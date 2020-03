Les fans de Kardashian sont convaincus Kendall Jenner sort avec l’ex de Kourtney Kardashian

Les sœurs partagent beaucoup, comme les vêtements, le rouge à lèvres et les secrets. Cependant, une chose qu’ils ne devraient vraiment pas partager, ce sont les petits amis. C’est juste demander du drame.

Mais les fans de Kardashian pensent que Kendall Jenner a peut-être enfreint cette règle lorsqu’elle a commencé à passer du temps avec Luka Sabbat. Modèle masculin, Sabbat avait déjà eu une relation avec Kourtney Kardashian.

Alors, à quel point Jenner et Sabbat sont-ils sérieux? Cela pourrait-il potentiellement ruiner le lien de la sœur? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Kourtney Kardashian en date de Luka Sabbat

En 2018, Kardashian était lié à Sabbat après avoir été vu passer du temps ensemble lors de plusieurs événements. Kardashian, qui a maintenant 40 ans, l’aimerait à cause de son jeune âge. Le sabbat a 22 ans.

“Ce n’est rien de grave en ce moment”, a déclaré une source à People à l’époque. «Ça lui fait du bien d’avoir ces jeunes gars chauds qui s’intéressent à elle.»

Kardashian a même assisté à la fête du 21e anniversaire de Sabbat au cours de leur relation. Elle l’a également invité lors d’un voyage de ski en famille.

“Kourtney a invité Luka à venir en voyage avec eux parce qu’il est ami avec tout le groupe de filles et elle pensait que ce serait amusant”, a déclaré une source à E! Nouvelles à l’époque. «Il traîne beaucoup et Kourtney est toujours ravi de le voir. Luka s’intègre très bien avec le groupe et toutes les sœurs adorent l’avoir avec nous. »

Mais la relation n’a pas duré plus de quelques mois, et tout au long de l’aventure, ils ont tous deux insisté sur le fait que ce n’était que décontracté.

Kendall Jenner a passé beaucoup de temps avec Luka Sabbat

Sabbat aime vraiment la famille Kardashian, et maintenant il passe beaucoup de temps avec une autre sœur. Lui et Jenner ont été vus en yachting à Cannes, puis elle a posté une photo très intéressante sur Instagram pendant la Fashion Week de Londres.

La photo faisait partie d’une série prise après le défilé Burberry et montrait les deux penchés sur une table aux chandelles, le visage presque touché. Bien que l’image semblait plutôt romantique, ils ont nié qu’il se passe quoi que ce soit entre eux.

“Il n’y a rien de romantique avec Kendall et Luka”, a déclaré une source à Us Weekly. «Ils sont purement amis et le sont depuis toujours. Luka est toujours aussi proche de Kendall et de sa famille[,] même après son aventure avec Kourtney, et c’est parce qu’il est tellement amusant, terre-à-terre, cool. “

Kourtney Kardashian et Kendall Jenner sortent-ils avec quelqu’un?

Kendall Jenner | Matt Winkelmeyer / MG18 / . pour The Met Museum / Vogue

Les deux sœurs ne deviennent pas sérieuses avec Sabbat, alors avec qui sont-elles en train de se blottir? Il s’avère qu’ils ont tous deux récemment ravivé des romances passées.

Kardashian fait un nouvel essai avec son ancien beau, Younes Bendjima. La nouvelle est devenue publique lorsque Kardashian a publié des photos de sa fête de Noël, dont une avec Bendjima dans une pose rapprochée.

Ensuite, une source a confirmé à People que le couple était de retour. “Kourtney a décidé de lui donner une autre chance”, a déclaré une deuxième source à la publication. «Ils s’amusent ensemble et ses enfants l’aiment. Il semble très attaché à Kourtney. Elle est heureuse qu’ils soient de retour ensemble. “

Jenner passe du temps avec sa vieille flamme, Ben Simmons. Cependant, le couple ne rend pas cela officiel. En ce moment, ils veulent juste s’amuser.

“Ils aiment tous les deux avoir une relation sans attaches les uns avec les autres, pour la plupart”, a déclaré une source à US Weekly. “Ils travaillent et voyagent fréquemment et ne trouvent pas très réaliste d’être dans une relation exclusive les uns avec les autres. Mais ils s’aiment vraiment beaucoup et aiment passer du temps ensemble. »

Jenner et Kardashian ont tous deux des hommes avec lesquels ils passent beaucoup de temps, à part Sabbat. Bien qu’il soit toujours amusant d’envisager les possibilités dramatiques, il ne semble pas que cela deviendra un problème entre eux.