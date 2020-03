Les fans de Kardashian pensent qu’un mariage serait la finale parfaite pour le spectacle

Suivre les Kardashians (KUWTK) est en ondes depuis 2007. À l’époque, Kylie et Kendall étaient des préadolescents, Kanye n’était pas encore sur la photo, et Kourtney et Scott sortaient seulement ensemble.

Alors que l’émission devrait diffuser sa 18e saison le 26 mars, les téléspectateurs commencent à penser à la fin du match. Que les Kar-Jens soient prêts ou non, la fin est probablement proche.

Où les fans pensent que le clan Kardashian-Jenner se dirige

Kourtney Kardashian | Rodin Eckenroth / WireImage

Dans un sujet intéressant sur Reddit, un fan a demandé où les gens pensaient que les KarJens seraient dans cinq ans. Les réponses ont été à la fois nombreuses et, d’une certaine manière, étonnamment précises. Les fans étaient divisés sur l’endroit où ils voyaient chaque membre de la famille, mais quelques-uns étaient d’accord.

Les prédictions les plus populaires comprenaient: Kanye et Kim seraient toujours ensemble, Kim échouant dans son bar, un nouvel album de Kanye, et North dans l’industrie du divertissement en quelque sorte. Khloe a un autre bébé avec Tristan, mais c’est fait.

Kendall se présente comme bisexuelle et finit par sortir avec des femmes en public, est toujours un modèle et plus confiante que jamais. Kylie devient sérieuse avec un nouveau beau et sera la prochaine KarJen à se marier, continuant à lancer des entreprises. Rob est toujours une âme perdue et Kris se prépare pour le prochain spectacle: The KarJen Kousins.

La finale parfaite pour le spectacle

Bien qu’il existe de nombreuses théories sur l’endroit où chaque membre de la famille se retrouvera et comment le spectacle se terminera, la fin la plus convenue pour le spectacle est peut-être celle qui est la plus éloignée de la réalité. Mais les fans peuvent rêver et leurs âmes ont besoin d’un mariage avec Kourtney et Scott.

Ils estiment que la relation entre les deux a été l’une des pièces maîtresses du spectacle depuis si longtemps et qu’un mariage pourrait tout rassembler. Tout le monde ne pense pas qu’ils finiront ensemble, mais conviennent que Kourtney organiserait un mariage épique.

C’est surprenant, étant donné que Kourtney est la sœur la moins célèbre et la moins populaire.

Kourtney et Scott d’hier à aujourd’hui

Kourtney a rencontré Scott Disick en 2006 lors d’une soirée chez un ami. Au départ, la famille ne l’aimait pas, mais cela a changé après quelques années. Ils ont été ensemble pendant près de 10 ans et ont eu trois enfants ensemble.

Ils étaient allumés et éteints pendant un certain temps, la fin venant après que Disick ait été photographié avec un ex et d’autres femmes sur un yacht. Sa consommation d’alcool a également causé des problèmes pour les deux, tout comme son incapacité à lui faire confiance. 2015 a été la fin de Kourtney et Scott.

Cependant, ils ont évolué depuis et semblent faire mieux que jamais. Ils s’entendent mieux comme amis et font un travail fantastique en coparentalité avec leurs enfants.

Disick part même en vacances avec la famille KarJen et a également emmené sa petite amie. Sophia Richie est cette petite amie, et bien que la différence d’âge de 15 ans ait initialement dérangé Kourtney, ils sont en de meilleures conditions maintenant. Depuis que Richie et Disick se fréquentent depuis fin 2017, leur relation est importante pour Disick et les enfants.

Kourtney a également daté, y compris Younes Bendjima, de 2016 à 2018. Bien qu’il n’aimait pas initialement Bendjima, Disick a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec qui Kourtney sortait tant qu’il traitait les enfants correctement et rend Kourtney heureux. C’est une bonne nouvelle depuis que Kourtney et Bendjima ont été repérés ensemble fin 2019 en essayant de faire fonctionner les choses. Disick a cependant trois conditions qu’il aimerait voir rencontrées dans n’importe quel type de Kourtney. Il doit respecter Kourtney, leurs enfants et lui.

Personne ne sait quand la série prendra fin, bien que les fans spéculent déjà sur la base de certains commentaires des sœurs. Connaître le clan Kardashian-Jenner, cependant, ce sera quelque chose d’assez épique, et les fans l’adoreront.

À ne pas manquer: comment Kendall Jenner fait grincer des dents