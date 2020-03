Les fans de Mandalorian paniquent à cause de Rosario Dawson jouant Ahsoka Tano

Cet après-midi a apporté d’énormes nouvelles de Star Wars. / Le film a rapporté que Le Mandalorien la saison 2 mettra en vedette les débuts en direct de Ahsoka Tano et Lucasfilm a engagé Rosario Dawson pour la jouer. Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement confirmé, le point de vente fiable semble certain de cette information et les espoirs sont grands qu’il se révélera être parfait. Les doigts croisés, c’est aussi, car les fans deviennent déjà fous du casting sur les réseaux sociaux.

Dawson fait campagne depuis des années pour débarquer le rôle d’Ahsoka en live-action, et il semble que cela soit enfin sur le point de se produire. Les fans de SW sont également amoureux de l’idée, “parfait” étant un mot que vous trouverez dans de nombreuses réactions aux nouvelles.

Voyez par vous-même ci-dessous:

Ahsoka est mon préféré et @rosariodawson est parfaitement jeté. Elle va être incroyable. Donc! Excité! https://t.co/9uDq29xFRX pic.twitter.com/dj9TGGlDmz

– Erin J (@ErinDLit) 20 mars 2020

Nous allons nous régaler.

Wow, quel régal! Rosario Dawson est parfait pour ce rôle. https://t.co/xzok93rcgp

– Thomas Deer @ Home (@teyowisonte) 20 mars 2020

Eh bien, c’est pratique!

@rosariodawson est Ahsoka… Mon béguin va être mon béguin !!!!! #hype https://t.co/45bZezEALn

– TechE (@rowenarrow) 20 mars 2020

Merci les gars, nous avions vraiment besoin de bonnes nouvelles en ce moment.

Je sais que ce ne sont que des nouvelles horribles en ce moment, mais si / Film a raison et que Rosario Dawson joue Ahsoka Tano, c’est un regard droit dans le casting.

– DrewMcWeeny (@DrewMcWeeny) 20 mars 2020

Cliquer pour agrandir

Le meilleur casting de l’histoire du casting? Pourquoi pas!

ROSARIO DAWSON COMME AHSOKA DANS LE MANDALORIAN DARE JE DIS LE MEILLEUR CASTING POSSIBLE E V E R

– Soyez heureux ❤ Soyez en bonne santé 🐣 (@eggxo_L) 20 mars 2020

Dépêchez-vous et venez ici, saison 2!

Quel casting. Je sais que Rosario Dawson a toujours voulu jouer à Ahsoka, donc je suis sûr qu’elle est geek. Dépêchez-vous de la saison 2 !! 🙏🏼 #TheMandalorian https://t.co/0E0ikdzmUb

– Darknight Archivist ✌🏼💙🦇 (@HistoftheBatman) 20 mars 2020

Alors que beaucoup sont tous à l’idée de reprendre Dawson, d’autres se sentent en conflit car ils souhaitent que l’actrice vocale Ashley Eckstein ait été invitée à représenter le personnage dans lequel elle a insufflé la vie au cours de la dernière décennie dans The Clone Wars and Rebels.

J’adore Rosario Dawson… mais ça aurait dû être Ashley Eckstein, elle est Ahsoka pour beaucoup de fans.

– KhaosByDesign (@KhaosByDesignUK) 20 mars 2020

Certains pensent que l’actrice de 40 ans est trop vieille pour jouer Ahsoka, mais comme le souligne ce tweet suivant, Dawson est en fait l’âge idéal pour la représenter au moment de The Mandalorian – qui, rappelez-vous, se déroule plusieurs années après le retour de les Jedi.

Les gens qui disent que Rosario Dawson est trop vieux pour jouer à Ahsoka Tano doivent vérifier correctement la chronologie de Star Wars et se taire.

– Thomas Hickman (@MisterTommy_) 20 mars 2020

Quelle que soit votre opinion sur le casting, nous pouvons tous convenir que Ahsoka Tano a fait ses débuts en live-action.

ACTION EN DIRECT AHSOKA !!!! LET GOOOOOO !!! https://t.co/SBF3Xa8Dd4 pic.twitter.com/41M2BFvVR0

– Dawson (@ ItsDaws0n) 20 mars 2020

Cela a été une bonne année pour les fans d’Ahsoka, tout bien considéré. Elle avait un caméo vocal dans Star Wars: The Rise of Skywalker, vous pouvez actuellement la voir sur Disney Plus ‘The Clone Wars saison 7 et nous pouvons nous attendre à ce qu’elle revienne cet automne Le Mandalorien saison 2. Honnêtement, que demander de plus?