Les fans de MCU découvrent le nouveau pouvoir de Captain Marvel dans Avengers: Fin de partie

Captain Marvel est, sans aucun doute, l’un des Avengers les plus puissants de l’univers cinématographique Marvel. Cependant, Carol Danvers pourrait possiblement avoir un pouvoir secret que les fans ne connaissaient même pas – et c’était juste devant nos visages dans Avengers: Fin de partie.

Un utilisateur de Reddit a souligné dans une vidéo que Captain Marvel pourrait simplement avoir la capacité d’absorber de l’énergie. Le clip en question provient de la bataille finale avec Thanos, où Danvers semblait absorber l’énergie du Gauntlet tout en l’attrapant et en combattant le Mad Titan, le maîtrisant légèrement. Bien sûr, tout ce que Thanos devait faire était de mettre la Power Stone hors de combat, de la prendre dans sa main opposée et d’écraser Carol à travers le champ de bataille.

Cependant, après une inspection plus approfondie, il semble que les pouvoirs du capitaine Marvel aient augmenté lorsqu’elle a attrapé le gantelet, qui, nous le savons, dégage une énorme quantité d’énergie une fois que toutes les pierres sont en place. C’est certainement un sujet de débat pour les fans, mais c’est une explication raisonnable de la raison pour laquelle le capitaine Marvel a été si efficace contre le Mad Titan. Vous pouvez regarder la vidéo par vous-même sur Reddit pour voir de quoi nous parlons.

Cliquer pour agrandir

Si cela se révèle être le cas, cela ajoutera à ce qui a déjà été une course frustrante pour les fans et la présentation de l’héroïne. Beaucoup se sont plaints que le personnage est vraiment une Mary Sue compte tenu de sa maîtrise. Et si je suis honnête, la facilité avec laquelle elle a géré Thanos elle-même était un peu boiteuse lorsque les Avengers ont lutté si puissamment avec lui dans Infinity War. Elle était également très consciente de sa puissance, et parfois arrogante.

Carol a maîtrisé le grand méchant au début de Avengers: Fin de partie avant que Thor ne décide de lui enlever la tête. Et, bien sûr, elle a absorbé ce coup de tête de Thanos dans la bataille finale. Cependant, cela était peut-être très bien dû à une capacité secrète que nous avons tous négligée?