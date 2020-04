Les fans de ‘Grey’s Anatomy’ craignent qu’Ellen Pompeo ne soit annulée après son entrevue sur Harvey Weinstein refait surface

Annuler la culture est inévitable ces jours-ci. Alors que Grey’s Anatomy est actuellement à l’écart, sa star, Ellen Pompeo, a été mise en lumière lorsqu’une vieille interview avec elle a refait surface sur Twitter. Voici un retour en arrière sur la façon dont elle est arrivée là où elle est aujourd’hui, ainsi que sur la raison pour laquelle ses commentaires sur Harvey Weinstein sont remis en question.

Ellen Pompeo a poursuivi une carrière cinématographique

Comme de nombreux acteurs, Pompeo avait un mélange de rôles au cinéma et à la télévision lorsqu’elle s’est lancée dans le show-business au tournant du siècle. Ses premiers crédits incluent des apparitions dans des séries telles que Law & Order, Strangers with Candy et Friends.

Après une série de petits concerts, elle a commencé à faire de vraies vagues à Hollywood. Les rôles de Pompeo dans Moonlight Mile, Catch Me If You Can et Daredevil l’ont apparemment mise sur la voie de la célébrité.

Elle est passée à la télévision avec «Grey’s Anatomy»

Cependant, Pompeo n’a pas été dans un film depuis 2005. Pourquoi? Parce qu’elle est bien trop occupée avec le rôle qui l’a rendue célèbre. C’est l’année où elle a commencé à interpréter Meredith Gray dans Grey’s Anatomy, le drame médical en prime time le plus ancien.

Après 16 saisons sur Grey’s, Pompeo est devenu un nom connu. Elle est fréquemment citée pour sa franchise à parler de l’industrie, surtout quand il s’agit de sujets plus tabous.

Cette vidéo de Pompeo refait surface

En 2020, une vidéo refait surface de Pompeo dans une interview. Il peut être retracé à une session de questions-réponses de juillet 2018 à l’Université d’Oxford. L’interview d’une heure peut être consultée sur le lien, cependant, la section qui circule ne dure que quelques minutes. En réponse à la question de savoir ce qui doit se passer pour changer Hollywood afin d’éliminer le harcèlement et les agressions, Pompeo a répondu:

«Nous avons une certaine responsabilité. Pas tous, mais il en faut deux pour le tango à coup sûr. Et ce n’est pas pour blâmer les victimes. ” Elle continue de raconter comment elle a rencontré Weinstein (plus à ce sujet à venir), qui, selon elle, «n’a jamais fait d’avance physique» sur elle.

Pompeo a terminé: «C’est tout ce que nous sommes prêts à tolérer et notre estime de soi. Et qu’allons-nous supporter, qu’allons-nous compromettre pour être aimé, être aimé, être accepté. À quel point voulez-vous être dans le show-business? “

Ce qu’elle a dit de Weinstein en 2018

Ellen Pompeo | Tommaso Boddi / . pour Save the Children

Ce n’était pas la première fois que Pompeo abordait cette question, ni Weinstein, d’ailleurs. En novembre 2017, elle a déclaré à USA Today: «J’ai rencontré Harvey à la péninsule et il n’a rien essayé sur moi», ajoutant: «J’ai eu beaucoup de chance. J’ai échappé à ces griffes. »

Pompeo a raconté plus tard au Hollywood Reporter dans un profil de janvier 2018 sa rencontre avec le producteur, disant que “son objectif dans cette pièce était de le charmer”. Elle a ajouté qu’elle «n’aurait probablement pas ramassé un vase et l’aurait fait craquer par-dessus la tête de merde» s’il avait fait une avance sur elle.

Fait intéressant, l’interview USA Today a fait référence à un autre grand nom hollywoodien, le réalisateur James Toback, que Pompeo a accusé d’inconduite sexuelle. «Il m’a demandé si je me déshabillerais dans un film», a-t-elle dit. “J’ai en quelque sorte ri au nez.”

Les fans de “Grey’s Anatomy” s’expriment

Si cela n’avait eu aucune conséquence de nuire physiquement à un joueur puissant d’Hollywood qui est un prédateur sexuel, je pense que Terry Crews et moi-même l’aurions fait, avec succès, sans l’aide d’un verre d’eau. Déçu par cette déclaration d’Ellen Pompeo. – Lexi Alexander (@Lexialex) 22 avril 2020

Alors que le tweet d’avril 2020 commençait à prendre de la vitesse, certains utilisateurs de Twitter ont pris la parole. l’ont fait, avec succès, sans l’aide d’un verre d’eau. Déçu par cette déclaration d’Ellen Pompeo. »

D’autres fans de Pompeo et Grey’s Anatomy ont noté que le clip était sorti de leur contexte, ou ont souligné que l’actrice «est intrinsèquement humaine et imparfaite et fait des erreurs», ajoutant, «emmenez votre culture d’annulation ailleurs». Il reste à voir si cela affectera ou non l’avenir du spectacle.