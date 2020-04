Les fans de Disney se souviennent des «jeux Disney Channel» et d’autres offres spéciales de retour

Les Jeux olympiques de 2020 ont peut-être été reportés, mais les fans de Disney Channel auront toujours les DC Games. Que vous soyez Team Inferno ou simplement “quelle que soit l’équipe-Joe-Jonas-on”, certains fans partagent leur amour pour cette émission de télévision. Voici ce que les fans disent des jeux Disney Channel et d’autres offres spéciales du réseau de télévision.

Disney Channel a organisé un événement de jeu olympique, créé il y a plus de 10 ans

Performances en direct, défis physiques et certains des acteurs les plus emblématiques de Disney Channel. Ce ne sont que quelques-unes des meilleures parties des Jeux Disney Channel d’inspiration olympique, une émission télévisée spéciale qui a divisé les acteurs en équipes pour avoir une chance de remporter le titre et l’admiration des téléspectateurs du monde entier.

“Les Jeux de Disney Channel sont plus amusants”, a déclaré Jennifer Stone de Wizards of Waverly Place, lors d’une interview avec Scholastic. «Les Jeux olympiques sont plus sérieux parce qu’ils se sont entraînés pour eux toute leur vie.»

L’événement a eu lieu en 2006, 2007 et 2008, à peu près en même temps que des spéciaux comme «Pass the Plate» et «Friends for Change». Les spéciaux ont promu l’altruisme mondial et les séries communautaires parmi les téléspectateurs, bien que les spéciaux aient mis en vedette des acteurs de séries comme The Suite Life of Zack et Cody.

Lorsque certains membres de la distribution ont quitté leurs émissions respectives de Disney Channel, les jeux ont mis fin à leur diffusion sur le réseau de télévision. Cela ne signifie pas que les fans ne peuvent pas se souvenir des jeux sur Twitter, en écrivant des blagues sur la série télévisée et les Jeux olympiques de 2020 reportés.

Projet Friends for Change de Disney Channel | Steve Nesius / Disney Channel via .

Certains fans ont partagé leur amour pour les jeux Disney Channel sur les réseaux sociaux

Bien que quelques années se soient écoulées depuis les défis emblématiques des DC Games, certains fans s’en sont souvenus sur les réseaux sociaux. Certains fans ont même mentionné d’autres séries sur des réseaux de télévision comme Nickelodeon.

“Tout le monde a trouvé ses perles dans la NFL sur Nickelodeon, comme Disney Channel Games n’existait pas il y a une fois”, a noté un utilisateur de Twitter.

“Pensez-vous tous qu’ils vont annuler les jeux Disney Channel à cause du #coronavirus ?? C’est tout ce que j’attends avec impatience », a plaisanté un autre utilisateur de Twitter. Lors d’un sondage sur Twitter, les fans de Disney Channel ont voté pour leur équipe préférée pendant les matchs. (Team Inferno avec Nick Jonas et Brendo Song était le vainqueur clair.

Un autre fan a posté sur Twitter, disant que parce que les Jeux olympiques de 2020 avaient été reportés, Disney Channel devrait relancer son émission de jeu, en écrivant “Je pense que le seul remplacement acceptable pour les Jeux olympiques de 2020 est de rejouer les jeux d’été de Disney Channel.”

Disney met en vedette Miley Cyrus, Selena Gomez, les Jonas Brothers et Demi Lovato de Disney’s Friends for Change: Project Green | Jaimie Trueblood / Disney Channel / Walt Disney Television via .

Les jeux Disney Channel sont-ils sur Disney +?

Disney Channel n’a pas encore partagé s’ils rejouent leur spécial cet été sur leur réseau de télévision. Cependant, les jeux ne sont pas répertoriés sur la plateforme de streaming de Disney, intitulée Disney +. Il y a des émissions de télévision mettant en vedette ces acteurs, notamment Jonas, Sonny With a Chance et Hannah Montana.

Il y a beaucoup de films Disney Channel, y compris Camp Rock, Hannah Montana: The Movie, The Cheetah Girls et High School Musical disponibles pour regarder les frénésie sur cette plate-forme. Plus récemment, la plateforme de streaming a ajouté Descendants 3 à sa bibliothèque, un film original sorti pour la première fois sur Disney Channel au cours de l’été 2019.

Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.