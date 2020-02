Les fans de Harley Quinn inondent Twitter avec des raisons de soutenir Birds of Prey

Oiseaux de proie a été victime d’une mauvaise presse, grâce à son week-end d’ouverture décevant au box-office. Cependant, le film d’action entièrement féminin de Margot Robbie s’est mérité une forte adhésion de fans qui se tiennent pour le film sur les réseaux sociaux. C’est un triste fait que BoP ait eu l’ouverture la plus faible de la DCEU, mais il a encore fait son budget et c’est un succès beaucoup plus important auprès des critiques que de nombreux autres films DC.

Au cours du week-end, alors, #ReasonsToSupportBoP a eu tendance sur Twitter, les amoureux de Harley Quinn inondant le site de pourquoi ils aiment le film. Voici quelques-unes des raisons convaincantes pour lesquelles les gens l’appuient.

1) Pour être le véhicule ultime de Robbie’s Clown Princess of Crime.

Le film était le rêve ultime de Margot et il lui a fallu, avec tous les acteurs et l’équipe incroyables, pour livrer un film unique et vibrant qui est l’un des moments les plus amusants que j’ai eu au cinéma. C’est Harley Quinn déchaîné au maximum et tout le monde brille. 💘 # ReasonsToSupportBoP pic.twitter.com/aBmu3diTbS

– ♦ avHaven of Harley💋 ♦ ️ (@QuinnofDiamonds) 15 février 2020

2) Pour le premier quatuor d’actrices. Aux côtés de Robbie, il y a Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Mary Elizabeth Winstead (Huntress) et Rosie Perez (Renee Montoya).

#ReasonsToSupportBoP THEM pic.twitter.com/kkv8Gt4Mvm

– 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼𝘁 𝗿𝗼𝗯𝗯𝗶𝗲 𝗴𝗶𝗳𝘀 💋 (@margohgifs) 16 février 2020

3) Ou, plus précisément, juste Black Canary.

#ReasonsToSupportBoP:

-Dinah Laurel Lance alias Black Canary pic.twitter.com/ymBWnB4miI

– PREY FOR JOTHAM (@prettybirdll) 15 février 2020

4) Pour le superbe scénario de l’écrivaine Christina Hodson et la direction précise de Cathy Yan.

#ReasonsToSupportBoP:

1. Script bien conçu avec des arcs de personnages importants qui convergent en une histoire cohérente.

2. Les personnages sont écrits avec cœur, amour et respect envers le matériel source.

3. L’humour est intelligent et les acteurs livrent leurs meilleures performances. ✊ pic.twitter.com/lYkHe7cIh2

– Helena Wayne Huntress (@HelenaWayneBlog) 15 février 2020

5) Pour avoir eu la lutte la plus pertinente de tous les personnages dans un film de bande dessinée: le chagrin de Harley quand elle laisse tomber son sandwich aux œufs bien-aimé.

#ReasonsToSupportBoP

Les scènes d’action sont 🔥

Et je n’ai jamais plus ressenti l’amour pur et la douleur profonde d’un personnage que lorsque Harley a perdu son sandwich. pic.twitter.com/nHY88EHUpe

– Bebe Brutal (@BrutalBebe) 16 février 2020

6) Pour avoir une esthétique vibrante qui ne ressemble à rien d’autre.

#ReasonsToSupportBoP

C’est comme Tank Girl, Sailor Moon et une licorne qui saigne tous tombés dans une cuve de pastels et des cendres scintillantes sont nées les déesses des sandwichs aux œufs et des gifles. # BirdsOfPrey pic.twitter.com/O2Dg8C87na

– JaySnowing (@jaymocking) 16 février 2020

7) Pour être comme une bande dessinée animée.

#ReasonsToSupportBoP

C’est ce à quoi vous pensez qu’un film de bande dessinée ressemblerait. Amusant, botter le cul et agréable! ❤ pic.twitter.com/5e6EQ3CuoZ

– Ben Davis (@BensTVBOX) 16 février 2020

8) Et, enfin, pour sa grande représentation. En plus d’être dirigé par des femmes, il y a aussi des personnages LGBT bien nécessaires. Tu dois soutenir ton gang de filles local.

#ReasonsToSupportBoP Ce film est l’un des meilleurs films de DC à ce jour tout en réussissant à raconter une histoire amusante passionnante qui représente également beaucoup de gens dans la communauté #LGBT en se sentant vraiment vu par ce film, veuillez soutenir votre gang de filles local xo #BirdsofPrey pic .twitter.com / mqNIeOvdKM

– Bully me Nate Jacobs (@supersherobitch) 16 février 2020

Cliquer pour agrandir

Après son week-end d’ouverture, Warner Bros.a changé le titre de la lourdeur Birds of Prey (et la fantastique émancipation de One Harley Quinn) à la beaucoup plus prosaïque Harley Quinn: Birds of Prey. Cela a été largement critiqué, cependant, et n’a finalement été utilisé que dans le théâtre et les listes en ligne.

Il est clair que même si cela ne va pas battre des records au box-office, Oiseaux de proie est destiné à devenir un film préféré des fans, acclamé tout de même. Que ce soit suffisant pour assurer une suite ou une retombée, nous devrons attendre et voir.