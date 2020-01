Les fans de Marvel découvrent un trou de complot de veuve noire “ Avengers ” que personne n’a jamais remarqué auparavant

Le rôle de Scarlett Johansson en tant que Black Widow a été l’un des plus populaires de l’univers cinématographique Marvel. Elle a fait ses débuts au cinéma dans Iron Man 2 en 2010 et depuis, a été un incontournable dans les films Marvel.

Black Widow a souvent joué le rôle d’un personnage secondaire. Mais bientôt, elle sera mise à l’honneur en tant que leader de son propre film d’action à gros budget.

Black Widow sortira en mai 2020. Alors que le film répondra certainement à certaines questions sur la trame de fond de l’héroïne, les fans ont commencé à se demander si un point d’intrigue apparemment oublié sera abordé.

Black Widow a eu une histoire compliquée

Scarlett Johansson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bien que le personnage de Black Widow / Natasha Romanoff ait eu une trajectoire légèrement différente dans les films Marvel que dans les bandes dessinées, cela a néanmoins été un voyage intéressant et stimulant. Après l’introduction de Romanoff dans Iron Man 2, Johansson reprend le rôle dans The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

Le personnage de Black Widow est devenu un grand favori des fans, et tout au long des films, elle a combattu aux côtés de tous les plus grands héros de la galaxie. Malheureusement, dans Avengers: Fin de partie, Romanoff a fait le sacrifice ultime, donnant sa propre vie afin que les plans cruels du superviseur de Thanos pour l’humanité puissent être inversés.

Pourtant, les fans n’avaient pas à craindre de ne plus jamais revoir le personnage de Black Widow. Peu de temps après que le destin ultime de Romanoff ait été révélé dans Avengers: Fin de partie, Marvel a annoncé qu’un prochain film autonome Black Widow en révélerait encore plus sur l’assassin devenu super-héros préféré des fans.

Quel trou de complot Black Widow a été récemment révélé?

Avant la sortie de Black Widow en mai, Marvel a publié un lien exclusif de bande dessinée appelé Black Widow Prelude. La bande dessinée détaille la période juste après les événements de Captain America: guerre civile, lorsque Romanoff s’est caché, fuyant les autorités.

À un moment donné dans la bande dessinée, Romanoff entre en contact avec un personnage nommé le général “Thunderbolt” Ross, qui révèle aux lecteurs un détail très intéressant qui avait été référencé dans The Avengers en 2012.

En parlant du passé de Romanoff, Ross fait référence à son ancien associé, le général Dreykov. Ross indique que Romanoff a été formée sous Dreykov et qu’elle est devenue une «élève vedette».

Chose intéressante, ce n’est pas la première fois que les fans de Marvel entendent le nom de général Dreykov. Dans The Avengers, le supervillain Loki confronte Romanoff à propos de son passé quand il la nargue en disant: «Pouvez-vous effacer autant de rouge? La fille de Dreykov? Sao Paulo? Le feu de l’hôpital? Barton m’a tout dit. Votre registre dégouline, il rougit. ”

Il est très possible que le personnage soit présenté sur film dans le prochain film Black Widow et que la bande dessinée donne juste un petit aperçu des choses à venir.

De quoi parlera le film “Black Widow”?

Les points exacts de l’intrigue dans Black Widow restent inconnus, mais les rumeurs sont répandues. De nombreux fans se demandent s’ils vont enfin apprendre tous les détails de l’introduction de Romanoff dans la vie d’un assassin, et comment elle est devenue une personne si dangereuse en premier lieu.

L’insaisissable général Dreyko fera probablement une apparition, tout comme d’autres personnages top secrets. De plus, les fans espèrent qu’Iron Man fera en quelque sorte une apparition, étant donné qu’à ce stade de la chronologie, Tony Stark aurait toujours été en vie.

Les fans apprendront toutes les réponses en mai lorsque Black Widow sera enfin sorti.