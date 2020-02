Les fans de l’hôpital général sont prêts à découvrir qui est le père de Valentin

L’Hôpital général aime certainement laisser les téléspectateurs deviner avec beaucoup de mystères.

Dernière question pour les fans, qui est le vrai père de Valentin? Nous avons récemment découvert grâce à un test ADN qu’il n’était pas le fils de Mikkos Cassadine, comme on le pensait précédemment.

Cependant, il existe plusieurs autres possibilités, et les fans ont beaucoup de théories.

Qui est Valentin Cassadine?

JAMES PATRICK STUART, CYNTHIA WATROS | Valerie Durant via .

Lorsque nous avons rencontré Valentin pour la première fois, il a été présenté comme le fils illégitime et séparé de Mikko. Détesté par sa belle-mère, Helena, il a été élevé dans un pensionnat sans contact avec la famille.

À l’âge adulte, Valentine, joué par James Patrick Stuart, est revenu à Port Charles comme le seul héritier vivant connu de la fortune Cassadine après la mort de Mikkos. Il a été volé son ADN et combiné avec les œufs de Lulu Spencer pour créer un embryon, qui a été livré par mère porteuse.

L’enfant résultant a été nommé Charlotte et Valentine a maintenant une merveilleuse relation avec elle.

Cependant, il a été révélé plus tard, puis confirmé par l’ADN, que Valentine n’est pas le fils de Mikko. Au lieu de cela, il est l’enfant de la femme qu’il pensait être sa belle-mère, Helena, et un homme inconnu.

Valentine a certainement été un personnage mystérieux dont l’histoire a incité les téléspectateurs à deviner dès le début.

Qui n’est certainement pas le père de Valentin?

Lorsque les téléspectateurs ont appris pour la première fois que Mikkos n’était pas le père de Valentin, beaucoup pensaient que cela pourrait être Luke Spencer, joué par Anthony Geary. C’est parce que Helena lui a parlé d’un complot qu’elle avait conçu pour mélanger sa propre lignée avec son rival de longue date, Luke.

Cependant, Luke est beaucoup trop jeune pour être le père de Valentin. Selon Celebrating the Soaps, Luke est né en 1948, tandis que Valentine est née en 1956. Il aurait fallu qu’il devienne père à l’âge de 8 ans pour que cette théorie soit possible.

Les téléspectateurs pensent maintenant qu’Helena faisait référence à la fille de Valentine, Charlotte, qu’il partage avec la fille de Luke, Lulu, lorsqu’elle a parlé de combiner les lignées.

Selon les fans, qui est le père de Valentin?

Les téléspectateurs de l’hôpital général ont beaucoup de théories sur qui pourrait être le père de Valentin. Une récente discussion sur Reddit montre le large éventail de théories avancées par les fans.

“Peut-être qu’il est l’enfant de Sonny … tout le monde l’est”, a écrit un spectateur.

“Mon argent est sur Alan, Luke, Reginald ou l’un des anciens gardes du corps d’Helena qu’elle avait autour comme un régal pour les yeux”, a écrit une autre.

Un téléspectateur a souligné que l’option la plus réaliste serait un personnage inconnu, mais ce ne serait pas aussi amusant pour les téléspectateurs de l’hôpital général, de sorte que la théorie a été rapidement écartée. “Pourquoi doit-il être le fils de quelqu’un de [Port Charles]? Cela semble toujours tellement tiré par les cheveux », ont-ils écrit.

Quel est le choix le plus populaire pour le père de Valentin?

De toutes les théories qui circulent sur qui pourrait être le père de Valentin, un nom revenait partout – Edward Quartermaine, joué par John Ingle.

Edward est le patriarche de la riche famille Quartermaine. Il est logique que l’Hôpital général joue le drame créé en parlant de Valentin comme héritier d’une famille et en le déplaçant dans une autre dynastie importante. Edward est assez vieux et il connaissait les Cassadines depuis de nombreuses années. De plus, nous savons qu’il a eu au moins un enfant illégitime avant d’épouser Lila Quartermaine.

Si ce n’est pas Edward lui-même, certains fans croient qu’il pourrait au moins faire encore partie de la famille Quartermaine. «Je peux le voir être un Quartermaine, sinon le fils d’Edward, alors peut-être un Q-cousin. Il y avait un parent dans les années 80, Herbert Quartermaine, qui avait un fils Quentin, je crois », a écrit un spectateur.

Quel que soit le père de Valentine, il ne fait aucun doute que l’Hôpital général jouera le drame et le rendra aussi excitant que possible. Nous ne pouvons pas attendre!