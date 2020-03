Les fans de football peuvent diffuser en direct le dernier classement de la ligue – HITC

Le calendrier sportif 2020 a été décimé ces dernières semaines mais pas au Bélarus.

Il est sûr de dire que le monde a été bouleversé par l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Les événements sportifs et les rencontres à travers le monde ont été reportés ou annulés tandis que les magasins non essentiels, les théâtres, les cinémas et bien plus ont été fermés.

Cependant, pour les fans de football au Bélarus, la vie se déroule aussi normalement que la saison de la ligue 2020 a commencé sans problème.

Et, en tant que l’une, sinon la seule ligue professionnelle au monde à jouer encore, il y a eu beaucoup d’attention de la part des fans de football du monde entier.

La Premier League biélorusse joue toujours!

Le pays compte 152 cas confirmés de COVID-19 et le président biélorusse, Alexander Lukashenko – qui est au pouvoir depuis 1994, a minimisé la nécessité de mesures de distanciation sociale et continue de jouer au hockey sur glace lui-même.

En tant que l’une des dernières compétitions sportives restantes, les fans de football du monde entier ont essayé de s’accorder avec des accords télévisés avec la Russie, Israël et l’Inde tous venus ces derniers jours pour diffuser des rencontres.

Comment regarder la Premier League biélorusse au Royaume-Uni

Oui, mais les fans ne trouveront pas de matchs sur les principales chaînes sportives telles que Sky ou BT.

Au lieu de cela, les fans peuvent se connecter à la Premier League biélorusse sur le site Web Bet365, qui diffuse en direct des rencontres hebdomadaires.

Cependant, les fans souhaitant se connecter devront créer un compte sur le site de paris.

En plus de cela, le compte devra être financé et vous devrez avoir fait un pari dans les 24 heures précédant le match pour déverrouiller la section de diffusion en direct du site.

Le prochain tour des matchs

Le prochain tour de matches en direction de la Premier League biélorusse est la journée 3 et les prochains matchs sont les suivants:

Vendredi 3 avril

Belshina (15e) contre (16e) Gorodeya | 15h00

Dinamo Minsk (13e) contre (4e) Torpedo-Belaz Zhodino | 17h00

Samedi 4 avril

Shakhtyor (8e) contre (7e) Neman | 13h30

BATE Borisov (14e) contre (9e) Ruh Brest | 15h30

Dinamo Brest (5e) contre Slavia-Mozyr (10e) | 17h30

Dimanche 5 avril

Energetik-BGU (2e) contre FC Minsk (1er) | 12:00

Vitebsk (11e) contre Smolevichi-STI (12e) | 14h00

Isloch (3e) contre Slutsk (6e) | 16h00

Les heures de coup d’envoi sont en GMT – L’heure en Biélorussie est de deux heures plus tard

