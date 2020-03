Les fans de la Nouvelle-Orléans espèrent toujours que la mort de Christopher Lasalle est l’un des mauvais rêves de Pride

En novembre 2019, NCIS: New Orleans a pris la décision audacieuse de tuer l’un des personnages les plus aimés de la série. L’agent spécial Christopher LaSalle, joué par Lucas Black, est décédé et les fans n’ont plus été les mêmes depuis. Le choix a choqué et bouleversé beaucoup et reste, sans doute, l’aspect le plus discuté de la série CBS. Voici pourquoi les fans gardent l’espoir que ce n’était qu’un mauvais rêve.

L’agent spécial Christopher LaSalle était un vétéran du «NCIS: New Orleans»

Necar Zadegan en tant qu’agent spécial Hannah Khoury, Vanessa Ferlito en tant qu’agent spécial du FBI Tammy Gregorio, Daryl Chill Mitchell en tant que Patton Plame, Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund, Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride, Lucas Black en tant qu’agent spécial Christopher LaSalle et CCH Pounder en tant que Dr. Loretta Wade | Sam Lothridge / CBS via .

En 2014, le vaisseau mère NCIS a présenté une toute nouvelle équipe grâce à un pilote de porte dérobée en deux parties. Le casting a commencé avec Scott Bakula, ami de longue date du producteur exécutif Mark Harmon et légende de Quantum Leap, dont la représentation de Dwayne Cassius “King” Pride est basée sur le véritable agent du NCIS, D’Wayne Swear.

Avec Bakula, le casting a engagé CCH Pounder en tant que coroner de la paroisse de Jefferson, le Dr Loretta Wade, Zoe McClellan en tant qu’agent spécial Meredith Brody et Lucas Black en tant que LaSalle.

Selon une publication précédente de TV Insider, le personnage de LaSalle (qui n’était pas encore casté) était à l’origine décrit comme un “ancien musclé, diabolique et charmant de 30 ans – quelque chose d’ancien adjoint du shérif, élevé en Louisiane.”

Le noir ne convenait pas parfaitement au rôle. Cependant, il s’est fait sien dès le premier moment où lui et Pride se sont connectés. Bien avant que la série ne soit reprise par le réseau, Black est devenu un favori pour son traîneau méridional et son caractère authentique.

Une fois que NCIS: New Orleans a obtenu une saison complète, la popularité de Black a augmenté et a continué tout au long de son dernier épisode.

Les hallucinations de la fierté sont devenues incontrôlables

La fierté a été tout au long du voyage émotionnel tout au long des six saisons de l’émission. Il a perdu son mariage, a découvert un demi-frère perdu depuis longtemps par son père séparé, Cassius Sr., a été abattu et récupéré, pour ensuite être kidnappé et drogué. L’homme a traversé beaucoup de choses.

Au moment où LaSalle a recherché les hommes responsables de la mort de son frère Cade, Pride était déjà sur des montagnes russes émotionnelles. Dans les épisodes précédents, Pride a halluciné l’ange de la mort (Amy Rutberg) pendant cinq épisodes après la mort du personnage, Megan Sutter.

Beaucoup pensaient que ses visions étaient une forme de culpabilité, de remords ou quelque chose de plus profond que les fans ne connaissent pas encore. Au moment où Pride a pris ses marques, LaSalle a été assassiné. Tout cela a renvoyé Pride dans la spirale de l’insomnie, des hallucinations et du stress.

La finale de l’automne de la saison 6 a révélé le retour des hallucinations de Pride sous la forme d’un homme en costume rouge. Depuis la première mi-saison, ses visions n’ont fait qu’empirer.

Certains espèrent que ceci est un signe que la mort de LaSalle n’a peut-être jamais eu lieu – que Pride en a rêvé dans un état de stress qui sera révélé plus tard.

«LaSalle NCIS New Orleans adore. Christopher pourquoi? Le souhait était le rêve de Pride et il n’est pas mort. La Nouvelle-Orléans ne sera plus jamais la même…. besoin de notre homme de l’Alabama! ” ce fan a tweeté.

«Ça devait être un rêve. Christopher est mort. Cela ne semble pas réel. Je l’ai aimé sur NCIS New Orleans! J’adore ce doux moment Lasalle et Loretta! Il va nous manquer. #NCISNOLA », a déclaré un autre.

«NCIS NO. IS LaSalle a disparu ou était-ce un mauvais rêve », a fait écho ce fan.

Les commentaires continuent indéfiniment avec une chose claire: NCIS: les fans de la Nouvelle-Orléans veulent que Pride se réveille dans un monde où LaSalle est toujours en vie.

Black ne devrait pas revenir dans la franchise de sitôt

Nous détestons vous casser, NCIS: fans de la Nouvelle-Orléans, mais à ce stade, la mort de LaSalle colle. À l’origine, Black a quitté la série pour passer plus de temps avec sa famille et poursuivre d’autres projets (comme la neuvième itération de The Fast and the Furious).

Un coup d’œil sur la page Instagram de Black montre que la star passe son temps à pêcher, à chasser et à montrer à ses trois enfants les voies du monde. Il pourrait revenir dans le futur, même par flash-back. À l’heure actuelle, Charles Michael Davis devrait combler le vide de LaSalle en tant qu’agent spécial Quentin Carter. Ne tirez pas sur le messager.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffusée le dimanche à 22 h sur CBS.