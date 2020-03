Les fans de Marvel sont furieux que Lily Evangeline ne s’auto-quarantaine pas

J’ai l’impression que de nombreuses réputations de célébrités vont être faites ou brisées par cette épidémie. Les premiers champions du combat ont été Tom Hanks et Idris Elba, qui ont documenté leurs diagnostics COVID-19 sur les réseaux sociaux et se sont assurés de transmettre les conseils médicaux officiels. Mais là où il y a des héros, il y a aussi des méchants.

Un pas en avant Ant-Man et la guêpe, le Hobbit et l’étoile perdue Evangeline Lilly, qui semble déterminé à ennuyer tout le monde avec une série de déclarations très stupides. L’histoire a commencé plus tôt cette semaine lorsque Lilly a publié une mise à jour Instagram sur le fait de déposer ses enfants dans un cours de gym, disant que la vie était «#businessasusual» pour elle. En lisant les réponses uniformément déçues et en colère à ce message, une personne intelligente aurait pu revenir sur les commentaires. Pas Lilly, cependant.

Interrogée par les fans, elle a répondu:

«Certaines personnes accordent plus d’importance à leur vie qu’à la liberté, d’autres à la liberté par rapport à leur vie. Nous faisons tous des choix. »

Elle a ensuite déclaré:

«Là où nous en sommes en ce moment, je me sens déjà trop proche de Marshall Law pour mon confort, au nom d’une grippe respiratoire. C’est énervant. “

Je suis sûr que Lilly ne fait pas référence ici à la loi Marshall de Tekken, Bruce-Lee-a-like, et signifie en fait «loi martiale». Quoi qu’il en soit, ces commentaires (non aidés par le fait qu’elle vit avec son père âgé qui souffre de leucémie) ont rendu les fans furieux, et voici une sélection de leurs réponses sur Twitter:

Vanessa Hudgens: Permettez-moi de détruire ma carrière

Evangeline Lily: Tiens mon thé

– Tricia Collado (@collado_tricia) 19 mars 2020

Gwyneth Paltrow. Jessica Biel, Kristin Cavallari, Mayim Biyalik et Vanessa Hudgens accueillent chaleureusement Evangeline Lily dans l’exclusivité “Society of Assholes That Don’t Réalize They Live in a Society”.

– Amanda Panda (@earlgreyhottea) 19 mars 2020

J’adore le lys évangéline, mais j’ai besoin qu’elle comprenne que ce n’est pas seulement sa santé qu’elle met en jeu. Célébrités pourquoi.

– La plus grande déception de Victoria 🌹 (@regaljaylynn) 19 mars 2020

Sensationnel. Evangeline Lily est vraiment épaisse comme une brique.

– Glenn Fiedler (@gafferongames) 19 mars 2020

Eh bien maintenant, Antman est ruiné, génial Evangeline Lily. Merci beaucoup.

– Jimmy Danielle (@jamiegamernerd) 19 mars 2020

Evangeline Lilly est une chatte égoïste qui pense que sa liberté personnelle importe plus que sa santé mais aussi celle de son entourage

– Lily (@_lorem__ipsum__) 19 mars 2020

Elle serait arrêtée maintenant en Italie et exécutée en Chine pour avoir sciemment mis en danger les autres. Idiot égoïste. #evangelinelilly

– 🕸 Mme Neverwhere 🐈🕷🐞🐝🐙🇪🇺🇮🇹🇬🇧 (@MrsNeverwhere) 19 mars 2020

Les gens sont surpris qu’Evangeline Lily soit un crétin? Que je sois damné.

– Ali ⓧ – 1er disciple de Blue Dad ™ (@Ali_Galactic) 19 mars 2020

Cette chienne vit avec son père, qui a un cancer de stade quatre, et ses deux enfants. Quelle honte! Ne se soucie de personne d’autre que d’elle-même. J’avais presque oublié qu’EvangelineLilly existait. Pas ravi d’être rappelé. Quelle chatte égoïste. https://t.co/5SdT6daQDp

– Kristin Jean ❄️🗽🦋🌊🎵 (@ Ingi70) 19 mars 2020

Je ne suis pas surpris que les gens soient si en colère. Des millions de personnes dans le monde ont radicalement modifié leur vie. Même si vous n’êtes pas dans une population à risque, vous pouvez toujours transmettre le virus à ceux qui le sont. La plupart des gens le reconnaissent et ont pris les mesures nécessaires, alors voir une célébrité riche se tenir allègrement devant le tribunal et parler de «Marshall Law» fait monter les nerfs.

Si j’étais Evangeline Lilly, Je voudrais commencer à chercher un agent de relations publiques en ce moment et faire une collecte de fonds pour les personnes financièrement touchées par la pandémie.