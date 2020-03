Les fans de MCU ne veulent pas que «Black Widow» soit la seule apparition du film de Taskmaster

Pour tout son succès inégalé, l’univers cinématographique Marvel a une faille dans son armure: ses méchants. Mis à part Thanos et une poignée d’autres ennemis, de nombreux méchants du MCU n’ont pas été terriblement mémorables.

Maintenant, les fans de Marvel craignent que le méchant présumé de Black Widow, le Taskmaster, ne passe pas le cap. Et le pire de tout, le plus grand méchant de la vie réelle en ce moment, le coronavirus, a fait en sorte que nous devions attendre un peu plus longtemps pour voir Black Widow.

Villainy n’est pas le point fort de Marvel

Cate Shortland, directrice de «Black Widow», David Harbour, Florence Pugh et O-T Fagbenle | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

En particulier dans ses premières années, les méchants de Marvel avaient tendance à être aussi inintéressants que les héros sont charismatiques. Certains pensaient que dès le premier Iron Man, le maillon faible était le méchant, joué par Jeff Bridges, un acteur tellement aimé et facile à vivre que la méchanceté semble pousser contre son grain.

Un classement des méchants de MCU par Collider a tendance à placer les premiers méchants au bas de la pile: Whiplash dans Iron Man 2, Malekith dans Thor: The Dark World et Laufey de Thor, pour n’en nommer que quelques-uns. Un spectateur pourrait être pardonné s’il se souvenait des noms des acteurs, mais pas des noms des méchants qu’ils ont joués.

Dernièrement, Marvel semble avoir réalisé sa faiblesse et intensifié ses méchants. En plus de Thanos, il y a Adrian Toomes de Michael Keaton dans Spider-Man: Homecoming, Killmonger dans Black Panther et leur choix pour le meilleur, Loki. Faut-il s’étonner qu’il soit le seul méchant à avoir sa propre émission de télévision?

Qu’en est-il de Taskmaster dans Black Widow?

Un aspect intéressant des bandes-annonces de Black Widow est qu’elles ne précisent pas exactement qui est le méchant. On ne le regarde jamais bien. Les fans de bandes dessinées savent mieux que les fans occasionnels que le méchant du film est The Taskmaster, mais les bandes-annonces révèlent très peu de choses sur lui. Une discussion sur Reddit montre que les fans pensent que Marvel pourrait reculer un peu avec son méchant.

“A en juger par les méchants précédents, ils meurent probablement lors de leur première apparition (Iron Monger, Whiplash, Yellow Jacket, Malekith)”, a déclaré le sujet. Un autre fan rétorque: «Ils ont surtout gardé des méchants en vie récemment (à quelques exceptions près), donc je pense que vivant est plus probable, mais loin d’être certain.»

Cependant, un autre fan a déclaré: «Je suis surpris qu’il y ait beaucoup de gens qui veulent que Taskmaster ne meure pas. En dehors de son apparence, Taskmaster n’est pas un méchant super-reconnu ou de type A comme Doctor Doom ou Green Goblin dans les bandes dessinées. Ce n’est qu’un mercenaire qui a travaillé pour une bonne somme d’argent et une partie de ce travail l’a amené à affronter plusieurs Avengers. »

Le coronavirus mord Black Widow

L’aspect le plus frustrant de tout cela est que les fans devront attendre encore plus longtemps pour savoir ce qui arrive au Taskmaster. Avec la propagation du coronavirus et la fermeture de la plupart des cinémas pendant au moins quelques mois, Disney a annoncé cette semaine que Black Widow serait en effet retardé indéfiniment, tout comme Mulan et New Mutants.

Alors que certains grands films ont reçu des dates futures, comme No Time to Die en novembre et le neuvième film Fast & Furious repoussé à l’année prochaine, Disney n’a remis aucun de ses films à l’horaire. Il y a eu une clameur pour que Disney mette ses films sur Disney +, car Frozen II y est allé tôt et The Rise of Skywalker a été mis en vente tôt. Cependant, Frozen II et Rise of Skywalker ont récupéré leur argent dans leurs tournées théâtrales. Un méchant encore plus petit qu’Ant-Man a même fait tomber le MCU pour l’instant.