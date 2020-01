Les fans de Game of Thrones vont enfin obtenir ce qu’ils veulent

Il s’avère que les fans de Game of Thrones peuvent obtenir la fin qu’ils ont toujours voulue. La finale de la série du drame fantastique de HBO a suscité beaucoup d’indignation parmi les fans, avec un grand groupe appelant à un nouveau tournage complet. L’auteur George R.R.Martin s’apprête à terminer les deux derniers livres de la série et a récemment promis que sa fin serait complètement différente de celle du spectacle. Voici tout ce que nous savons sur la dernière mise à jour de Martin.

Casting et créateurs de «Game of Thrones» avec l’auteur George R.R. Martin | Alberto E. Rodriguez / .

Martin parle de la fin de «Game of Thrones»

Martin a notoirement pris une éternité pour conclure A Song of Ice

et le feu. Mais maintenant que la série est terminée, l’auteur a pu

consacrer plus de temps à l’écriture.

Selon la page

Six, Martin a récemment promis aux fans qu’il terminerait la série

et travaille sur les deux derniers livres, The Winds of Winter et A

Rêve de printemps. Nous n’avons aucune idée de ce que Martin a prévu pour les livres, mais

il a précisé que sa fin sera différente de celle du spectacle.

“Les gens connaissent une fin – mais pas la fin”,

Déclara Martin.

Déclaration PARFAITE de George RR Martin à propos de la fin de Game of Thrones: “An End” NOT “The end” comment les gens peuvent-ils penser que la fin du livre sera la même que celle du spectacle quand tant de choses ont changé. https://t.co/poapF1jdYX

– Quinn of Myrath (@IDEASOFICE_FIRE) 22 janvier 2020

C’est une excellente nouvelle sur plusieurs fronts. Pour commencer, c’est sympa

d’entendre que Martin a l’intention de terminer la série après tous ces

ans. Martin a commencé à travailler sur les livres en 1991 et a publié le

premier roman en 1996.

Deuxièmement, la promesse de Martin d’une nouvelle fin devrait satisfaire les fans de Game of Thrones qui n’étaient pas satisfaits de la façon dont les co-créateurs David Benioff et D.B. Weiss a terminé le spectacle l’année dernière. Ce n’est peut-être pas une refonte complète comme la plupart des fans le souhaitent, mais c’est une fin différente.

Les fans demandent une nouvelle fin

Lorsque HBO a acheté les droits de Game of Thrones, Martin

Je n’ai jamais pensé que l’émission dépasserait le matériel source. Martin pensait qu’il avait

beaucoup de temps pour terminer les livres avant la finale de l’émission, qui évidemment

ne s’est pas passé.

La saison 5 de Game of Thrones était la dernière saison

Benioff et Weiss sont adaptés des livres. Les trois dernières saisons ont été totalement

hors script, forçant Benioff et Weiss à prendre plus de liberté avec l’histoire.

Le résultat a été fortement critiqué par les fans, dont beaucoup ont remarqué une

nette différence entre les saisons qui ont attiré plus fortement sur les livres et

ceux qui ne l’ont pas fait.

Après la grande finale de Game of Thrones en 2019, les fans étaient

indignés par la façon dont Benioff et Weiss ont décidé de mettre fin à l’histoire. Plus d’un million de fans

a signé une pétition en ligne pour que HBO refasse la dernière saison, qui

ne se produira probablement jamais.

Mais au moins, il semble que les fans auront une fin alternative.

Espérons juste que la fin de Martin soit mieux reçue que l’original.

Qu’en est-il d’un film “Game of Thrones”?

Ce qui est vraiment intéressant dans les commentaires de Martin, c’est combien

Les plans de HBO pour Game of Thrones ont changé au fil des ans.

À un moment donné, Benioff et Weiss voulaient arrêter le spectacle à sept heures

saisons et sortir trois films à succès pour conclure.

Martin a révélé que les co-créateurs étaient en pourparlers sérieux sur

les films il y a environ cinq ans. Mais les dirigeants de HBO ont finalement rejeté la

idée parce que le réseau voulait s’en tenir à la télévision.

«Nous produisons des émissions de télévision, nous ne sommes pas au cinéma

affaires, “Martin a partagé.

En ce qui concerne un futur film, Martin a expliqué comment HBO

a les droits cinématographiques pour la franchise. Donc, la seule chance que Game of

Les trônes arriveront jamais sur les grands écrans si le réseau fait un

film ou vend les droits.

Un regard sur la fin de «Game of Thrones»

Alors que les fans attendent avec impatience la fin de Martin, la finale de l’émission en

2019 est à peu près aussi bon que prévu compte tenu des circonstances.

Game of Thrones s’est terminé avec la plupart des personnages principaux, y compris Jon Snow (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) et Tyrion Lannister (Peter Dinklage).

La plus grande déception, bien sûr, a été la mort de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) aux mains du héros Jon Snow. Bien que de nombreux fans auraient aimé voir sa règle, au moins le trône de fer a été détruit et un nouveau système de sélection des dirigeants a été mis en place.

Ce n’est pas grand-chose, mais il y a pire que la série puisse avoir

terminé.

Benioff et Weiss n’ont pas commenté leur jeu controversé

of Thrones se terminant ou les derniers commentaires de Martins.