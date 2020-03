Les fans de Kardashian pensent que cette sœur est la mieux habillée

La famille Kardashian a acquis une réputation de drame – que ce soit en faisant étalage de leurs relations amoureuses ou de la nature flashy de leurs vêtements. Au fil des ans, la célèbre famille a connu de nombreux changements. L’une des progressions les plus évidentes a été dans les vêtements et les bijoux qu’ils choisissent de porter. Récemment, les fans de Reddit ont discuté du style de la famille et du seul membre de la famille qui pourrait avoir le meilleur sens de la mode.

Les Kardashian n’ont pas peur de montrer leur peau

En 2007, Keeping Up with the Kardashians a été diffusé à la télévision. La famille a gagné en popularité immédiate, Kim Kardashian West se détachant comme l’étoile brillante de l’empire de réalité. Kardashian West était apparemment partout et a souvent été repéré par des paparazzis en compagnie d’autres stars de la réalité célèbres comme Paris Hilton. Pourtant, le style de Kim Kardashian West se démarquait de tous les autres sur la scène de la culture pop. Elle n’avait pas peur de montrer une peau sérieuse et était souvent repérée dans des hauts décolletés et des bikinis étriqués.

Après la sortie de sa sex tape, Kardashian West est devenue une figure controversée. De nombreux critiques l’ont critiquée pour sa tenue ultra-sexy et la façon dont elle a adhéré à son image. D’autres membres du clan Kardashian-Jenner ont été à la hauteur de son exemple et portent souvent des tenues mettant en valeur leurs courbes.

Kim Kardashian West est la sœur la plus célèbre

Lorsque Kim Kardashian West est entrée en relation amoureuse avec Kanye West en 2012, son style a progressivement commencé à évoluer. Dans les premières années de sa célébrité, elle était connue pour ses couleurs flashy et ses motifs audacieux. Au fil du temps, elle a commencé à s’habiller principalement dans des couleurs monochromes, en choisissant des vêtements à risque tels que des shorts de vélo. Elle est finalement devenue porte-parole de la ligne de vêtements de West et portait souvent des pièces de sa collection.

Ces jours-ci, Kim Kardashian West est connue comme l’une des femmes les plus élégantes du monde. Elle fait fréquemment la couverture de magazines de haute couture et est l’une des célébrités les plus recherchées par de nombreuses grandes maisons de couture. Kardashian a depuis longtemps quitté le monde des couleurs et des motifs dramatiques et continue de privilégier les couleurs simples et les lignes sobres. Cependant, elle a maintenu son amour des photoshoots étriqués et des bikinis à cordes et a toujours gardé son personnage sexy signature.

Reddit a pesé sur la sœur la plus élégante

Kourtney Kardashian | Scott Dudelson / .

Bien que Kim Kardashian West puisse être connue comme la plus élégante des sœurs Kardashian, de nombreux fans sur Reddit ont récemment exprimé leur désaccord. En fait, un fan a posté une photo de la sœur aînée, Kourtney Kardashian, vêtue d’une robe rouge chic, et a déclaré que, dans toute la famille, son style était sans aucun doute le meilleur. Beaucoup d’autres fans sont intervenus, convenant que Kourtney Kardashian a eu la progression la plus «naturelle» dans son sens de la mode. Les fans ont noté que son style était probablement similaire à celui de sa sœur Kim si Kanye West n’était pas entrée en scène.

Un autre fan a mentionné que, parmi tous les membres de la famille, Kourtney Kardashian semble être la plus engagée à porter ce qu’elle aime, plutôt que ce qui est à la mode. Certes, Kardashian a toujours marché au rythme de son propre tambour avec style. Elle a montré qu’elle privilégie les looks vintage et n’est pas opposée à essayer différentes choses comme les costumes inspirés de la mode masculine. Contrairement à de nombreux autres membres de sa famille, elle n’a pas acquis la réputation de s’habiller de façon super sexy, mais n’a pas peur de porter un maillot de bain maigre avec les meilleurs d’entre eux.