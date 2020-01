Les fans de Mandalorian paniquent à cause d’un bébé Jabba fait par un fan

Vous avez sans aucun doute entendu parler de Baby Groot, Baby Yoda et même Baby Shark, mais la babyfication d’Hollywood a atteint un tout nouveau niveau grâce à Leonardo Viti.

L’artiste de développement de personnages 3D basé au Royaume-Uni s’est rendu sur Instagram avant Noël pour dévoiler une version babifiée de Jabba le Hutt, la limace spatiale grotesque rendue célèbre par la trilogie Star Wars originale de Lucasfilm. Mais Rotta the Huttlet ce n’est pas le cas.

Taillé dans le même tissu que Baby Yoda, la star incontestée de l’évasion de Le Mandalorien sur Disney +, ci-dessous, vous pourrez regarder de plus près le travail de Viti, qui en quelque sorte – presque inexplicablement – rend Baby Jabba comme un petit chonker mignon. Loin de l’ennemi vilain qui est rapidement devenu une épine du côté de Han Solo.

Via Instagram:

D’accord, très bien… il est sacrément mignon. Bien sûr, les fans de Star Wars ont d’abord eu un aperçu de la progéniture de Jabba lorsque The Clone Wars a fait ses débuts, dans lequel Rotta the Huttlet a été présentée comme héritière apparente de l’empire Hutt. Son destin a été rapidement contrarié par son oncle diabolique et avide de pouvoir, Ziro, qui a arrangé la capture de Rotta dans le cadre d’un plan élaboré pour discréditer les chevaliers Jedi. Mais revenons au design de Leonardo Viti, et il faudra encore un peu de temps avant que le petit bébé Jabba soit prêt à hériter d’un Empire.

Et Le Mandalorien? Il vient de conclure un début assez impressionnant de huit épisodes, dans lequel Baby Yoda est apparu comme un véritable favori des fans et, osons-le le dire, une sensation sur Internet. Une deuxième saison est déjà sur les cartes pour une première en 2021, nous n’avons donc pas vu le dernier chasseur de primes de Pedro Pascal et The Child qu’il a juré de protéger.