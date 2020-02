Les fans de Marvel pourront-ils voir le retour de Captain America dans ‘Doctor Strange 2’?

L’introduction du multivers dans l’univers cinématographique Marvel a des fans qui espèrent un camée de Captain America (Chris Evans) dans Doctor Strange 2. Le deuxième film autonome de Benedict Cumberbatch dans le MCU, Doctor Strange dans le multivers de la folie, a suscité beaucoup des théories sur lesquelles les super-héros apparaîtront, et certains fans de Marvel sont convaincus que Cap pourrait faire un grand retour dans le film. Quelles sont les chances qu’Evans reprenne son rôle dans la phase 4 du MCU?

Captain America de Marvel lui-même Chris Evans | Jason LaVeris / FilmMagic

«Doctor Strange 2» explorera le multivers

Doctor Strange dans le multivers de la folie n’est pas le premier film Marvel à explorer l’idée d’un multivers. Le concept a été évoqué dans Avengers: Fin de partie et taquiné dans Spider-Man: loin de chez soi. Mais le premier film à vraiment plonger dans le multivers était Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Le film d’animation a exploré l’histoire de Miles Morales et

en vedette des personnages de différents univers. Marvel devrait étendre cette

notion du multivers dans Doctor

Étrange 2, dont les détails ont été bien cachés.

Mais si le studio s’en tient au concept qui a été présenté

dans Into the Spider-Verse, puis là

est une bonne chance que nous verrons des visages familiers revenir dans Doctor Strange 2.

Marvel n’a pas confirmé quels personnages apparaîtront dans

Le prochain film de Cumberbatch, mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer.

Ces nouveaux personnages Marvel pourraient être introduits dans «Doctor Strange 2»

Quand il s’agit de nouveaux personnages, il y a plein de héros

et les méchants qui pourraient se rendre au MCU dans Doctor Strange 2. Bien que rien d’officiel n’ait été confirmé ici,

un aperçu rapide des personnages qui doivent apparaître.

Des sources internes croient que Strange formera sa propre petite équipe de héros Marvel dans Doctor Strange 2. C’est similaire à ce que Thor (Chris Hemsworth) a fait dans Thor: Ragnarok.

Si cela se produit, les fans de Marvel pourraient voir des personnages comme

Clea, Brother Voodoo et Namor apparaissent dans la suite. Tous ces héros ont

capacités dans le domaine magique et serait super utile si Strange essaie

pour cadrer les choses dans le multivers.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Nightmare va être le principal méchant de Doctor Strange 2. Le personnage devrait créer des problèmes pour Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), dans WandaVision, et peut-être même la transformer en antagoniste pour Strange.

Captain America reviendra-t-il?

Selon We Got This Covered, l’inclusion du multivers dans Doctor Strange 2 ouvre la porte à de vieux personnages Marvel pour faire un retour en grand. Cela inclut Captain America, qui a pris sa retraite dans Avengers: Fin de partie.

Avec Cap étant un vieil homme maintenant, le multivers est le seul

véritable moyen de le ramener. Le seul hic, c’est que Captain America dans le

multivers sera légèrement différent de la version que nous avons appris à aimer.

On ne sait pas comment Marvel différent rendra le nouveau

Cap, mais il est certainement l’occasion d’explorer de nouveaux éléments de la

personnage.

Evans, bien sûr, n’a pas commenté les rumeurs sur son

retour au MCU. Docteur étrange 2

n’est pas prévu dans les salles avant 2021, donc le tournage commencera probablement dans les prochains

mois. J’espère que nous en apprendrons plus à mesure que la production se mettra en marche.

“Doctor Strange 2” verra le retour de ce personnage Marvel

Alors que les fans continuent de spéculer sur les personnages qui apparaîtront dans Doctor Strange 2, des sources internes affirment que Chiwetel Ejiofor sera de retour en tant que Mordo.

Comme les fans de Marvel s’en souviendront, Mordo était dans le premier film de Doctor Strange, bien qu’il ait servi

comme un allié pour Strange et l’Ancien. En fait, Mordo et Strange se sont battus

ensemble pour abattre Kaecilius. Mais à la fin du film, Mordo avait un

tomber et laissé le monde de la sorcellerie derrière.

Dans la scène post-crédits, Mordo montre comment

il y a «trop de sorciers» dans le monde, faisant allusion à son retour en tant que

scélérat. Ejiofor n’a pas confirmé son implication dans le prochain film.

Le docteur de Marvel

Strange in the Multiverse of Madness devrait être présenté en première dans les salles de cinéma

le 7 mai 2021.