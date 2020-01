Les fans de Marvel choqués [SPOILERS] Obtenir le bouclier de Captain America dans MCU

Plus tôt dans la journée, des photos choquantes ont émergé du tournage Le faucon et le soldat d’hiver qui a incendié le fandom de Marvel. Les photos nous ont apporté notre premier regard sur Wyatt Russell dans son équipement complet en tant qu’agent américain John Walker AKA – avec le bouclier de Captain America. Et les fans deviennent fous de cette trahison des souhaits de Steve Rogers.

Dans la scène finale de Avengers: Fin de partie, Old Man Cap a remis son bouclier à Sam Wilson. Cependant, dans l’émission Disney Plus, il est connu que le gouvernement américain ne prend pas en charge la sélection de Rogers pour son remplacement et crée son propre remplaçant Cap sous la forme de Walker. Les fans de bandes dessinées sauront cependant que Walker prouvera qu’il est loin d’être le Sentinelle de la Liberté de Steve.

Le bouclier symbolisant l’héroïsme de Rogers, les fans le perdent du fait que quelqu’un comme Walker l’a.

Je vais vraiment devoir regarder un agent américain se faire passer pour Captain America pic.twitter.com/SBRn1HXnKF

– 𝙰𝚗𝚗 – 22 (@Soloarii) 21 janvier 2020

Facile maintenant, Buck, pose ça!

moi nous voyant agent avec le bouclier de Sam: pic.twitter.com/WDtlpOfETT

– Haley (@moughttsrablog) 21 janvier 2020

Regarde ailleurs, les gens…

«Le gouvernement prend le bouclier de Sam et fait de nous l’agent leur capitaine américain» pic.twitter.com/7QHh8CK4PD

– ً (@deviIrogers) 21 janvier 2020

Je veux dire, nous sommes censés détester l’agent américain, donc je suppose qu’ils ont fait du bon travail avec ça …

Je sais que l’agent américain est censé me rendre inconfortable comme si… bon travail? https://t.co/QpcS0ghE5U

– Gal Pal-patine (@kirbysepicfarm) 21 janvier 2020

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

C’est probablement ce qu’ils cherchaient, pour être juste.

C’est l’agent américain et il ressemble à Disneyland Steve lmaooo https://t.co/hJdoftZszn

– ally ✨✨ (@danvernite) 21 janvier 2020

D’autres demandent aux gens de se calmer. Pas pour le gâcher, mais Walker sera sans aucun doute vaincu et Sam va finir avec le bouclier d’ici la finale. Tout va marcher, les gars.

ce serait valable d’être fou s’ils faisaient de l’agent américain le chapeau permanent et un bon gars mais clairement il va être un antagoniste alors calme-toi je pense pic.twitter.com/05BgZmkpEf

– arrêtez de dire des trucs qui vous agacent est tout à fait à droite (@rebeIpoe) 21 janvier 2020

Cette citation n’a jamais été aussi précise.

Me @ US Agent pendant tout le show cul pic.twitter.com/iFhZfADLEh

– «Nouvel an, même Alec» (@TheAlecThorn) 21 janvier 2020

Bien sûr, Daniel Bruhl jouera également dans Falcon, reprenant son rôle de Zemo dans Captain America: Civil War. On ne sait pas encore comment il prend en compte le complot de l’agent américain, mais connaissant son expertise dans la mise en place de plans élaborés, il semble probable qu’il tire les ficelles de Walker, avec ou sans son consentement. Au moins, Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) ont des renforts sous la forme de Sharon Carter (Emily VanCamp).

Les six parties Le faucon et le soldat d’hiver est la première sortie de Disney Plus de Marvel, qui sortira cet automne.