Les fans de ‘Grey’s Anatomy’ ont souligné un petit détail ennuyeux qu’ils ne peuvent pas ignorer

Les téléspectateurs remarquent probablement que les médecins de l’hôpital Grey Sloan Memorial boivent toujours du café. C’est compréhensible. Sinon, comment sont-ils censés rester éveillés lorsqu’ils effectuent un double quart de travail? Mais il y a un détail sur le café qui dérange certains fans.

Tout comme l’ensemble jeté sur le spectacle, les fans purs et durs partagent un sentiment de camaraderie.

Les téléspectateurs de l’émission de longue date ont toujours beaucoup à dire, que ce soit le personnage le moins préféré ou le roman le plus ennuyeux. Sur Reddit, les fans aux yeux pointus ont souligné un détail ennuyeux.

ELLEN POMPEO, CATERINA SCORSONE, KELLY MCCREARY | Kelsey McNeal via .

Quels sont les acteurs qui boivent?

Pendant le tournage, il ne s’avère rien! Les acteurs de Grey font semblant de boire dans des tasses vides. Certains fans ont remarqué le son creux des tasses lorsque les acteurs les déposent.

D’autres fans trouvent que les faux bruits de «slurping» sont moins que convaincants. Il est cependant juste de donner un crédit aux acteurs. Ce n’est pas facile de «faire semblant» de boire.

Les tasses vides n’ont rien de nouveau chez Grey’s. Dans cet épisode de la première saison, Cristina Yang (interprétée par Sandra Oh) boit dans une tasse vide. Si les téléspectateurs écoutent attentivement, ils peuvent entendre le son de la tasse vide lorsqu’elle glisse sur le comptoir.

Il y a des raisons pratiques pour ne pas faire boire des acteurs pendant le tournage. Il y a toujours un risque de déversement, ce qui peut entraîner la détérioration des accessoires ou même un changement de costume. Et si les acteurs buvaient beaucoup, ils devraient prendre beaucoup de pauses dans les toilettes.

Imaginez si l’un des médecins buvait une gorgée de café uniquement pour avoir un petit dribble sur le menton? Cela pourrait entraîner beaucoup de rires et beaucoup de reprises. La plupart des émissions de télévision ont un calendrier de tournage serré. Moins il faut de pauses inutiles pendant le tournage, mieux c’est.

Le #EmptyCupAwards est une vraie chose

Grey’s Anatomy est loin d’être la seule émission télévisée où des acteurs boivent dans des tasses vides. Sur Twitter, le hashtag #EmptyCupAwards donne aux gens une chance de suivre ce phénomène. Gilmore Girls, Crazy Ex-Girlfriend, Seinfeld et Shameless ont tous été appelés pour leurs fausses boissons.

D’autres personnes sont gênées lorsqu’un acteur «boit», mais la tasse ou la bouteille est toujours à un bon pouce ou deux de leur visage. Il semble que les tasses vides soient une norme de l’industrie avec laquelle les téléspectateurs doivent simplement vivre et essayer d’ignorer.

Quand Ellen Pompeo ne tourne pas, les fans doivent supposer qu’il y a effectivement du café dans sa tasse.

#EmptyForkAwards pourrait être le prochain

C’est aussi la même chose avec les scènes de repas. Avez-vous déjà remarqué que les acteurs «mangent», ils poussent simplement leur nourriture autour de leur assiette et agitent leurs fourchettes? Le tournage d’une scène peut prendre des heures, pendant lesquelles la nourriture devient froide et peu attrayante.

Même si les acteurs pouvaient le manger, ils ne le voudraient probablement pas. La continuité est également une considération. Imaginez voir une pizza à moitié mangée, mais quelques minutes plus tard, il ne manque qu’une tranche!

Dans cette vidéo de retour de la saison six de Grey’s, les téléspectateurs remarqueront que les acteurs portent des fourchettes vides à la bouche et font semblant de mâcher.

“Grey’s” est un spectacle digne de la frénésie

Maintenant que ce petit détail a été souligné, les téléspectateurs auront du mal à l’ignorer. “Grey’s” est un spectacle d’une telle valeur. Les fans devraient revenir en arrière et regarder leurs épisodes préférés, juste pour voir combien de tasses vides ils remarquent. Pourquoi ne pas revisiter les scènes les plus romantiques de Meridith et Derick?

Quels que soient les épisodes que les téléspectateurs regardent, ils devraient essayer de ne pas être dérangés par toutes les tasses vides.