Les fans de Marvel peuvent gagner le bouclier de Captain America contre Avengers: Endgame

Les fans de films Marvel, ou de films en général, ont maintenant la chance de posséder un morceau d’histoire cinématographique. C’est vrai, Captain America lui-même, Chris Evans, donne un des boucliers utilisés dans Avengers: Fin de partie au profit de l’association caritative Girl Powerful, qui est une organisation d’autonomisation des jeunes.

Evans, qui a joué le personnage emblématique de Marvel pendant près d’une décennie, s’est rendu sur Twitter pour informer les fans du morceau de souvenirs de film disponible, en disant:

“Hé les gars, vous avez une chance de gagner un bouclier Captain America utilisé à l’écran de Avengers: Fin de partie pour soutenir Girl Powerful qui sont les leaders de la communauté dans la vraie vie. Il ne reste que 4 jours pour entrer dans un morceau de l’histoire de Marvel. »

Les fans ont jusqu’à minuit le 20 février pour être éligibles au prix, et il y a différents niveaux pour participer. Plus vous donnez, plus vous avez de chances de gagner le bouclier. Un don de 10 $ vous donne 100 entrées, tandis que 25 $ vous donne 300 entrées et le maximum que vous pouvez aller est de 1 000 $, ce qui vous donnera 50 000 entrées.

Inquiet de la légitimité du bouclier? Ne le faites pas, car il a été offert à Girl Powerful par la productrice exécutive de Marvel Studios, Victoria Alonso, et a été authentifié par le maître principal des accessoires Russell Bobbitt. Le bouclier est également livré avec une lettre d’authenticité au cas où vos amis ne vous croient pas.

Cliquer pour agrandir

Ce qui rend le bouclier particulièrement inestimable, c’est qu’il a été utilisé pendant la dernière fois où Evans a dépeint le personnage, en supposant qu’il ne revienne jamais. Il a répété à plusieurs reprises qu’il avait fini de faire éclore les étoiles et les rayures, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve?

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas vraiment du bouclier – il s’agit de faire un don à une bonne cause. Girl Powerful est une organisation d’autonomisation des jeunes qui donne aux préadolescentes et aux adolescentes les outils et la confiance nécessaires pour développer un fort sentiment de soi. À l’aide d’un programme de mentorat axé sur l’apprentissage socio-émotionnel, l’objectif ultime est de faire en sorte que chaque fille se sente vue, valorisée et entendue. Pas une mauvaise façon de dépenser une partie de votre argent, hein? Les personnes intéressées à faire un don peuvent le faire sur SpotFund.com.