Les fans de Harry Potter peuvent maintenant gagner 1 000 $ en Binging tous les films

Au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19, EDsmart donne Harry Potter les fans ont la possibilité de regarder les 10 films de la franchise et de gagner 1 000 $ pour leurs efforts.

La récente flambée du nouveau coronavirus a permis à des centaines de millions de personnes de s’auto-isoler à l’intérieur pour freiner la propagation de la maladie mortelle. Mais comme il n’y a pas grand-chose à faire à la maison, les services de streaming tels que Netflix avec leur énorme bibliothèque de contenu sont la meilleure source de divertissement que nous puissions espérer en ces jours difficiles.

À moins, bien sûr, que des célébrités et des dirigeants de nos franchises préférées décident de participer à cet effort en augmentant leur interaction avec les fans ou en publiant de nouveaux contenus. Un tel exemple a vu les gens derrière le monde magique de Harry Potter publier un nouveau site Web où vous pouvez participer à des cours de Poudlard et apprendre les arts anciens vous-même. Maintenant, EDsmart, une plateforme de communication en ligne pour l’éducation, a annoncé un marathon pour Potterheads et leur a demandé de participer.

Cinq personnes auront l’opportunité de beugler les 10 films de la franchise (8 photos Harry Potter et 2 bêtes fantastiques) et de gagner 1000 $, sans oublier jusqu’à 200 $ de marchandises pour les aider à traverser le marathon. Les personnes sélectionnées devront documenter leur expérience sur les réseaux sociaux.

Cliquer pour agrandir

Voici ce que EDsmart recherche:

«La personne que nous recherchons n’est pas seulement un fan de Harry Potter, mais aussi une personnalité active et sortante des médias sociaux qui serait ravie de tweeter en direct ou de diffuser en direct leur expérience de marathon de films Harry Potter et Fantastic Beasts tout en étiquetant getedsmart et / ou #getedsmart. Les seules exigences sont que vous ayez 18 ans ou plus, que vous puissiez travailler aux États-Unis et que vous soyez un utilisateur actif des médias sociaux. Si vous êtes embauché, asseyez-vous simplement dans votre lieu de visionnage de films préféré, regardez les films, bougez et postez-le sur votre plate-forme de médias sociaux ou en direct. Une fois le marathon magique, le tweet en direct et la diffusion en direct, etc. terminés, nous vous demanderons de classer chaque film et de le publier en ligne. “

En plus de l’argent, ceux qui sont sélectionnés pour la participation recevront Harry Potter des marchandises telles que du maïs au caramel à la bièraubeurre, des limaces de bonbons gommeux, des bonbons à la gelée Berty Botts Every Flavour, des grenouilles au chocolat, un snuggie Gryffondor, un gobelet isolé en acier inoxydable de Poudlard Alumni et, bien sûr, une carte-cadeau Grubhub de 100 $. Le premier choix recevra également une copie de chaque film sur Blu-ray.

Pour tous ceux qui souhaitent postuler, vous pouvez visiter ce site Web d’ici le 15 mai et tenter votre chance en remportant l’un des spots.