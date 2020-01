Les fans de Marvel paniquent à propos du spectacle Hawkeye retardé indéfiniment

Signale que le MCU Oeil de faucon L’émission de télévision a été retardée indéfiniment et a suscité une réaction mitigée des fans de Marvel sur les réseaux sociaux.

Bien que la série Disney Plus de Clint Barton devait auparavant être diffusée en 2021, le célèbre scoopster Charles Murphy a relayé des informations ce week-end disant que le spectacle avait été retiré du calendrier de production de cette année. Naturellement, Internet a ses opinions sur la question, et alors que certains fans espèrent que le retard pourrait aider à sécuriser Hailee Steinfeld pour le rôle de Kate Bishop, d’autres seraient apparemment heureux de voir la série complètement supprimée:

Ce n’est peut-être pas la raison du retard de Hawkeye, mais j’espère vraiment que cela aidera à garantir que Hailee Steinfeld sera castée en tant que Kate Bishop pic.twitter.com/nYzGwbTBkn

– Cooper Hood (@MovieCooper) 11 janvier 2020

Disney HQ le mois dernier pic.twitter.com/MNIcgEl75u

– Kermitdrinkstea2 (@ Tvpoll_rtfav2) 11 janvier 2020

No Renner no Hawkeye show

– kylofan4life1977 (@ kylofan4life191) 12 janvier 2020

> Scott Derrickson quitte le MoM pour “différences créatives”

> Hawkeye est retardé pour des changements dans l’histoire générale du MCU quelques jours plus tard

> Le MoM aurait inclus des personnages inattendus

WANDA CE QUE VOUS AVEZ FAIT POUR CLINT

– j the crasseux ratman (@happy_grump) 11 janvier 2020

@MarvelStudios donne à maria et à fureur leur propre show au lieu de hawkeye pls je supplie https://t.co/2Kw1qpfCQx pic.twitter.com/Yecsh8o8dZ

– charlotte ⧗ (@rcmxnova) 12 janvier 2020

il suffit de l’annuler et de nous donner un spectacle de maria hill ou un spectacle de machine de guerre.

– alexandre est entre autres aux examens | ⧗ ʬ⁸⁴⍟✪ᱬ (@widowsdoctor) 11 janvier 2020

Ok, mais comme littéralement un spectacle de Kate Bishop avec Mockingbird comme mentor au lieu de MCU Hawkeye serait LA MEILLEURE DÉCISION JAMAIS https://t.co/qdKhsPdROL

– shellhead (@starkfuturism) 12 janvier 2020

“Hawkeye a maintenant été retiré du calendrier de production du studio pour 2020” pic.twitter.com/vSqD3PYs8U

– 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) 11 janvier 2020

spectacle hawkeye retardé ???? gardons ça comme ça

– ally (@poenut) 12 janvier 2020

Hawkeye aurait dû mordre la poussière dans Endgame.

– Jaime (@ Capguy04) 11 janvier 2020

En tant que fan de la bande dessinée Hawkeye, BON! MCU Hawkeye est des ordures et ils auraient fait de Kate si sale dans ce spectacle que j’étais tellement inquiet https://t.co/NJd50aiymU

– WM’sW (@MissMessyB) 12 janvier 2020

qui voulait un spectacle hawkeye de toute façon

– Bront (@bmrow) 12 janvier 2020

Selon des rapports récents, le retard de Hawkeye pourrait permettre à Steinfeld d’intégrer la série à son programme, ayant déjà été en pourparlers pour le rôle de Kate Bishop. Dans le même temps, il a été supposé que la production aurait pu être repoussée à une date ultérieure pour tenir compte des changements dans les plans futurs de Marvel pour le MCU.

Bien sûr, un autre élément qui aurait bien pu prendre en compte le retard est la controverse actuelle entourant Jeremy Renner en raison des allégations d’abus qui ont émergé contre la star l’année dernière. Selon MCU Cosmic, Marvel est peu susceptible de retirer l’acteur Hawkeye du projet, mais peut avoir retardé la série dans l’espoir que la controverse se soit éteinte avant la première de la série.

En tout état de cause, il y a actuellement peu de raisons de croire que Oeil de faucon ne se produira pas quelque part sur la ligne, mais en attendant, Marvel a beaucoup plus à prévoir pour garder les fans occupés. Les rapports indiquent, par exemple, que la série télévisée de Mme Marvel devrait commencer sa production en avril, tandis que le casting a peut-être déjà commencé pour Moon Knight et She-Hulk.

Avant que l’un de ces projets ne voit le jour, cependant, la phase 4 du MCU démarre avec la sortie de Black Widow le 1er mai.