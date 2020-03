Les fans de Disney viennent de réaliser que l’épidémie de coronavirus “prédite” enchevêtrée

Nous sommes habitués à ce que les Simpsons se révèlent pour prédire avec précision l’avenir, mais les films d’animation classiques de Disney ne sont généralement pas connus pour leurs capacités précognitives. Cela dit, les fans de Mouse House viennent de se rendre compte que l’épidémie actuelle de coronavirus était étrangement préfigurée par une source improbable: 2010’s Emmêlé.

Bien que le conte de la famille sur une princesse aux cheveux magiques et avec un mid-Chuck, pré-Shazam! Zachary Levi peut sembler assez éloigné du verrouillage mondial actuel, lorsque vous le regardez d’une certaine manière, il est étonnamment réaliste. Je vais laisser le tweet ci-dessous l’expliquer:

Lorsque vous avez réalisé que Raiponce a été mise en quarantaine pendant 16 ans et que le royaume fictif où elle est née s’appelle «Corona».

SALOPE NOUS VIVONS DANS UN MONDE ENchevêtré

Pour citer mal Flynn Rider: Tangled! Qui savait, non? Pour ajouter un peu de contexte à cette étrange connexion, corona est le mot latin pour couronne, donc c’était un surnom approprié pour le royaume des contes de fées du film au sport. En termes de virus, il a obtenu son nom car il ressemble à la forme d’une couronne lorsqu’il est vu au microscope.

Et voici un autre tweet qui rend l’intrigue encore plus proche de chez soi. Quoi de plus effrayant, cependant? La pandémie actuelle, ou le fait que Tangled soit sorti il ​​y a 10 ans (il a été créé en novembre 2010)? Oui, le monde fait face à une énorme crise, mais mon garçon, nous sommes vieux.

Encore plus effrayant…. emmêlé est sorti il ​​y a 10 ans ???

D’un autre côté, certains pensent que nous devrions tous regarder Raiponce pour l’inspiration en matière d’auto-isolement. Tout le monde se plaint de remplir son temps tout en étant coincé à l’intérieur, mais la princesse était une pro, ayant réussi à remplir les 18 premières années de sa vie coincée seule dans une tour.

Si Raiponce peut se divertir dans sa tour pendant 18 ans, je pense que vous pouvez supporter d’être en quarantaine pendant quelques semaines.

– ᴅɪɴαн ♡ | ᴊᴇᴅɪ ᴋʀɪsᴛᴏғғ (@KristoffsHoe) 15 mars 2020

Si vous cherchez des passe-temps, pourquoi ne pas simplement écouter “Quand ma vie commencera-t-elle?” un tas de fois et copier ce que Raiponce fait?

Dans les actualités liées à Disney / COVID-19, le studio a récemment sorti Frozen 2 dès le début de Disney Plus, destiné à être un régal pour les personnes en quarantaine. De même, ils ont également rendu Pixar’s Onward disponible en téléchargement numérique à partir d’aujourd’hui. Rappelez-vous, cependant, quand il s’agit de films Disney qui ont prédit tout cela, Emmêlé prend la couronne.