Les fans de Marvel en colère contre le coronavirus pour avoir retardé la veuve noire

Avec autant de sociétés et de studios qui arrêtent la production ou retardent la date de sortie de leurs films ou émissions de télévision, Marvel Veuve noire a été une victime inévitable de la pandémie de COVID-19 qui engloutit actuellement le monde.

Maintenant que la nouvelle épidémie de coronavirus se propage aux États-Unis et dans de nombreux pays de l’Union européenne, l’industrie du divertissement a subi de nombreuses pertes et la plupart des projets cinématographiques ou télévisuels ont cessé de produire. De plus, il semblerait que la maladie infectieuse ait atteint les portes d’Hollywood, plusieurs célébrités annonçant qu’elles ont été testées positives pour le virus et résident actuellement en quarantaine volontaire. En raison du fait que le COVID-19 se propage rapidement dans plus de 25 États et a déjà fait 94 morts, le CDC a récemment publié une déclaration ne recommandant aucun rassemblement social de plus de 50 personnes.

Cela durera deux mois, ce qui signifie que Black Widow pourrait perdre une grande partie de ses revenus. Par conséquent, Marvel a décidé de repousser indéfiniment la date de la première. Maintenant, après avoir attendu patiemment le film indépendant de Natasha Romanoff pendant des années, tout le monde ne prend pas bien les nouvelles.

Découvrez quelques-unes des choses que les gens ont dit à ce sujet ici:

Black Widow retardée 🙁

– Josh Stieglitz (@ Barricade64) 17 mars 2020

Honnêtement, c’est pour le mieux, Black Widow mérite d’avoir une grande ouverture qui n’est pas affectée par le coronavirus https://t.co/uHZ4kYdYRE

– 𝓂𝒶𝒹𝒹𝒾𝑒 ᱬ ۞ 💜💚 (@wandaception) 17 mars 2020

Devrait le libérer sur demande pour 20 $ à louer. Ferait fortune à un moment comme celui-ci. https://t.co/bilAlmiKpJ

– Canecast Kev 🙌🏻 (@ Smith31Kev) 17 mars 2020

En supposant que les théâtres fonctionnent et que WW84 ne doit pas bouger, je me demande quand Black Widow sera sorti? Je ne voudrais probablement pas qu’il soit trop proche de WW.

– Arrêtez! Ou My Emma Will Shoot (@ emmatarver92) 17 mars 2020

J’ai regardé Avengers Endgame le 30 avril de l’année dernière et j’espérais regarder #Blackwidow le même jour en 2020. Mais il semble que je serai occupé à vivre mon propre Endgame #coronavirus

– Depy🎬 || ⎊ ⧗ || (@end_of_an_era_) 17 mars 2020

J’essaye d’obtenir que Disney et les théâtres continuent de sortir Black Widow à l’heure pic.twitter.com/re2phlFIRF

– Cameron Black (@CameronCBlack) 17 mars 2020

#BlackWidow pic.twitter.com/JwmegCNSkV

– Ian D. Carroll (@ Hwy2Hysteria) 17 mars 2020

Bien sûr, ce n’est pas le premier film à repousser sa date de sortie au milieu de la récente épidémie de COVID-19, qui à ce jour, avec près de 200000 cas confirmés et 7949 décès, est officiellement reconnue comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. En fait, le film de Scarlett Johansson n’est que le dernier exemple de la longue liste de fonctionnalités, notamment A Quiet Place II, No Time to Die et Fast and Furious 9, pour retarder leur première tandis que le monde se prépare à réduire la propagation du virus mortel.

Il est logique que la pause des nouvelles ne convienne pas aux gens qui ont attendu longtemps ce film. Là encore, c’est probablement pour le mieux, de peur Veuve noire les fans veulent risquer de contracter la maladie et de devenir un porteur actif du COVID-19.