Les fans de Marvel paniquent à l'annonce de Deadpool 3 d'aujourd'hui

Le succès fou de Joker nous a montré une fois de plus que les films de bandes dessinées cotés R sont certainement une entreprise commerciale rentable, avec la tendance qui continue de se poursuivre après que les deux films de la franchise Deadpool et Logan ont tous deux gagné beaucoup d'argent et d'excellentes critiques comme bien. En effet, dans une industrie où une formule gagnante est rapidement copiée puis exécutée dans le sol, nous nous attendons à ce qu'une série de films de super-héros destinés aux adultes descendent maintenant du pipeline.

Mais en ce qui concerne le Merc With a Mouth en particulier, les choses sont sur le point de devenir assez intéressantes. Vous voyez, malgré les deux versements totalisant plus de 1,5 milliard de dollars dans le monde, le personnage fait maintenant officiellement partie de l'univers cinématographique Marvel, qui est connu pour être une franchise PG-13 et pas exactement quelque part qu'un quatrième personnage briseur de murs grossier. peut facilement s'intégrer.

Pourtant, Marvel Studios a certainement des plans pour intégrer Wade Wilson dans le MCU et plus tôt dans la journée, Ryan Reynolds a finalement confirmé le scoop de We Got This Covered en octobre en annonçant que Deadpool 3 est en effet en développement chez Marvel Studios. Et naturellement, les fans paniquent.

lorsque vous entendez que # Deadpool3 se produit. pic.twitter.com/DnjEGZhcy1

– joseph hagan (@ josephh23988300) 27 décembre 2019

Deadpool 3 démarre enfin la production sous Marvel et c'est ma gazillionième fois à exiger des références Spideypool ou bien à quoi ça sert !!! ?? !! pic.twitter.com/Ihv0O55Y0D

– 𝖕 𝖆 𝖔 𝖑 𝖊 𝖙 𝖙 𝖊 (@deviIette) 27 décembre 2019

Avec Deadpool 3 en développement chez Marvel… nous pourrions peut-être obtenir ce film de copain à un moment donné…. pic.twitter.com/ydDvIa2tEq

– MickFoley (@new_orleansjazz) 27 décembre 2019

Deadpool 3 devrait s'appeler «Deadpool Kills the Marvel Universe», où toute l'intrigue consiste à tuer tous les personnages de Fox Marvel pour faire de la place au MCU. Récupérez tous les acteurs originaux et commencez avec Wade tuant Channing Tatum pendant qu'il essaye une tenue Gambit. pic.twitter.com/gjblo2FTZ3

– TASK the Ol ’Nerdy Bastard (@UpToTASK) 27 décembre 2019

Ryan Reynolds a confirmé que Deadpool 3 était en développement chez Marvel Studios. Je suis tellement curieux de savoir à quoi ressemblerait l’empreinte Marvel Studios / Disney sur un film Deadpool. Une autre ride intéressante est la protection de Ryan Reynolds envers le personnage et les films. pic.twitter.com/OLwOgjyWSV

– TheNiceCast (@TheNiceCast_) 27 décembre 2019

Je ne sais pas ce que je ressens à propos d'un Deadpool 3. Cela ne me dérange pas que Disney possède les droits. Mais je pensais que le premier film était le meilleur des 2. Et Disney a une histoire récente de flagellation d'une franchise au point que tout le monde en a marre

– jason dark (@ dark248) 27 décembre 2019

Le premier était bon, le second était correct car c'était une approche plus comique et le scénario était similaire à Looper. Ne faites pas confiance au troisième film – désolé

– Zone (@ narinder30008) 27 décembre 2019

J'espère vraiment que la moitié du film le fait se moquer de la taille du budget.

– x-Russ Burton (@ russburton1218) 27 décembre 2019

Deadpool 3 va passer le Joker dans le film R le plus rentable. J'ai hâte!

– charlie (@chxr_lee) 27 décembre 2019

Je sais que c'est un vœu pieux, mais comme j'espère qu'ils présentent Gwenpool dans Deadpool 3. Je l'aime bien sm Shes le premier personnage de bande dessinée avec qui j'ai jamais eu des relations et ce serait bien de la voir irl 🤧

– Miggy (@legxumi) 27 décembre 2019

deadpool stans maintenant que deadpool 3 a été confirmé pic.twitter.com/6pIQSHH6qo

– gleneral ness (# 2 aux commandes) (@bookofborle) 27 décembre 2019

Malheureusement, nous ne savons presque rien de la suite, mais les rapports indiquent que le film explore peut-être la pansexualité du personnage tout en présentant peut-être certains des X-Men redémarrés, qui feront bientôt leurs débuts en MCU. Mais quoi que ce soit que le studio ait prévu, ce sera différent de tout ce qu'ils ont jamais produit.

En effet, un Dead Pool Le film de Marvel Studios (et Disney) est une perspective intéressante, mais avec tous ceux qui nous assurent que la nature R-Rating habituelle du Merc sera conservée, il semble que nous n'avons rien à craindre et que nous pouvons rester tranquilles sachant que Wade Wilson a un très un bel avenir devant lui sur grand écran.