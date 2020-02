Les fans de Kardashian ne peuvent pas décider si Kendall Jenner semble plus «naturelle» que Kylie

Kylie Jenner et Kendall Jenner ont grandi aux yeux du public. Lorsque Keeping Up With the Kardashians est apparu pour la première fois, ils n’étaient que des pré-adolescents, il est donc naturel que leur apparence ait beaucoup changé au fil des ans.

Cependant, en regardant de vieilles images, les fans pensent que leur incroyable transformation est plus que la puberté. Les deux sœurs ont été accusées de chirurgie plastique, mais surtout Kylie.

En fait, des discussions récentes ont suggéré que Kendall a l’air plus «naturel» que Kylie et blâme Kylie pour son travail de beauté excessif. Mais quelle est la vérité?

Les fans pensent que Kylie Jenner a l’air vieille à cause des procédures cosmétiques

Kylie Jenner | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Une récente discussion sur Reddit a attiré l’attention sur la différence entre les apparences de Kendall et de Kylie. En faisant référence à une photo de Kendall, un fan a écrit: «Elle est tellement belle. Les gens se plaignent qu’elle ne “ gagne ” pas sa carrière ou qu’elle ne travaille pas (ce qui est probablement à la fois vrai), mais elle est honnêtement rafraîchissante à regarder par rapport à ses sœurs qui sont si étouffées et nichées qu’elles ne ressemblent presque pas à de vraies personnes. “

Dans un commentaire ultérieur, le même fan a évoqué Kylie et la différence entre l’apparence de la sœur. “Ce n’est pas non plus parce qu’elle est [Kendall is] jeunes », ont-ils écrit. «C’est parce que le travail qu’elle a fait est de bon goût. Kylie est encore plus jeune qu’elle et a bien plus de 30 ans car elle en a trop fait avec les fillers. »

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Kylie est accusée d’avoir l’air plus âgée qu’elle. Pour son 22e anniversaire, après avoir publié des photos d’anniversaire, les fans ont répondu à ses photos avec des commentaires méchants sur son utilisation des procédures cosmétiques.

“IDC ce que tout le monde dit”, a écrit un fan. “Kylie commence à avoir l’air très vieille.”

Un autre posté “Je n’arrive toujours pas à croire que Kylie Jenner n’a que 21 ans, elle ressemble vraiment à une femme de 50 ans essayant d’avoir 21 ans.”

Est-ce que Kendall Jenner ou Kylie Jenner a subi une chirurgie esthétique?

Même si les fans continuent de lui donner du fil à retordre, Kylie a insisté sur le fait qu’elle n’était jamais passée sous le couteau. Au lieu de cela, la transformation de son apparence est entièrement due aux charges, aux bons cheveux et au maquillage.

“Les gens pensent que je suis passé sous le couteau et complètement reconstruit mon visage”, a déclaré Kylie à Paper Magazine, “ce qui est complètement faux. Je suis terrifié! Je ne le ferais jamais », a-t-elle insisté. «Ils ne comprennent pas ce que les bons cheveux et le bon maquillage et, comme les charges, peuvent vraiment faire. Je veux dire non. Ce sont des charges. Je ne le nie pas. ”

Kendall, quant à elle, nie avoir fait faire du travail, fillers inclus. «En tant que mannequin, pourquoi devrais-je me faire reconstruire le visage? Elle a dit aux gens. “Cela n’a même pas de sens.”

Le maquillage, une alimentation saine et de bons gènes semblent être la clé des fabuleux looks de Kendall. Kylie a également fière allure, mais il est facile de voir que son utilisation de charges lui a donné un aspect légèrement moins naturel que sa sœur.

Fortune aide Kendall Jenner et Kylie Jenner avec leurs looks

Quelles que soient les procédures, Kendall et Kylie sont de très belles femmes. Bien sûr, leur fortune massive leur permet d’accéder plus facilement à l’aide à leur apparence.

En tant que l’un des modèles les mieux payés au monde, Kendall vaut 40 millions de dollars et Kylie en vaut encore plus. Son entreprise de cosmétiques a gagné plus d’un milliard de dollars. Ils peuvent se permettre des entraîneurs personnels, des chefs personnels, des maquilleurs, des vêtements coûteux et des procédures de spa qui peuvent être hors budget pour la femme moyenne. Donc, même s’ils ne sont pas passés sous le couteau, leur argent les aide toujours à atteindre la beauté.

Les fans peuvent aimer comparer ces sœurs et les abattre avec des mots durs, mais la vérité est qu’elles sont toutes les deux très jolies. Ils ont l’air différents, mais c’est la beauté de la vie. Nous ne sommes pas censés ressembler exactement à nos frères et sœurs.