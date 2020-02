Les fans de Kylie Jenner sont «effrayés» et «horrifiés» par la fête d’anniversaire extravagante de Stormi

L’argent n’est pas un objet lorsque vous êtes Kylie Jenner. À 22 ans, la star de la télé-réalité est déjà milliardaire et aime la montrer sur Instagram. En raison de son énorme valeur nette, Jenner mène un style de vie très privilégié et somptueux. Non seulement elle possède un manoir, un jet privé et une foule de véhicules de luxe, mais elle est également connue pour dépenser beaucoup d’argent pour célébrer des occasions spéciales. L’année dernière, elle a célébré le lancement de sa nouvelle marque, Kylie Skin, en traitant ses amis les plus proches lors d’un voyage aux îles Turques et Caïques. En outre, elle a loué un yacht pour célébrer son 22e anniversaire, ce qui aurait coûté 1,2 million de dollars par semaine à louer.

Kylie Jenner | Rich Fury / .

Kylie Jenner célèbre la collection Stormi pour Kylie Cosmetics

Jenner n’épargne aucune dépense pour son style de vie extravagant et cela inclut sa fille, Stormi. Le tout-petit est le seul enfant de Jenner qu’elle partage avec Travis Scott. Jenner a récemment organisé une soirée sur le thème des papillons pour Stormi pour célébrer le lancement de la collection Stormi pour Kylie Cosmetics. La collection, qui est entièrement épuisée à l’exception d’un produit, était la première fois que Jenner collaborait avec sa fille pour des produits. Lorsque Jenner a publié des photos de la fête sur sa page Instagram, de nombreux fans ont supposé que la fête servait également de fête d’anniversaire pour Stormi. Cependant, ils se sont profondément trompés.

La milliardaire affiche sa valeur nette pour l’anniversaire de sa fille

Le 1er février 2020, Jenner s’est rendue sur sa page Instagram pour souhaiter à sa fille un joyeux 2e anniversaire. Elle a également profité de l’occasion pour donner aux fans un aperçu de la fête d’anniversaire de Stormi. Le thème de la fête était StormiWorld et Jenner n’a certainement épargné aucune dépense pour les festivités. La fête comportait une immense tente en forme de tête de Stormi. À l’intérieur, il y avait Troll World (qui comprenait les personnages ainsi que le tristement célèbre arbre) et Frozen World (qui présentait de véritables sculptures de glace et des meubles.)

Dans StormiWorld, qui nécessitait une carte pour naviguer, les participants à la fête étaient autorisés à faire des manèges qui rivalisaient avec certains manèges à Disneyland. Jenner a même créé une boutique de cadeaux Stormi avec merch avec le visage de dessin animé des tout-petits, une mascotte Stormi, une diapositive Stormi et un jeu de griffes Stormi où les invités pouvaient jouer pour gagner des oreillers en peluche Stormi. Même le gâteau de deux ans était de marque et a été fait sur mesure pour ressembler à une version de dessin animé d’elle.

La fête d’anniversaire extravagante de Stormi Webster

Les participants à la fête semblaient certainement s’amuser. Chrissy Teigen a publié une histoire Instagram d’elle, John Legend, et de leur fille, Luna, s’amusant lors d’une balade dans StormiWorld. Pendant ce temps, la célèbre famille de Jenner s’amusait aussi. «Kylie tu es une rockstar !!! Merci de nous avoir offert une journée si spéciale en l’honneur de votre fille, c’était tout simplement incroyable que vous soyez une force avec laquelle il faut compter !!!! Bénédiction créative !!! Nous avons tous passé un moment des plus incroyables et avons fait les meilleurs souvenirs XOXO », a commenté la mère de Jenner, Kris Jenner.

Certains fans ont fait écho aux sentiments de Kris Jenner, impressionnés par la fête extravagante et la créativité de 22 ans. D’autres, cependant, ne se sont pas amusés. Ils ont trouvé la fête exagérée et plus qu’un peu troublante. En fait, certaines personnes ont même estimé que tous les visages de bande dessinée de Stormi étaient «effrayants». “Un peu effrayant pour être honnête!”, A commenté une personne sur Instagram. “Ok, je suis content de ne pas être le seul à y penser…. comme ouais avoir son propre parc à thème pour la journée… mignonne… les grosses têtes partout .. CREEPY AF lol », a cosigné une autre personne. “Les visages partout, c’est comme un cauchemar”, a ajouté un autre fan de KarJenner.

Les fans de Jenner sont effrayés par les têtes de bande dessinée Stormi

D’autres fans ont accepté et ont trouvé les têtes horribles. Beaucoup ne comprenaient même pas comment le parti séduirait les enfants. “Ce truc de visage est horrible”, a écrit une personne. “Personne ne parlera de l’horreur de cette tête géante”, s’est enquis un autre utilisateur d’Instagram. «Absolument horrible et les choses font des cauchemars si. Je suis surpris que les enfants soient même passés par là! J’aurais peur que ça me mange », a écrit quelqu’un d’autre. Vraiment, nous trouvons les visages un peu dérangeants. Mais, tant que Stormi s’amusait, nous supposons que c’est tout ce qui compte vraiment aux yeux de Jenner.