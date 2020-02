Les fans de Marvel deviennent fous pour le costume classique de la sorcière écarlate dans WandaVision

Le spot Disney Plus au Super Bowl s’est concentré sur leurs prochains spectacles MCU, nous donnant un bref aperçu de The Falcon et The Winter Soldier, Loki et WandaVision. Édité de manière rapide et rythmée, il a fait un excellent travail pour créer un battage médiatique pour ce qui va arriver au cours de la prochaine année et un peu. Mais l’un des éléments les plus agréables pour les fans est venu en une fraction de seconde de WandaVision.

Dans un montage rapidement édité, nous avons vu Wanda Maximoff dans divers costumes. Ceux-ci allaient d’un style noir et blanc des années 1940, d’un look des années 1970 et d’un regard alléchant sur elle dans un costume comique. Bien sûr, cela peut être lié aux indices que Kevin Feige a laissé entendre que WandaVision verra Wanda Maximoff enfin prendre le nom de «Scarlet Witch» dans le MCU. Malgré cela, je ne pense pas qu’elle portera ce costume exact pour les futures apparitions, car il me semble être un costume d’Halloween dans l’univers plutôt que tout ce qu’elle pourrait porter dans une bataille de super-héros.

Pourtant, les fans semblent l’adorer, comme en témoignent les Tweets ci-dessous:

Voir mon bae dans son costume précis de bande dessinée. 😍 # WandaVision #ScarletWitch #ElizabethOlsen pic.twitter.com/gf9hxfr1rB

– THTDI (@THInterloper) 3 février 2020

J’espère vraiment pour WandaVision. J’adore le bon de Wanda Maximoff dans les bandes dessinées et il y a des endroits vraiment étranges où la série pourrait aller. Propose également une brève vue du costume classique pic.twitter.com/Lh0c4AJoFk

– Yousif Alshaker (@Yousif_Alshaker) 3 février 2020

J’adore à quel point Liz Olsen est décontractée dans le costume de sorcière écarlate, sans pression. Wandavision va être génial.

– Mettez les années 2020 sur tout le riz (@Film_Wanderer) 3 février 2020

Avez-vous vu les clips @disneyplus #WandaVision du @SuperBowl? Je suis vraiment enthousiaste! WandaVision a l’air incroyable et ils ont montré le costume classique de sorcière écarlate! 😃Voici un côte à côte de mon cosplay Scarlet Witch par rapport à l’émission #ElizabethOlsen #ScarletWitch #cosplay #Avengers pic.twitter.com/GOfglOWrQ5

– Louise Saul (@AikiSaul) 3 février 2020

Eh bien, je suis choqué que #WandaVision, ils vont montrer le costume original de la sorcière écarlate. Cela peut me convaincre de m’abonner à @disneyplus

– DemonicDevourer 🍓🕷🕸 (@DemonicDevourer) 3 février 2020

Enfin #ScarletWitch Costume! 👏

Je veux le voir en action et pas seulement comme une plaisanterie alternative lol.

EMBRASSEZ LA BANDE DESSINEE !!! 🤘😎

Je suis content pour #WandaVision #JusticeForVis pic.twitter.com/72GXZt7E5M

– Destry Lee Arender (@ DLA_91) 3 février 2020

Quand je vis, jusqu’à ma mort, je suis un vengeur.

Avez-vous tous vu cet aperçu du costume de Wanda dans la nouvelle bande-annonce de #WandaVision? JE SUIS TELLEMENT HYPED !! Je suis content d’avoir pu sortir ces sets #ScarletWitch à temps pour la sortie de la bande-annonce✨❤️

📸: Momijicchi 💕 pic.twitter.com/rilX0x5wYM

– idiot sandwich ii: boogaloo électrique. (@lunatricxxx) 3 février 2020

la vie imite l’art avec la nouvelle bande-annonce #wandavision! Je ne peux pas croire que ma peinture d’Elizabeth Olzen sur un costume de sorcière écarlate comique est en fait quelque chose qui se passerait dans le MCU! ❤ #artph pic.twitter.com/1vaYjjxsxx

– nikki ♡ // ia bc college (@riyokki) 3 février 2020

Enfin, Scarlet Witch aura un costume précis de bande dessinée classique dans WandaVision 😃 https://t.co/7HwcxH5jWI

– David Medcraft (The X-Men Comic Geek 🤓) (@MedcraftDavid) 3 février 2020

Ahhhh le spot WandaVision SuperBowl!

Le costume classique! Enceinte Wanda! Et les jumeaux de Wanda!

Apporter! Il! Le! Merde! Sur! pic.twitter.com/gMHcUt4e0S

– Dan (@ DeeLon17) 3 février 2020

La voir dans ce costume me fait également penser que WandaVision montrera enfin l’étendue réelle des pouvoirs de Wanda Maximoff. Depuis Age of Ultron, ses compétences ont été largement reléguées à tirer des explosions d’énergie rouge pendant les batailles, mais les fans de bandes dessinées sauront qu’elle est capable de bien plus.

Dans le célèbre scénario de House of M, elle a créé une réalité alternative dans laquelle chaque héros de Marvel a réalisé son souhait le plus profond: si Magneto règne sur les mutants à la tête de House Magnus, Spider-Man est une célébrité populaire mariée à Gwen Stacey, Captain America est un vétéran âgé qui n’a jamais été congelé et Wolverine est un agent du SHIELD Malheureusement, cette nouvelle réalité va également mal, conduisant une sorcière écarlate désemparée à prononcer les mots immortels «plus de mutants», ce qui réduit la population mondiale de mutants à quelques centaines.

Ma théorie est que WandaVision établira les pouvoirs de modification de la réalité de Wanda Maximoff, lui montrant son cycle à travers des réalités alternatives dans lesquelles elle a une vie domestique parfaite. Et si elle peut se débarrasser des mutants de la bande dessinée Marvel Universe, qui peut dire qu’elle ne pourrait pas les présenter au MCU?