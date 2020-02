Les fans de ‘KUWTK’ veulent que Kylie Jenner soit plus honnête au sujet de son style de vie privilégié

Ce n’est un secret pour personne que Kylie Jenner a beaucoup d’argent. Elle a grandi dans une famille célèbre qui a fait fortune en ayant une série de télé-réalité. L’année dernière, Jenner elle-même a même été déclarée la plus jeune milliardaire autodidacte.

Alors que Jenner fait souvent étalage de sa richesse sur les réseaux sociaux avec des photos de ses voitures et des vacances extravagantes, il y a quelque chose qu’elle cache souvent aux fans. En fait, beaucoup de gens agacent que Jenner ne reconnaisse presque jamais ce privilège qu’elle a.

Lisez ce qui suit pour savoir ce que c’est et pourquoi les fans en critiquent Jenner.

Kylie Jenner a récemment dévoilé ce qu’elle mange en une journée

Kylie Jenner | Toni Anne Barson / WireImage

Jenner a récemment rencontré Harper’s Bazaar pour parler de ce à quoi ressemblent certains de ses repas quotidiens dans une vidéo intitulée «Tout ce que Kylie Jenner mange en une journée». La magnat de la beauté a détaillé ce qu’elle aime habituellement manger pour différents repas.

Par exemple, les téléspectateurs ont appris que Jenner commence souvent sa matinée avec du jus de céleri frais ou du bouillon d’os. Elle mange également des aliments sains tout au long de la journée, tels que des graines de chou frisé et de grenade.

Jenner a partagé qu’elle cuisinait pour elle-même et sa fille, Stormi. Pour ses repas, Jenner aime faire des tacos, bien que d’autres fois, elle puisse commander In-N-Out ou des sushis. Pendant ce temps, Stormi mange divers aliments tels que des fruits et des bagels.

Les fans souhaitent que Kylie Jenner soit plus ouverte à l’idée d’avoir un chef personnel

D’après la vidéo, Jenner a donné l’impression qu’elle fait généralement tout dans la cuisine. Cependant, de nombreux fans ne l’achètent pas et croient qu’elle minimise le rôle que les aides domestiques jouent dans sa vie.

Une personne a écrit sur Reddit: «Je souhaite qu’ils soient réellement honnêtes et disent:« J’ai un chef personnel 3 à 5 fois par semaine » [or] “Mon assistant personnel fait mon jus vert”… Pourquoi les célébrités ne sont-elles pas plus honnêtes à ce sujet ??? “

Cependant, certaines personnes sont venues à la défense de Jenner, notant qu’elle a montré d’innombrables fois sur les réseaux sociaux qu’elle savait comment cuisiner, il n’est donc pas exagéré de penser qu’elle prépare de nombreux repas pour elle et sa fille.

Les fans critiquent souvent les Kardashian pour ne pas être honnêtes à propos de l’aide

Ce n’est pas la première fois qu’un membre de la famille Kardashian est critiqué pour avoir caché combien d’aide il obtient dans sa vie quotidienne. Les fans critiquent souvent les sœurs de Jenner pour avoir tenté de faire comme si elles étaient des mères qui font tout sans reconnaître l’aide qu’elles ont reçue du personnel de leur foyer.

Par exemple, les Kardashian cachent généralement le fait qu’ils ont des nounous au public.

D’après les informations qui ont circulé, il semble que chaque parent Kardashian ait au moins une nounou qui travaille pour eux. Cependant, ces nounous n’apparaissent jamais dans Keeping Up With the Kardashians, et les Kardashians ne les élèvent généralement pas lorsqu’ils parlent de la façon dont ils élèvent leurs enfants.

Les nounous signent également des accords de non-divulgation, de sorte qu’elles restent généralement silencieuses sur le travail avec la célèbre famille.

Alors que les Kardashian sont très ouverts sur différents aspects de leur vie, le secret entourant leur aide domestique ne convient pas aux fans.

Les gens voient qu’il est évident qu’ils ont des nounous car les Kardashian sont des gens occupés qui ne peuvent raisonnablement pas s’occuper de tout ce qui concerne leurs enfants tout en maintenant des carrières aussi exigeantes, mais en même temps, les fans sont ennuyés que les Kardashian reconnaissent rarement l’aide qu’ils reçoivent .

“Je ne comprends pas pourquoi les nounous sont si tabous”, a déclaré un fan sur Reddit. «Embrasse le fait que tu peux avoir de l’aide. Tu n’es pas super-femme. Ils sont tellement occupés, pourquoi ne pas avoir quelqu’un pour vous aider?! “