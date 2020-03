Les fans de ‘KUWTK’ pensent que Kourtney Kardashian a trop de haine pour vouloir quitter la série

Kourtney Kardashian est le frère aîné du grand clan Kardashian-Jenner. Elle a passé les treize dernières années de sa vie devant la caméra dans l’émission de téléréalité familiale Keeping Up with the Kardashians et a vécu bon nombre des plus grands moments de sa vie sur une scène très publique.

Récemment, Kardashian a choqué ses fans avec une grande annonce – qu’elle prendrait un grand pas en arrière par rapport à son rôle dans l’émission de téléréalité et qu’elle voulait consacrer plus de temps et d’attention à sa famille.

Kardashian a eu beaucoup de contrecoups pour cela, mais quelques-uns de ses fans hardcore se sont mobilisés pour la défendre.

Kourtney Kardashian a beaucoup souffert sur ‘KUWTK’

Kourtney Kardashian | Marc Piasecki / WireImage

En 2007, lors de la première de Keeping Up with the Kardashians, Kourtney Kardashian était dans la mi-vingtaine. Bien que la série ait été son premier rôle principal, Kardashian était déjà apparue à la télévision une fois auparavant – collectant des fonds pour la charité dans la série 2005 Filthy Rich: Cattle Drive. Au cours des premières années de sa renommée dans les émissions de téléréalité, Kardashian a utilisé son sens des affaires pour exploiter une série de boutiques de vêtements en Californie et à New York.

La relation de Kardashian avec Scott Disick a été l’un des scénarios présentés dans la série pendant des années. Kardashian et Disick ont ​​commencé à sortir ensemble en 2006 et ont eu trois enfants ensemble avant de se séparer en 2015.

Après avoir eu des enfants, Kardashian a semblé trouver une nouvelle orientation et une nouvelle direction dans la vie et a adopté un mode de vie holistique et propre. Elle a lancé son site Web sur le mode de vie, Poosh, au début de 2019, où elle partage ses recettes préférées, des conseils de soins de la peau et des directives de style de vie.

Bien que Kardashian ait traversé un énorme voyage tout au long de la série Keeping Up with the Kardashians, il semble qu’elle soit prête à embrasser la prochaine phase de sa vie à titre plus privé.

Kourtney Kardashian a annoncé qu’elle se retirait de «KUWTK»

Fin 2019, Kourtney Kardashian a lâché une bombe lorsqu’elle a annoncé qu’elle prendrait un peu de temps sur le spectacle qui l’avait rendue si célèbre.

Quant à ses raisons, Kardashian a déclaré qu’elle «avait juste décidé de passer plus de temps en tant que maman et d’y mettre plus d’énergie». Il semble également probable que Kardashian souhaite concentrer ses efforts sur son site de mode de vie réussi, Poosh, et ses autres passe-temps.

Dans les jours qui ont suivi son annonce, Kardashian a eu beaucoup de contrecoups pour son plan de démissionner – même si quelques-uns de ses frères et sœurs ont précisé qu’elle ne quitterait pas «nécessairement» la série pour de bon. Cependant, elle a des fans irréductibles, qui ont récemment fait appel à Reddit pour défendre sa décision et pour souligner les raisons pour lesquelles Kardashian mérite plus qu’une pause.

Que pensent les fans du rôle réduit de Kourtney Kardashian?

Dans un récent fil de discussion sur Reddit, des affiches affirmaient que les gens devraient cesser de haïr Kourtney Kardashian parce qu’au début de la série, elle avait «porté» la série en étant la «principale source de drames» en raison de sa relation avec Scott Disick.

Les fans ont souligné que Kardashian a permis d’enregistrer les naissances de ses enfants et que les détails sombres de la rupture de sa romance avec Disick soient capturés dans la série, déclarant qu’elle a certainement «mis sa vie là-bas» à la vue du monde entier. et juge et qu’elle mérite plus qu’une pause.

Quelques autres affiches ont même déclaré qu’elles n’aimaient pas les manières ou la personnalité de Kourtney Kardashian, mais qu’elles ne pouvaient nier qu’elle avait mis le temps nécessaire pour faire de Keeping Up with the Kardashians un succès. En ce qui concerne l’avenir de l’émission, quelques personnes ont prédit que l’émission irait «dans les égouts» sans Kourtney Kardashian.

Reste à savoir si la célèbre émission de téléréalité va dans le futur dans un avenir proche – mais Kourtney Kardashian sera, pour l’avenir immédiat, assis tout le drame.