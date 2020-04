Les fans de «Homeland» ne sont pas prêts à dire au revoir à la série bien-aimée

Homeland, la série primée Showtime, acclamée par la critique, est diffusée le 26 avril. Mais après avoir vu Claire Danes jouer avec l’agent de la CIA Carrie Matheson pendant huit saisons passionnantes, les fans ne sont pas prêts à dire au revoir.

Claire Danes comme Carrie Mathison dans HOMELAND | Sifeddine Elamine / SHOWTIME

“Homeland” est à l’antenne depuis huit saisons

Homeland a fait sa première sur Showtime en 2011 et a présenté aux téléspectateurs l’opératrice de la CIA Carrie Matheson et son mentor, Saul Berenson (Mandy Patinkin). Carrie est bipolaire et doit faire face à son comportement volatil. Mais tout au long de tout cela, elle utilise son esprit brillant pour voir des choses que la plupart des autres ne peuvent pas voir.

En huit saisons, Carrie et Saul ont saboté des complots terroristes, entravé des plans internationaux et sauvé la démocratie américaine. En cours de route, Carrie a perdu des amis proches et des amants et a eu une petite fille nommée Franny.

Pourquoi ça se termine?

Il y a beaucoup plus de scénarios que Homeland pourrait potentiellement couvrir avec ses personnages, mais malheureusement, cette saison est la dernière. Tel que rapporté par TV Line, le président de Showtime, David Nevins, a déclaré que la huitième saison mettrait fin à l’histoire de Carrie.

“Alex Gansa (le producteur exécutif de Homeland) amènera ce spectacle, qui a remporté huit Emmy Awards et cinq Golden Globes”, a déclaré Nevins. «Je ne peux pas en dire assez sur ce que Homeland a signifié pour l’accélération de notre marque, sans parler de moi personnellement. C’était, en fait, le premier spectacle que j’ai éclairé lorsque je suis arrivé à Showtime. »

Nevins a également révélé que la raison pour laquelle l’émission se terminait était que Claire Danes (également productrice) et Gansa estimaient qu’il était temps de dire au revoir. “Alex et Claire ont commencé à en parler vers la fin de la saison dernière”, a-t-il déclaré. «J’ai demandé:« Êtes-vous sûr? Réfléchissons-y. »Mais quand ils ont été résolus, il semblait que c’était le bon moment. Les deux ont finalement pris la décision. »

Les fans de «Homeland» sont tristes de voir la série partir

Homeland est l’une des émissions les plus captivantes de la télévision, et il n’est pas surprenant que les fans ne soient pas prêts à voir la fin de l’histoire de Carrie. «Il ne reste que deux épisodes? Pour toujours? Nous roulons avec l’équipe de #Homeland depuis longtemps et je peux parler au nom de tout le monde en disant que nous sommes tristes de voir la fin d’un groupe aussi incroyable de conteurs », a écrit un fan sur Twitter.

“J’ai vraiment adoré Homeland et je suis triste de le voir se terminer”, a expliqué un autre utilisateur de Twitter. «Cela signifiait tellement pour moi de voir une femme aussi imparfaite, forte et puissante, se vautrer dans toutes les zones grises de la vie et de la politique. Carrie Mathison est un personnage incroyable. “

«Cette saison de #Homeland a été INCROYABLE! Je suis tellement triste qu’il ne reste que deux épisodes, puis la série est définitivement terminée », a tweeté un fan.

“Je reçois la saison 5 de 24 vibrations de cette saison de #Homeland”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. «C’est BON. Je sais que la révélation à venir sera majeure. Je suis tellement triste que ce spectacle se termine !!! “

Le consensus général des fans est que cette dernière saison, en particulier les derniers épisodes, ont été parmi les meilleurs jusqu’à présent. Il est difficile de dire au revoir, mais au moins le spectacle donne aux fans une fin intense et passionnante à la série.