Les fans de ‘Love Is Blind’ ne savent toujours pas comment Damian a dit à Giannina ‘I Don’t’

Giannina Gibelli et Damian Powers se sont fiancés à la première saison de Love Is Blind sur Netflix. Ils avaient une relation passionnée remplie de hauts et de bas. Au moment où les mariages se sont déroulés, les fans étaient divisés sur la question de savoir si le couple se retrouverait ensemble.

Bien qu’elle ne soit pas sûre de la relation à différents moments de la saison, Giannina a dit à Damian, “Je le fais” après qu’ils aient échangé leurs vœux le jour de leur mariage. Damian, cependant, a dit: “Non.”

“Je t’aime vraiment. Depuis le premier jour, je le voulais, je voulais t’épouser. J’ai. Je suis resté cohérent tout au long de ce processus. Et vous ne l’avez pas fait. Je ne peux pas supporter les hauts et les bas de votre amour pour moi un jour et de dire que vous voulez être amis le lendemain », lui a-t-il dit à l’autel.

“Je ne l’ai pas fait,” intervint doucement Giannina.

“Il serait égoïste de ma part de vous épouser aujourd’hui sachant que, autant que vous me dites que vous êtes prêt, je vois que vous ne l’êtes pas”, a poursuivi Damian, à quel moment son fiancé a couru hors du bâtiment.

«C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite. Même si elle était à tapis aujourd’hui. C’était un… c’est un jour où elle a fait tapis, à travers tout ce que nous avons vécu. Et je le respecte. J’aime ça. Cela m’a fait… Je ne savais pas si elle allait dire oui, et quand elle l’a fait, mon cœur a fondu et brisé en même temps parce qu’à ce moment-là, je me suis dit: «Ce n’est pas bien», »Damian dit à ses amis. “Parce qu’elle dit oui, mais tout ce qu’elle m’a montré, ses actions, ses paroles, tout le reste, a dit qu’elle n’est pas prête pour le mariage.”

«Ça craint. Mais j’ai besoin de quelqu’un de tous les jours. Pas seulement certains », a-t-il déclaré à la caméra.

Giannina Gibelli et Damian Powers se sont remis ensemble

Cependant, comme les fans de Love Is Blind l’ont vu pendant les retrouvailles, Giannina et Damian ont retrouvé le chemin de l’autre après leur mariage infructueux.

«Hé les gars rencontrent mon ex-fiancé, presque mari, maintenant petit ami 💛 c’était l’une des premières photos que nous ayons jamais prises ensemble après avoir pris l’habitude de récupérer nos téléphones, c’était une journée si spéciale et celle qui a récupéré le 🦋! notre histoire d’amour n’a pas été la fin heureuse du coup de foudre typique et je n’échangerais pas chaque minute passée ensemble pour le monde, peu importe la difficulté. c’est nous et je tiens à vous remercier d’avoir suivi notre voyage, il ne fait que commencer », a posté Giannina sur Instagram à propos d’elle et de la réunion de Damian.

Ce que les fans de «Love Is Blind» pensent de Giannina et Damian se remettant ensemble

Les fans, bien sûr, ont pris en compte les commentaires.

“Je suis toujours tellement fou de la façon dont il vous a fait à l’autel”, a commenté un fan.

“Fille! Je ne sais pas comment elle l’a ramené et comment ses pères n’ont pas crié son a **! Ugh, je viens de regarder et je suis tellement blessé pour elle, mais aussi comment ont-ils nettoyé sa robe si vite? ” se demanda un autre.

«Je me sentais trop mal pour elle. Elle a essayé si fort », a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

“Ne pas suivre parce que vous méritez mieux”, a écrit un autre.

“Oh allez, tu ne devrais pas lui donner une seconde fois. Il vous manipule vous fait penser que vous êtes le mauvais, qu’il a les qualités que vous ne trouverez jamais chez un autre homme, lol je suis le seul à voir ça? ” commenta un autre.

Alors que certains fans ne sont pas au courant de ce qui s’est passé lors du mariage du couple, d’autres sont heureux de les revoir ensemble.

“Je vous souhaite beaucoup de bonheur”, a commenté un fan.

“Le plus mignon absolu !!! Tellement heureux que vous ayez récupéré votre papillon🦋. Je dois les avoir !! ” a écrit un autre.

