérapie.

Le 12 janvier 2020, Unglert s’est rendu sur sa page Instagram pour remercier Miller-Keyes pour toute l’aide et le soutien qu’elle lui avait fournis jusqu’à présent. «De retour aux États-Unis après une tournure malheureuse des événements en Europe. Cela aurait été bien pire sans mon gardien principal de changer mes chaussettes puantes, de porter mes bagages et de me divertir. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pour tout ce que vous avez encore involontairement à faire @caelynnmillerkeyes », a déclaré Unglert en légende d’une photo de la paire.

Les fans de Bachelor in Paradise pensent que Miller-Keyes est un gardien

Mais Unglert n’était pas le seul à montrer son amour pour Miller-Keyes. Les fans de Bachelor ont également sonné en disant qu’Unglert avait trouvé un gardien dans l’ancienne reine de beauté. «La fille t’aime, Dean. Vous pouvez le voir sur chaque photo. Tenez bon », a commenté une personne. «Elle est bonne! J’adore suivre votre histoire et heureux de vous avoir! Faites attention! », Un autre cosignataire. «Dean, sois toujours avec elle. Elle t’aime tellement. Ne lui brise jamais le cœur. Elle est un joyau », a ajouté un autre utilisateur d’Instagram. “C’est une gardienne”, a expliqué un fan de longue date d’Unglert. «J’adore ce couple! Je pense que vous avez trouvé un gardien Dean », a déclaré une personne. “C’est une gardienne, c’est sûr. Heureux que vous soyez en sécurité à la maison », a écrit un fan.

Heureusement, Unglert est en voie de guérison et semble plus amoureux que jamais. Bien que son accident ne soit pas idéal, il espère que de bonnes choses sortiront de cette expérience malheureuse. L’expérience a également réussi à le lier davantage à Miller-Keyes. Nous sommes sûrs que Bachelor Nation leur souhaite bonne chance dans leur voyage.