Les fans de Marvel adorent le nouveau costume de Sam dans le Falcon et la remorque du soldat d’hiver

Avec seulement 30 secondes pour entasser les taquineries pour WandaVision, Loki et Le faucon et le soldat d’hiver dans, la remorque MCU Disney Plus Super Bowl était une affaire bien remplie. Mélangé entre le clignotement et vous manquerez, il examine les débuts de US Agent, un costume de sorcière écarlate précis et le retour de Vision, mais il a été un aperçu d’une fraction de seconde du nouveau costume de Falcon.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il s’agit d’un design rouge et blanc qui s’inspire du look de 1971 de John Romita pour le personnage. Nous l’avons déjà bien aperçu via le concept art, mais c’est la première fois que nous le voyons en action. Et bien que ce soit définitivement accrocheur, ce n’est certainement pas le costume que les fans supposaient qu’il porterait après Avengers: Fin de partie.

Lorsque Steve Rogers a remis son bouclier à Sam Wilson, la plupart pensaient que la prochaine fois que nous verrions le Falcon, il serait rebaptisé Captain America. Sam semble aussi avoir les mêmes attentes, car le tout premier tir du spot du Super Bowl le montre pratiquer avec le bouclier. Mais la configuration de The Falcon et The Winter Soldier indique qu’il ne reprendra pas le manteau.

Pourtant, ce qui est simple, c’est qu’il obtiendra un nouveau costume et les fans en sont ravis, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Écoutez, je suis content pour Falcon et Winter Soldier, plus Bucky n’est jamais mauvais et le nouveau costume de Sam est cool et USAgent semble que vous pouvez simplement le frapper dans son stupide visage suffisant. Plus Zemo dans une chaussette violette. MAIS garçon, ces 15 secondes de séquences WandaVision que nous avons nous ont tellement excités.

– Andy Hatton (@AndyHatton) 3 février 2020

SAINTE MERDE CE REGARD EST SI BON

OOOOOOOOOOHHHH FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER BRO

LE COSTUME CLASSIQUE SCARLET WITCH TOO

AAAAAAA https://t.co/LDMnfJ3fCd

– Tanner prédit l’avenir (@tee_em_are) 3 février 2020

Ce costume de faucon >>>>

De plus, cette scène d’action a fière allure pic.twitter.com/mNjWDzFDX8

– Rappin avec Cap #TeamZemo (@NathanTeamCap) 3 février 2020

Ce costume de Falcon… 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/lR1PymJYts

– thewaybackmachine dit stan wandavision (@ thewaybackmach2) 3 février 2020

Fun #FalconAndWinterSoldier tease – Nouveau costume de Falcon, bouclier lancé, Zemo et Bucky et un premier coup d’agent américain. pic.twitter.com/wNl82ulhIj

– JC (@pawthos) 3 février 2020

NOUVEAU COSTUME FALCON !!!

NOUVEAU COSTUME FALCON !!!

NOUVEAU COSTUME FALCON !!!

– emma mae (@armybratbarnes) 3 février 2020

le nouveau costume de faucon

> le faucon et le soldat de l’hiver (2020) pic.twitter.com/XYw7XXDbUs

– best of sam wilson (@bestoffalcon) 3 février 2020

meilleur costume de faucon lookin jusqu’à présent

– Radical Spider-Man Fan (@carlos_escobosa) 3 février 2020

costume de sorcière et de faucon écarlate classique noicee https://t.co/6A457FUliC

– DoMerck 🤟✨ (@dahmerck) 3 février 2020

Le concept de l’émission oppose Sam et Bucky (qui ont leur propre bœuf) au gouvernement américain, qui souhaite installer l’agent américain psychologiquement endommagé et jingoistique en remplacement de Rogers. Vraisemblablement, l’agent américain perdra le contrôle au cours de la série, Sam le faisant tomber et prouvant au MCU (et aux fans du MCU) qu’il a ce qu’il faut pour être Captain America.

Les fans de Bucky Barnes étant toujours endoloris par le fait que Steve Rogers ait choisi Sam Wilson, le genre, intelligent et stable, plutôt qu’un gars qui a passé les dernières décennies en tant que supervillain au lavage de cerveau et assassin HYDRA, il a certainement une bataille difficile. Mais je ne doute pas que les dernières scènes de Le faucon et le soldat d’hiver verra enfin Sam s’habiller dans le costume rouge, blanc et bleu.