Les fans de Harry Potter louent J.K. Rowling pour avoir défendu Johnny Depp malgré les allégations

Il y a quelques années, lorsque Johnny DeppLa réputation de son fils était suspendue à un fil, il y avait quelques personnes qui se tenaient à ses côtés, et l’un d’eux était J.K. Rowling, qui a soutenu le casting de l’acteur en tant que Grindelwald dans la franchise Fantastic Beasts.

L’auteur derrière Harry Potter a reçu beaucoup de chaleur pour avoir soutenu Depp malgré les allégations de maltraitance physique de son ancienne épouse Amber Heard. Mais maintenant, à la lumière de nouvelles preuves dans le cadre du procès en diffamation de l’acteur contre la star d’Aquaman qui l’a exposée pour l’avoir maltraité émotionnellement et physiquement, les tables tournent et de nombreuses personnes se sont ralliées pour soutenir la star des Pirates des Caraïbes et lui demander pour la justice.

Même lorsque les accusations se sont accumulées, entraînant la perte de son rôle dans la franchise Pirates, Rowling a continué à défendre l’acteur en affirmant qu’elle était «vraiment heureuse» de le jeter dans la nouvelle série fantastique dérivée. En tant que tel, beaucoup de ses fans ont critiqué vocalement cette position, mais maintenant, ces mêmes fans félicitent l’écrivain d’avoir fait la bonne chose.

Voici juste une sélection de ce que les gens ont dit à ce sujet sur Twitter:

@jk_rowling est une femme intelligente. Elle a à cœur les meilleurs intérêts des femmes. Pensez-vous vraiment qu’elle serait d’accord avec le fait que #JohnnyDepp soit interprété dans le rôle de Grindlewald, si les allégations d’abus entendues à son sujet étaient vraies? Nan. JK a trop d’intégrité pour ce pic.twitter.com/ETHdQNZL88

– JacintaMary (@JacintaMary_Art) 1 mars 2020

Souvenez-vous de l’abus que JK Rowling a obtenu pour avoir interprété Johnny Depp dans Fantastic Beasts parce qu’il était un «batteur de femmes» et qu’il s’est avéré être victime de violence domestique. Vous vous demandez s’ils se sont excusés auprès des deux parties? 🤔

– Ashleigh (@ashleighhh___) 28 février 2020

Merci @ J.K. Rowling, pour avoir cru en #JohnnyDepp alors que #Disney ne l’a pas fait! Des fans comme moi l’ont vu à travers Ah, avant même que Johnny Depp ne l’épouse. Des yeux si méchants! Nous avons repéré le sociopathe en elle lorsqu’elle l’a regardé. Ses yeux semblaient amoureux, puis éclatèrent de rage, “puis-je arrêter la mascarade?”

– Lois Harach (@ grammalois_56) 3 mars 2020

Jk Rowling a toujours choisi ce qui est juste plutôt que ce qui est facile.

Casting Johnny Depp, défenseur de Maya Forstator, dénonçant les flocons de neige qui croient qu’il y a plus de 50 sexes.

Même lorsqu’elle est victime de violence émotionnelle, elle fait ce qu’elle sait être juste.

Je stan tellement dur.

– 🇨🇮 CC || IBELIEVEHIM 🍩🍩🍩9¾ (@isupportdepp) 28 février 2020

Disney aurait dû faire ses devoirs comme l’a fait JK Rowling! Maintenant, ils veulent ne plus le payer en tant que leader! Malgré qu’il les ait fait 4,5 BILL en mars 2019. Cela n’aurait pas été une franchise avec des jeux vidéo et des spin-offs sans lui. ♥ ️ https://t.co/a31WB0zzJs

– Julie (@ JulieLeigh419) 2 mars 2020

Il semblerait que même Disney veuille également refondre Depp dans la saga Pirates. Qui sait? Peut-être que la pétition pour le ramener, qui monte chaque jour plus haut, a enfin réussi à attirer leur attention. Pendant ce temps, d’autres appels contre Amber Heard prennent également de l’ampleur, y compris celui qui demande à WB de la remplacer dans Aquaman 2 et un autre qui cherche à la retirer en tant que porte-parole de L’Oréal en raison de son comportement hypocrite en tant qu’ambassadrice de la violence domestique.

En tout cas, alors que des gens comme J.K. Rowling mérite des excuses pour avoir été critiqué dans cette querelle de couple en désordre, les dirigeants et les journalistes dans les médias doivent d’abord se rattraper Johnny Depp lui-même, dont la réputation a été ternie parce que sa bataille judiciaire a coïncidé avec le mouvement #MeToo à Hollywood.