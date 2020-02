Les fans de Marvel ne peuvent pas gérer le retour de Loki dans le spot télévisé du Super Bowl

Le premier aperçu tant attendu de la prochaine série de streaming de Marvel Cinematic Universe qui doit faire ses débuts sur Disney + est finalement arrivé dans l’acte final du Super Bowl LIV hier soir, emballant énormément de matériel en une demi-minute. Mais caché dans le dernier tiers de la promo de 30 secondes était un simple clip de quatre secondes (dont près d’un tiers ne comprenait que le titre de son émission) qui a Internet réagit une fois de plus avec son manque habituel de froid et d’orthographe conventionnelle.

Certes, Internet peut être pardonné pour son enthousiasme, car c’est la première fois que nous voyons des cheveux graisseux ou une peau pâle du Dieu des méfaits depuis qu’il s’est téléporté hors de New York dans Avengers: Fin de partie après son agression ratée et retourner à Asgard en tant que criminel de guerre en 2012 comme on le voit dans le premier film Avengers.

Ce moment a été un choc en lui-même, car c’était la première fois que le public voyait Loki depuis qu’il avait été assassiné par Thanos à bord du Statesman dans la scène d’ouverture de Avengers: Infinity War un an plus tôt. Toujours le filou accompli, Loki avait profité des machinations qui voyageaient dans le temps de Tony Stark, Steve Rogers et Scott Lang en créant une chronologie divergente pour tromper sa mort.

Mais revenons à ce spot télévisé qui a fait ses débuts la première séquence de l’émission, et il a certainement pris beaucoup de fans au dépourvu, Internet réagissant comme suit:

LA PLUS GRANDE VOIE DE CETTE VIDÉO EST QUE NOUS OBTENONS FINALEMENT LOKI EN MANCHES COURTES pic.twitter.com/PniHz9is30

– manche courte loki suprémaciste / 47 (@asgards_princes) 3 février 2020

LOKI SUR MON ÉCRAN TV TELLEMENT SEXY pic.twitter.com/X5poqamA9Q

– 𝐊𝐚𝐲𝐥𝐚 𝐒𝐤𝐲𝐰𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫 ✧ (@Iukeskysolo) 3 février 2020

LOKI’S EST EN PRISON ?? IL EST DES MENOTTES ?? CET HOMME EST GONNA FUCK QUELQUE MERDE ET IM donc ICI POUR ELLE pic.twitter.com/Ipxx0J28ld

– manche courte loki suprémaciste / 47 (@asgards_princes) 3 février 2020

LE PREMIER NOUVEAU CONTENU DE LOKI QUE NOUS AVONS VU DEPUIS LES SCREAMING IM DE SALOPE DE GUERRE D’INFINI – pic.twitter.com/mTr2WXIpIA

– paul rudd (@philsadelphia) 3 février 2020

Je pleure si fort, LOKI EST DE RETOUR ET JE NE PEUX PAS LE CROIRE pic.twitter.com/VWu71MhHxZ

– Karla aime l & y (@hiddlesgold) 3 février 2020

loki dans le clip teaser pic.twitter.com/r7R8CgW539

– manche courte loki suprémaciste / 47 (@asgards_princes) 3 février 2020

LOKI DIS QUE JE SUIS GONNA BRULE CET ENDROIT AU TERRAIN BAISE-MOI COMME SCARED ET HORNY pic.twitter.com/ejVJseAnQi

– maria aime tcw obi wan (@Stxmpless) 3 février 2020

Le battage médiatique est RÉEL. Ces émissions ont l’air si légitimes. Falcon et Winter Solider semblent porter le même ton de Captain America: Winter Solider, WandaVision ressemble à la chose la plus originale que nous verrons si loin du MCU et j’aime le petit taquin Loki! Aussi Wanda dans le costume OG! pic.twitter.com/zx9pGAWmn8

– Eren – Caboose (@CabooseEK) 3 février 2020

LOKI STANS, LE SOLEIL BRILLE SUR NOUS ENCORE #Loki pic.twitter.com/DqpriB6BAc

– Stefs 🌙 (@stefshiddles) 3 février 2020

IL EST DE RETOUR!!! #LOKI: pic.twitter.com/c5saRwb23w

– Loki ४ marvel (@Lokiiimarvel) 3 février 2020

LokiLa première saison de six épisodes se déroulera actuellement sur Disney + au début de 2021. Et vous pouvez voir par les Tweets ci-dessus que ses dévots sont clairement impatients.