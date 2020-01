Les fans de Dolittle sont choqués par la fin bizarre du film

Les chats de Tom Hooper sont encore frais dans nos esprits, mais nous avons déjà un autre film animal parlant critique faisant des vagues pour toutes les mauvaises raisons.

Oui, Stephen Gaghan Dolittle pourrait mettre en vedette l’un des plus grands noms du divertissement sous la forme de Robert Downey Jr., mais il n’a rapporté que 22 millions de dollars au pays ce week-end. Et avec un budget estimé à près de 180 millions de dollars, nous n’avons pas besoin de vous dire à quel point c’est terrible.

De plus, son total mondial n’est que de 57,3 millions de dollars, et avec un score de Rotten Tomatoes de 18%, il semble que Dolittle soit destiné à couler sans laisser de trace au box-office. Mais ce n’est pas seulement la mauvaise performance du film qui fait parler les gens, car l’une des scènes proches de sa fin a choqué les fans.

Pour faire court, il y a un dragon que Dolittle finit par aider. Il est malade à cause d’une obstruction intestinale et avant d’en arriver aux réactions qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, nous allons laisser ComicBook.com vous brosser un tableau de ce qui se passe dans la scène en question:

Le problème qui rend le dragon malade? Le blocage des intestins, ce qui incite Dolittle à lever la main à l’arrière du dragon et à commencer à retirer un tas de choses que vous ne vous attendriez probablement pas à trouver dans un cul de dragon – y compris des cornemuses. Finalement, le dragon passe du gaz et est guéri. Le dragon est tellement heureux, il remercie Dolittle en lui laissant prendre un morceau du fruit de l’arbre d’Eden. Le jour et la reine sont sauvés de la manière la plus étrange possible.

Oui, vous avez bien lu. Et peut-être sans surprise, les gens ont inondé les médias sociaux de toutes sortes de réactions à ce qu’ils ont vu lors de l’acte final de Dolittle.

Le sommet du cinéma a été atteint dans #Dolittle où Ralph Fiennes, exprimant un tigre CGI nommé Barry, se fait donner un coup de pied à l’entrejambe, glapit avec tout ce qu’il a et dit “Ooo my Barry’s berries!”

Et tout cela avant que Robert Downey Jr. sorte des cornemuses du rectum d’un dragon.

– Wil Loper (@TheCantaLoper) 19 janvier 2020

*** SPOILERS POUR DOLITTLE ***

Vous connaissez la partie de la bande-annonce où il semble qu’il y ait un tas de vent dans son visage? C’est un pet de dragon.

– Henry Feil (@ henry_feil98) 19 janvier 2020

Rien dans Dolittle (ou la vie) ne vous prépare à une séquence de plusieurs minutes de Robert Downey Jr décidant, sans trop de rime ou de raison, d’avoir ses compagnons animaux tourner un dragon sur son dos pendant qu’il déterre des cadavres de son trou du cul alors qu’elle grogne et déchire un pet massif.

– 🎄Wess🏳️‍🌈 (@GeekyManatee) 19 janvier 2020

J’avais été prévenu à maintes reprises avant d’aller voir Dolittle, mais rien, et je veux dire RIEN, n’aurait pu me préparer à l’expérience viscérale d’avoir à regarder Robert Downey Jr.tirer un ensemble de cornemuses du cul d’un dragon

– Austin Olivia Kendrick (@aussie_olivia) 19 janvier 2020

Pendant environ 90 secondes, soit cinq heures, Dolittle extrait les os et l’armure de plusieurs soldats espagnols, arrachant simplement les cadavres de l’anus du dragon avant d’arriver enfin à la source du blocage, un ensemble de cornemuses.

– Jacob Chapman (@itsbonedaddy) 19 janvier 2020

L’un des plus grands points de l’intrigue du nouveau film Dolittle implique que RDJ effectue une coloscopie sur un dragon pour retirer un ensemble de cornemuses… c’est tout ce que vous devez savoir

– AK (@AlexKrnacik) 19 janvier 2020

Je ne suis pas du genre à donner des spoilers, mais je sens que je dois faire une exception cette fois:

Le point culminant du nouveau redémarrage #Dolittle comprend une scène de 5 minutes où le médecin enfonce sa main dans le trou du cul d’un dragon constipé pour retirer un ensemble de cornemuses. Je souhaite que je plaisantais.

– Faronheit (@faronheit) 19 janvier 2020

Je pensais avoir tout vu dans ma vie, mais le Dr Dolittle a ensuite fait subir à un dragon un examen rectal. Maintenant je peux mourir terrifié # Dolittle #DolittleMovie

– Double U (@TheWaynemaker) 18 janvier 2020

Le lavement du dragon dure si longtemps. # Dolittle

– Dylan Elliott 📽️😺 (@FritSlang) 18 janvier 2020

Ajoutez Dolittle à la liste des choses que je préfère regarder plutôt que les chats.

Et RDJ sonde analement un dragon là-dedans.

– Amanda le Jedi (@AmandaTheJedi) 18 janvier 2020

Robert Downey Jr. enfonce son bras dans le cul d’un dragon à Dolittle. Sachant cela pourrait vous donner envie de le voir. Ne le vois pas. https://t.co/OKjpSauWo5

– Jeremiah VanderHelm (@Jeremiah_VH) 19 janvier 2020

J’ai apprécié #Dolittle JUSQU’À la 2ème mi-temps et la scène déjà tristement célèbre des fesses de dragon. Une fois qu’il a commencé à barboter dans l’humour de pot, j’étais sorti. Je déteste tout le monde (comme vraiment déteste) tous ceux qui pensent que ce type d’humour rend un film plus “accessible”. PLZ DONT RUIN #TomandJerry @timkstory pic.twitter.com/yD7KgeNggU

– C’est moi! Ils sont bons pour toi. (@DrewsClues) 19 janvier 2020

J’ai entendu que Robert Downey jr se retrouvait littéralement dans un trou du cul de dragons en dolittle et devait retirer quelque chose du cul des dragons et à ce stade, je ne sais pas si c’est une blague ou si cela se produit vraiment.

– Jake (@gazebospills) 19 janvier 2020

Bien sûr, ce n’est pas le seul problème que les gens ont avec la photo, car elle est également saccagée par les critiques. / Le film l’a appelé «un cirque inaccessible», tandis que le New York Magazine admet que «je ne m’attendais pas à ce que Dolittle soit bon, exactement, mais je ne m’attendais pas à être aussi mauvais.» Et ailleurs, Richard Roeper l’a résumé avec un simple “S’il vous plaît, arrêtez.”

Donc voilà, Dolittle est un flop massif à tous points de vue. Mais bon, si vous vous êtes toujours demandé à quoi cela ressemblerait si Robert Downey Jr. effectuait une coloscopie sur un dragon, ce pourrait être le film pour vous.