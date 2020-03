Les fans de Kardashian pensent que Kourtney et Kim Kardashian sont les plus «naturellement belles» de leurs sœurs

Aimez-les ou détestez-les, les Kardashian ont marqué la culture américaine. Ce qui a commencé comme une émission de téléréalité sur une grande famille de riches mondains est devenu un empire aux proportions épiques.

Le spectacle entre dans sa 18e saison ce printemps, et il n’y a pas de fin en vue. Il y a eu plusieurs retombées et toutes les sœurs Kardashian ont lancé leur propre entreprise grâce à la promotion qu’elles obtiennent de l’émission.

La façon dont ils se présentent a un impact sur la mode et la beauté. Leurs regards deviennent des tendances. Pour le meilleur ou pour le pire, les sœurs Kardashian sont devenues un standard de beauté. Sur un récent fil Reddit, les fans ont pesé sur Kardashian qui est le plus beau.

Les fans pensent que Kim Kardashian est la plus naturellement belle

Il n’y avait presque pas de concours. Les fans ont répondu presque à l’unanimité que Kim est la sœur Kardashian la plus naturellement belle. Certains ont souligné le fait que ses photos d’avant-célébrité sont magnifiques. Cela signifie qu’elle a une beauté «naturelle». Avant les filtres Instagram, Photoshop, les fards à lèvres, les contours de maquillage ou toute autre chose qui peut inciter le grand public à penser que quelqu’un a l’air bien, Kim est belle.

Elle est également à la tête de la marque Kardashian. Elle était le cerveau derrière le spectacle. Bien que sa mère, Kris Jenner, ait peut-être aidé, sans Kim, il n’y aurait pas de suivi avec les Kardashian. Pour les fans, cela la rend spéciale. C’est celui sur lequel ils étaient attirés à l’origine et celui qui a “lancé mille partenariats de marque”, comme l’a dit un fan.

Sa dernière marque, SKIMS, a son visage partout. Si la beauté se vend plus que le record de Skims, Kim est indéniablement magnifique. La marque shapewear a décollé comme une fusée lors de son lancement il y a moins d’un an. Certains ont émis l’hypothèse que Skims ferait de Kim un milliardaire. Elle est le visage de l’entreprise. Elle apparaît dans la plupart des publicités et modélise les produits sur son Instagram.

Kourtney Kardashian a terminé deuxième

De toutes les sœurs Kar-Jen, les fans pensaient que Kourtney était la deuxième plus «naturellement belle». Elle ressemble beaucoup à sa sœur Kim, il est donc logique qu’elle prenne la deuxième place.

Kourtney a également évité la plupart du temps un look surmené, du moins par rapport à ses sœurs. Tous ont admis avoir subi des procédures cosmétiques mineures comme le botox et les charges. Aucun des Kardashian n’a reconnu avoir subi une chirurgie esthétique sur le visage, bien que les fans aient leurs soupçons.

Kourtney s’est ouverte sur l’obtention d’une augmentation mammaire, mais pour la plupart, son visage est le même qu’au début du spectacle. Contrairement à certaines de ses sœurs, elle est allée léger sur les modifications cosmétiques.

Khloe Kardashian a toujours eu du mal avec son image

Un Kardashian était visiblement absent de la conversation. Khloe a toujours eu du mal avec son image corporelle, et elle a subi une énorme transformation dont certains fans sont convaincus qu’elle était liée à la chirurgie.

Khloe jure qu’elle n’a jamais subi de chirurgie esthétique. Elle dit que les changements radicaux sur son visage sont le résultat d’injections, ce qu’elle ne fait plus. Selon Khloe, elle a eu une réaction allergique à l’un d’eux, alors maintenant elle a peur d’en mettre plus sur son visage.

Ce n’est pas seulement son visage qui est différent. Khloe avait une silhouette plus complète lors de son mariage avec le basketteur Lamar Odom. Après l’avoir interrompu, elle s’est remise en forme. Certains fans sont sûrs qu’elle a eu une liposuccion, mais Khloe insiste sur le fait que c’était de l’exercice et une alimentation saine.

Elle a ensuite été appelée pour avoir fait honte à Jordyn Woods, l’ex-meilleure amie de Kylie Jenner. Woods a triché avec le bébé papa de Khloe, Tristan Thompson. Les fans ont été dégoûtés par le comportement de Khloe, en particulier compte tenu de son insécurité dans le passé. Elle a été honteuse dans le passé, mais n’a apparemment pas appris de compassion de sa propre expérience.