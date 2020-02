Les fans de “ Grey’s Anatomy ” paniquent à propos de ce premier mouvement de Patrick Dempsey avant son retour à la télévision

Patrick Dempsey a envoyé les fans de Grey’s Anatomy dans une frénésie. Cela fait quelques années que le personnage de Dempsey, Derek Shepherd, a été tué dans le drame médical, mais il reste beaucoup d’amour entre lui et son ancienne co-star, Kate Walsh. S’adressant à Twitter, Dempsey a récemment félicité l’une des photos de Walsh, une décision qui a paniqué les fans de Grey’s Anatomy.

Patrick Dempsey, ancienne star de «Grey’s Anatomy» | Frederick M. Brown / .

À l’intérieur de la romance de Derek et Addison sur «Grey’s Anatomy»

Dempsey a joué le rôle de Derek Shepherd dans Grey’s Anatomy

jusqu’à ce que la série le tue en 2015. Bien que de nombreux fans savaient que Dempsey

temps sur le spectacle avait pris fin, la mort de son personnage est encore venu comme un grand

choc.

Walsh, quant à lui, a joué la première épouse de Dempsey sur le hit médical

spectacle nommé Dr. Addison Montgomery. En 2007, Walsh a joué dans son propre Grey’s

Spin-off d’anatomie, Private Practice, qui s’est déroulée jusqu’en 2013.

Il y a quelques années, Dempsey a parlé de sa relation avec

Walsh et a révélé qu’ils s’entendaient toujours très bien sur le tournage de Grey’s

Anatomie.

“Le plaisir de Kate et son timing comique est incroyable”, a-t-il expliqué.

“C’était amusant d’être juste ludique et de se faire rire.”

Après sa sortie, Dempsey a pris sa carrière d’acteur au grand

écrans. Un de ses rôles les plus mémorables a été dans Bridget Jones’s Baby.

Walsh est resté à la télévision et est récemment apparu dans 13 Reasons Why

comme Olivia Baker.

Pourquoi Dempsey a-t-il quitté ‘Grey’s Anatomy’?

Les fans de Grey’s Anatomy ont eu le cœur brisé lorsque McDreamy a été tué. Mais pour Dempsey, son départ de la série a été long à venir.

Après sa sortie, Dempsey a admis qu’il aurait probablement dû se retirer quelques années avant que la créatrice Shonda Rhimes ne termine le voyage de son personnage. Il a également révélé qu’il avait quitté la série en bons termes avec Rhimes, qui a publié une déclaration sincère après son départ.

Même encore, de nombreux fans ont critiqué la façon dont Rhimes a géré Dempsey

décision de s’éloigner du spectacle. En particulier, la plupart des téléspectateurs n’aimaient pas

comment Rhimes n’a fait aucune place à Dempsey pour revenir sur la route.

Mais en ce qui concerne ses co-stars de Grey’s Anatomy,

tuer Derek était le meilleur moyen de terminer son histoire. En fait, Ellen Pompeo

a révélé plus tard qu’elle pensait que Rhimes avait rendu justice à Derek en le tuant

de. Elle pense également que les fans n’auraient pas pu le laisser partir

autrement.

“Si le personnage est toujours vivant, alors le public peut

ne lâchez jamais ce personnage et ils veulent toujours qu’ils reviennent.

Sachant qu’il a fait 11 saisons incroyables et était prêt à passer à autre chose, vous ne pouvez pas avoir

cette. Vous ne pouvez pas laisser son personnage être un méchant et quitter sa famille ”

déclaré.

Dempsey se prépare pour le retour de Bit TV

Alors que Dempsey a joué quelques rôles sur les grands écrans depuis

son départ de Grey’s Anatomy, il devrait revenir dans le monde de

la télévision dans un avenir proche.

Selon Yahoo,

Dempsey devrait jouer un rôle important dans le drame politique de CBS Ways &

Means, qui provient du producteur exécutif Ed Redlich (Without a Trace).

Dempsey joue le rôle d’un membre du Congrès qui a perdu sa foi en

le système et travaille secrètement pour l’autre côté.

Cela marquera le premier rôle à temps plein de Dempsey depuis sa sortie de

Grey’s Anatomy en 2015. Il a fait une brève apparition sur The Truth About

l’affaire Harry Quebert en 2018.

Il convient de noter que CBS a seulement commandé un pilote pour Ways

& Moyens, donc une première saison n’est pas garantie à ce stade. Mais

compte tenu des travaux antérieurs de Redlich et du fait que Dempsey est à bord, nous sommes

confiant que le réseau lui donnera son feu vert.

Dempsey jaillit sur Walsh

Alors que les téléspectateurs du monde entier attendent le grand retour de Dempsey sur

la télévision, l’acteur a récemment envoyé Instagram dans une frénésie après avoir partagé un

commenter une des photos de Walsh.

Walsh a partagé une photo d’elle-même faisant la promotion d’une ligne de voiture

désodorisants de Boyfriend Perfume. Pas du genre à manquer une occasion de

complimenter son ancienne co-star, Dempsey a assuré Walsh qu’elle a l’air aussi magnifique

comme toujours.

«Vous avez l’air radieuse, ma dame», a-t-il posté.

Les fans se sont effondrés après avoir vu le commentaire, et il est

assez évident que Dempsey et Walsh sont restés de bons amis au cours de la

ans. En réponse à son commentaire, Walsh a répondu: «I LAVA u», qui

était la réaction parfaite.

Dempsey n’a pas commenté son retour à la télévision, mais nous

ne peut pas attendre de le voir sur son nouveau spectacle.

En attendant, de nouveaux épisodes de Grey’s Anatomy air

Jeudi soir sur ABC.