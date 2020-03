Les fans de Marvel demandent maintenant la libération de Black Widow sur Disney +

Après que Marvel a annoncé aujourd’hui qu’elle retardait la date de sortie de Veuve noire indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19, les fans demandent maintenant en ligne au studio de sortir le film sur Disney Plus.

Qui aurait pensé que le nouveau coronavirus, qui n’était qu’une épidémie légèrement préoccupante à ses débuts en décembre, paralyserait presque toutes les industries du monde et toucherait plus de 160 pays? À ce jour, plus de 7 900 personnes sont décédées des suites de la pandémie et les communautés mondiales ont confirmé plus de 197 000 cas.

Même certaines célébrités de haut niveau à Hollywood, dont Tom Hanks et Idris Elba, ont contracté la maladie et sont actuellement en quarantaine. En outre, l’industrie du divertissement perdra probablement 20 milliards de dollars de revenus, marquant une baisse sans précédent à mesure que de plus en plus de studios et d’entreprises arrêtent leur production ou reportent la date de sortie de leurs titres.

Le virus se propageant désormais rapidement aux États-Unis, les autorités sanitaires demandent des restrictions sociales. Par conséquent, la plupart des fonctionnalités, y compris les superproductions comme A Quiet Place II, No Time to Die et Peter Rabbit 2, ont toutes retardé leur date de sortie, et Black Widow de Marvel est le prochain grand nom à emboîter le pas.

Comme on ne sait pas quand les choses peuvent commencer à suivre leur cours normal, les fans de MCU demandent à Mouse House de publier le film sur leur nouvelle plateforme de streaming.

Black Widow peut-elle continuer sur @disneyplus s’il vous plaît? Ce serait génial! Merci! @Marvel @MarvelStudios

– Brian Gutierrez (@ YungChino911) 17 mars 2020

Déposez simplement Black Widow sur Disney plus demain ou quelque chose comme pic.twitter.com/uEoyCaiyuM

– SacredScofield (@ScofieldSpecter) 17 mars 2020

@MarvelStudios @Disney @disneyplus @Marvel Pour le bien de mon cœur et de ma raison… S’il vous plaît, emboîtez le pas avec les autres sorties de films et publiez @theblackwidow directement au numérique au lieu de reporter 😭😩🙏

– Grace 💙 (@ LghtOf1000stars) 17 mars 2020

@disneyplus @MarvelStudios @Kevfeige Je serai le premier à dire si besoin est, je paierai pour acheter et / ou regarder le nouveau film Black Widow pour aider à générer des revenus s’il doit passer en streaming en raison de l’épidémie #DoingWhatICan #MCUFanatic #LoveMarvel

– Travis Franklin County Bell (@ FranklinCounty1) 17 mars 2020

Relâchez #BlackWidow sur @disneyplus!

– Alex Hernandez (@alexthoth) 17 mars 2020

@disneyplus @Marvel a suffisamment d’argent. Ils devraient mettre #blackwidow sur la plate-forme de streaming au lieu des théâtres et répandre de la joie de cette façon.

– sensatehours (@sensatehours) 17 mars 2020

@disneyplus vous savez quoi faire

#BlackWidow pic.twitter.com/DOtj0kGezw

– Jamarco (@Ickythepro) 17 mars 2020

Franchement, vu comment les choses évoluent pour l’industrie cinématographique, ce n’est pas une idée totalement déraisonnable. Disney a déjà démontré sa volonté de soutenir la cause de l’arrêt de la croissance de la pandémie de COVID-19 en publiant l’édition à domicile de The Rise of Skywalker plus tôt que prévu. En outre, cela pourrait être une excellente opportunité de marketing pour Disney +, surtout maintenant que les gens sont invités à rester à la maison.

À ce stade, les responsables croient que le monde sera probablement aux prises avec le coronavirus pendant longtemps, donc je suppose que nous devrons attendre et voir si la Mouse House décide de faire le premier pas pour révolutionner l’industrie cinématographique en libérant Veuve noire sur leur plateforme de streaming.